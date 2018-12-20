На этот час: О чём так и не спросили Владимира Путина

В рубрике «На этот час» представляем итоги главного события уходящего дня. И этим главным событием можно считать большую ежегодную пресс-конференцию президента Владимира Путина. Обычно подводятся итоги о том, какие вопросы были заданы и какие ответы были получены. Но в данном случае стоит отметить и то, о чём у главы государства так и не спросили.Итог в целом один: если кто-то ожидал на пресс-конференции сенсаций, то ожидал зря – никаких сенсаций не произошло. Всё было до предела традиционно. Настолько традиционно, что в очередной раз основное число вопросов прозвучало от крупнейших средств массовой информации.Так, телеканалы «Первый канал» и «Россия 1» задавали вопросы по два раза. Задали бы и больше, если бы аккредитовалось большее число журналистов этих федеральных СМИ. Более скромные по масштабам СМИ снова оказались в роли статистов, хотя вопросы от тех же регионалов звучали достаточно злободневные. Так, только у журналиста с Дальнего Востока хватило смелости и времени, чтобы высказать вопрос о пенсионной реформе. Даже не столько вопрос, сколько предложение по её отмене. Прозвучало наивно, но прозвучало. И уж куда актуальнее, чем вопрос федерального канала, например, о том, чего ждать России от брекзита…Что обратило на себя внимание на 14-й пресс-конференции Владимира Путина в качестве президента страны? Например, то, что впервые за последние годы не прозвучало конкретных слов о модернизации российской армии, а также о модернизационных планах на будущее.Единственно, речь вскользь зашла об объёмах российского военного бюджета – около 46 млрд долларов, которые несопоставимы с военным бюджетом США, а также о том, что Россия новыми вооружениями вынуждена отвечать на выход США из договоров по ПРО и РСМД.Не спросили Владимира Путина, например, о ситуации с космическими программами России, о странностях с той самой, злополучной, дырой, невесть откуда взявшейся в обшивке "Союза". Не прозвучало вопросов о системе образования и о том, к какому "сухому остатку" собирается прийти государство, проводя бесконечные реформы в этой системе. Не было вопросов по расследованию крушения борта Минобороны в районе Сочи. Речь о борте, который направлялся в Сирию после осуществления дозаправки в аэропорту Адлера. Не было вопросов о том, как президент реагирует на публикации о том, что Анкара предложила Вашингтону "поюзать" С-400, законтрактованные у РФ.Обратили на себя внимание двукратно повторенные вопросы о статистике по «заработных плат» в стране, который заметили в экономическом блоке правительства, но не заметили рядовые граждане. Ответ Владимира Путина фактически был таким: эти данные как средняя температура по больнице – у кого-то рост был, у которого роста не было. В среднем – всё-таки был. Но, стоит напомнить, что в правительстве несколько недель назад сообщали именно о «невероятном» росте зарплат. Этот термин в ходе пресс-конференции обсуждать не стали.Для следующих пресс-конференций стоит внести предложение: отказаться от табличек, плакатов и прочих «обращалок на себя внимания» - устроить для всех равные условия (хотя бы на пресс-конференции), потому что зачастую к задаваемому вопросу эти «обращалки» не имеют никакого отношения, а стоящий в зале крик с попытками перекричать говорящих превращает серьёзное мероприятие в типичное политическое ток-шоу на любом телеканале.