Истребитель МиГ-29 после взлёта "потерял" подвесные топливные баки
В Краснодарском крае, взлетающий истребитель МиГ-29, сразу после взлета потерял подвесные топливные баки, которые упали на территорию автошколы, расположенную в одном из районов города Ейска. Об этом сообщает местное издание "Приазовские степи".
Как пишет издание, инцидент произошел в четверг утром, около 10-30. Очевидец, находившийся недалеко от места падения, сообщил, что услышал звук взлетающего самолета, а после этого увидел, как с неба упало два продолговатых предмета. Самого самолета он не видел. Предметы упали на территорию автошколы ДОСААФ, где в это время никого не было. Местный житель вызвал МЧС, которое по приезду зафиксировало, что упавшие предметы являются подвесными баками самолета, а разлившаяся жидкость - авиационным керосином.
В пресс-службе Южного военного округа подтвердили данный факт и сообщили, что "20 декабря при взлёте военного самолета с аэродрома Центра боевого применения и переучивания летного состава морской авиации ВМФ в Ейске произошла утеря дополнительных подвесных топливных баков"
Разрушений на земле и пострадавших в результате данного инцидента нет. Истребитель благополучно вернулся на аэродром.
Как пишет издание, инцидент произошел в четверг утром, около 10-30. Очевидец, находившийся недалеко от места падения, сообщил, что услышал звук взлетающего самолета, а после этого увидел, как с неба упало два продолговатых предмета. Самого самолета он не видел. Предметы упали на территорию автошколы ДОСААФ, где в это время никого не было. Местный житель вызвал МЧС, которое по приезду зафиксировало, что упавшие предметы являются подвесными баками самолета, а разлившаяся жидкость - авиационным керосином.
В пресс-службе Южного военного округа подтвердили данный факт и сообщили, что "20 декабря при взлёте военного самолета с аэродрома Центра боевого применения и переучивания летного состава морской авиации ВМФ в Ейске произошла утеря дополнительных подвесных топливных баков"
Разрушений на земле и пострадавших в результате данного инцидента нет. Истребитель благополучно вернулся на аэродром.
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