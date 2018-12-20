Штаб ЮВО разработал план на случай провокаций на российской границе

Новый план реагирования на кризисные ситуации после инцидента в Керченском проливе разработан штабом Южного военного округа для Черноморского флота ВМФ РФ, говорится в сообщении пресс-службы округа.Согласно нового плана, при возникновении кризисной ситуации на государственной границе в районе полуострова Крым, привлекаются силы Черноморского флота, подразделения 4-й армии ВВС и ПВО и пограничной службы ФСБ РФ по Республике Крым и Краснодарскому краю. План согласован со всеми участниками.По словам врио начальника административно-территориального управления штаба округа полковника Тимура Рязанова, разработка плана понадобилась в виду того, что в ноябре этого года при возникновении кризисной ситуации в районе Керченского пролива привлекались различные подразделения Южного военного округа наряду с пограничной службой ФСБ.Ранее сообщалось, что Киевские власти планируют проведение повторной провокации на государственной границе России. Секретарь СНБО Турчинов заявил, что корабли ВМС Украины "должны повторить" попытку прорыва через Керченский пролив.