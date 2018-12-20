В Казани начали сборку первых образцов Ту-160 новой постройки

В Казани начали сборку первых образцов модернизированного Ту-160 новой постройки. Сборка производится на Казанском авиационном заводе им. С. П. Горбунова, сообщил замминистра обороны России Алексей Криворучко.Криворучко, посетивший Казанский авиазавод, сообщил, что на заводе началась сборка первых образцов Ту-160 новой постройки. Решение о серийном производстве будет принято после окончания опытно-конструкторских работ и первых полетов нового "стратега". По словам замминистра, все работы идут по графику, сроки выдерживаются.Ту-160 - сверхзвуковой стратегический ракетоносец с изменяемой геометрией крыла. О решении возобновить его производство было заявлено еще в 2015 году. Благодаря новой "начинке" эффективность новых ракетоносцев возрастет на 60%, заявили в Минобороны.Кроме производства новых Ту-160, на Казанском авиазаводе продолжается модернизация уже имеющихся в ВКС строевых "стратегов" Ту-160 и Ту-22М3.Ту-160 "Белый лебедь" (по кодификации НАТО - Blackjack) разработан в ОКБ Туполева в 1970-1980-х годах. С 1987 года он стоит на вооружении. На данный момент советский/российский стратегический ракетоносец является самым крупным и самым мощным в истории военной авиации сверхзвуковым самолетом с изменяемой геометрией крыла.