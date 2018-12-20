Штаб ЮВО разработал план на случай провокаций на российской границе
Новый план реагирования на кризисные ситуации после инцидента в Керченском проливе разработан штабом Южного военного округа для Черноморского флота ВМФ РФ, говорится в сообщении пресс-службы округа.
Согласно нового плана, при возникновении кризисной ситуации на государственной границе в районе полуострова Крым, привлекаются силы Черноморского флота, подразделения 4-й армии ВВС и ПВО и пограничной службы ФСБ РФ по Республике Крым и Краснодарскому краю. План согласован со всеми участниками.
По словам врио начальника административно-территориального управления штаба округа полковника Тимура Рязанова, разработка плана понадобилась в виду того, что в ноябре этого года при возникновении кризисной ситуации в районе Керченского пролива привлекались различные подразделения Южного военного округа наряду с пограничной службой ФСБ.
Ранее сообщалось, что Киевские власти планируют проведение повторной провокации на государственной границе России. Секретарь СНБО Турчинов заявил, что корабли ВМС Украины "должны повторить" попытку прорыва через Керченский пролив.
Согласно нового плана, при возникновении кризисной ситуации на государственной границе в районе полуострова Крым, привлекаются силы Черноморского флота, подразделения 4-й армии ВВС и ПВО и пограничной службы ФСБ РФ по Республике Крым и Краснодарскому краю. План согласован со всеми участниками.
По словам врио начальника административно-территориального управления штаба округа полковника Тимура Рязанова, разработка плана понадобилась в виду того, что в ноябре этого года при возникновении кризисной ситуации в районе Керченского пролива привлекались различные подразделения Южного военного округа наряду с пограничной службой ФСБ.
Ранее сообщалось, что Киевские власти планируют проведение повторной провокации на государственной границе России. Секретарь СНБО Турчинов заявил, что корабли ВМС Украины "должны повторить" попытку прорыва через Керченский пролив.
- Использованы фотографии:
- погрануправление ФСБ по Республике Крым
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