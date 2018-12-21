Проект Taktisches Luftverteidigungssystem. Новый ЗРК для Бундесвера
Несколько лет назад военное и политическое руководство Германии приняло решение о модернизации существующей системы тактической противовоздушной обороны. До конца следующего десятилетия планируется заменить существующие зенитные ракетные комплексы перспективным вооружением. Глубокая модернизация существующей ПВО осуществляется в рамках программы под названием Taktisches Luftverteidigungssystem или TLVS. Работы ведутся силами двух стран при ведущей роли зарубежного оборонного предприятия.
Немецкое командование запустило программу Taktisches Luftverteidigungssystem («Тактическая система противовоздушной обороны») в 2015 году. Причиной ее появления стало ожидаемое моральное и физическое устаревание имеющихся средств ПВО. В 2005 году с вооружения Бундесвера был снят ЗРК средней дальности MIM-23 Hawk, и основой немецкой ПВО стали комплексы MIM-104 Patriot версий PAC-2 и PAC-3. В отдаленном будущем актуальные системы «Пэтриот» должны морально устареть и выработать свой ресурс. В связи с этим несколько лет назад было принято решение о запуске программы перевооружения.
Согласно планам 2015 года, программа TLVS должна была растянуться на полтора десятилетия. Первые несколько лет военные намеревались потратить на разработку нового ЗРК или на поиск подходящего среди существующих образцов. Затем предполагалось выполнить необходимые опытно-конструкторские работы, а после этого запустить процессы серийного производства и перевооружения. До конца двадцатых годов перспективный комплекс TLVS должен заменить системы MIM-104, в настоящее время являющиеся основой немецкой ПВО.
При помощи системы TLVS Германия планирует построить развитую противовоздушную оборону, призванную решать особые задачи. В соответствии с текущими планами НАТО, Германия играет ведущую роль в сфере европейской ПВО. Ее система обороны должна не только защищать собственное воздушное пространство, но и помогать другим странам. В частности, необходимо предусмотреть возможность объединения систем ПВО Германии и соседних государств.
В том же 2015 году министерство обороны Германии получило несколько заявок на участие в программе TLVS. Интерес к этому проекту и будущим контрактам проявили организации из нескольких стран. В частности, участниками конкурса стали европейская компания MBDA Deutschland и американская Lockheed Martin. Они предложили совместный проект зенитного комплекса на основе уже известного образца – системы MEADS американской разработки.
В первой половине 2015 года Бундесвер сравнил предложения и вынес свое решение. Контракт на реализацию проекта TLVS получили немецкая и американская компания; им предстояло создать доработанный вариант ЗРК MEADS, соответствующий требованиям немецкой армии. Сразу после этого Германия и разработчики предложенного проекта начали переговоры, целью которых было уточнение требований, возможностей и других аспектов будущего проекта.
По ряду причин, переговоры и предварительные конструкторские работы по теме Taktisches Luftverteidigungssystem заняли немало времени. Тем не менее, основные вопросы организационного характера были решены, в результате чего разработку проекта формально передали новой компании. Фирмы Lockheed Martin и MBDA сформировали совместное предприятие TLVS GmbH, являющееся официальным разработчиком одноименного проекта. Соглашение о создании этой компании было подписано в марте 2018 года, и теперь именно она ведет дела с немецким командованием.
Совместная работа над перспективным проектом продолжается, но сталкивается с определенными трудностями. Несколько дней назад в зарубежной прессе появились сообщения о характерных проблемах TLVS. Немецкое военное ведомство представило парламенту доклад, в котором, среди прочего, затрагивается тема реализации программы TLVS. Оказалось, что США заняли в текущих переговорах «ограничительную позицию». Этот факт существенно затрудняет дальнейшие работы по созданию перспективного ЗРК.
Американская сторона отказывается предоставить немецким коллегам «шестой уровень доступа» к симуляции поведения ракеты PAC-3 Missile Segment Enhancement. Германия желает получить доступ к наиболее точной модели перспективной зенитной ракеты. С ее помощью можно будет осуществлять расчет поведения изделия в реальных условиях с вводом конкретных параметров и особенностей ситуации.
Сообщается, что США не торопятся передавать Германии требуемые модели, поскольку опасаются утечки информации. Если наиболее точная модель ракеты PAC-3 MSE попадет «не в те руки», вся перспективная программа окажется в крайне сложном положении. Американские специалисты опасаются, что вероятный противник может изучить особенности новейшей ракеты и использовать полученные знания для совершенствования средств прорыва ПВО.
Как будет решаться эта проблема – неизвестно. Либо американской стороне придется пойти на уступки и продемонстрировать доверие к зарубежным партнерам, либо немецкие специалисты будут вынуждены разрабатывать новый ЗРК без всей необходимой информации. Оба варианта являются компромиссными и не в полной мере устраивают одну или другую сторону.
***
Главной целью программы Taktisches Luftverteidigungssystem является создание перспективного зенитного ракетного комплекса средней и большой дальности, способного бороться с современными и перспективными летательными аппаратами, авиационными средствами поражения, крылатыми и баллистическими ракетами. С точки зрения основных задач TLVS мало отличается от существующих систем, состоящих на вооружении, однако к нему предъявляется ряд новых требований. За счет их выполнения планируется обеспечить защиту воздушного пространства Германии, а также, при необходимости, соседних стран.
В соответствии с техническим заданием, средства нового ЗРК должны размещаться на самоходных автомобильных шасси. Стратегическую мобильность предлагается обеспечить за счет авиатранспортабельности. Все элементы комплекса TLVS должны соответствовать ограничениям новейшего военно-транспортного самолета Airbus A400M.
Комплекс TLVS должен иметь модульную архитектуру открытого типа. Программные и аппаратные средства должны взаимодействовать через стандартные интерфейсы, обеспечивающие свободную замену отдельных компонентов и внедрение новых. Необходимо обеспечить работоспособность по типу Plug&Fight – «Включил и воюй». Эти возможности планируется использовать для интеграции ЗРК TLVS с другими средствами ПВО, как немецкими, так и совместимыми зарубежными.
Задание на проект также затрагивало вопросы трудоемкости обслуживания и автоматизации. ЗРК нового типа должен работать под управлением расчета сокращенной численности за счет максимальной автоматизации всех основных процессов. Также требуется сократить стоимость эксплуатации техники.
Еще в 2015-16 годах было определено, что перспективный зенитный ракетный комплекс для Германии будет основываться на американском изделии MEADS (Medium Extended Air Defense System – «Система ПВО средней или увеличенной дальности») от компании Lockheed Martin. Для соответствия требованиям Бундесвера он нуждается в определенных доработках, но кардинальное изменение комплекса не требуется. Без каких-либо изменений из MEADS в TLVS переходит целый ряд основных компонентов, включая зенитные управляемые ракеты. Одновременно к ним добавятся некоторые новые средства. Таким образом, TLVS может считаться модификацией MEADS.
***
Все основные средства комплексов MEADS и TLVS предлагается монтировать на колесных автомобильных шасси с подходящими характеристиками грузоподъемности. Так, комплексы для Бундесвера планируется строить с применением многоосных специальных шасси семейства HX от компании Rheinmetall MAN Military Vehicles. Такая машина способна перевозить 15 т полезной нагрузки и двигаться как по шоссе, так и по пересеченной местности.
Одним из главных компонентов ЗРК MEADS и TLVS является многофункциональная радиолокационная станция MFCR, обеспечивающая обнаружение целей и управление огнем. На базовом шасси монтируется платформа с аппаратурой РЛС и активной фазированной антенной решеткой. Станция работает в X-диапазоне и обеспечивает наблюдение за обстановкой в верхней полусфере в радиусе нескольких сотен километров.
Данные с РЛС должны передаваться на командный пункт типа MEADS TOC, выполненный в виде отдельной машины. Основной его задачей является обеспечение взаимодействия прочих средств комплекса, а также выполнение интеграции со сторонними системами. Командный пункт управляет пусковыми установками и ракетами, а также способен принимать данные из сторонних источников и контролировать другие огневые средства сторонних комплексов. Это должно упростить строительство и развертывание развитой эшелонированной системы ПВО.
Для работы с ракетами предназначаются самоходные пусковые установки, представляющие собой незначительно переработанный компонент комплекса MEADS. На грузовой площадке такой машины монтируется подъемная стрела с креплениями для транспортно-пусковых контейнеров ракет. Боекомплект одной пусковой установки будет включать восемь ракет одного из предлагаемых типов. Управление работой пусковой установки осуществляется командным пунктом.
Базовой для MEADS и TLVS является ЗУР PAC-3 MSE. Она представляет собой вариант глубокой модернизации существующих боеприпасов ЗРК Patriot и отличается повышенными характеристиками. Увеличена дальность и высотность, а также точность поражения цели. Ракета PAC-3 MSE способна поражать как аэродинамические, так и баллистические цели. Заявлена возможность успешной атаки баллистических ракет малой и средней дальности. Интересно, что дальность и высотность ракеты PAC-3 MSE до сих пор официально не назывались.
Специально для немецкого комплекса TLVS разрабатываются несколько новых средств разного рода. Главным из них является новая управляемая ракета IRIS-T SL. Это изделие предлагается строить на основе существующей ракеты IRIS-T «воздух-воздух» с инфракрасной головкой самонаведения, ранее разработанной компанией Diehl Defence. Базовую ракету предлагается адаптировать для использования на наземных пусковых установках, что обеспечит оборону ближней зоны. Появление новой ЗУР влечет за собой необходимость разработки двух оригинальных компонентов, дополняющих существующие.
Для ракеты IRIS-T SL предлагается создать специализированную радиолокационную станцию наблюдения и сопровождения. Она должна обеспечивать наблюдение за воздушной обстановкой и выявление целей для ракеты малой дальности. По своим функциям она должна походить на основную РЛС MFCR, но отличаться рядом характеристик.
ЗУР IRIS-T SL отличается от PAC-3 MSE меньшими размерами и массой, что предъявляет иные требования к пусковой установке. Бундесвер и компания TLVS GmbH решили отказаться от применения унифицированной боевой машины, и теперь намерены разработать новую версию пусковой установки специально для менее крупных ракет. Впрочем, две пусковые установки из состава ЗРК Taktisches Luftverteidigungssystem будут использовать общее шасси и другие унифицированные компоненты.
***
Таким образом, в средней перспективе немецкие и американские инженеры совместными усилиями завершат проект глубокой модернизации существующего зенитного ракетного комплекса, а также дополнят его несколькими новыми средствами и системами. Большая часть элементов ЗРК TLVS уже существует и прошла необходимые испытания, однако совместному предприятию MBDA и Lockheed Martin еще предстоит разработать несколько новых изделий. В итоге Бундесвер сможет получить современную систему противовоздушной обороны с высокими характеристиками, отвечающую требованиям Германии и НАТО.
Согласно текущим планам, опытно-конструкторские работы по доработке элементов ЗРК MEADS и созданию новых изделий для TLVS займут несколько следующих лет. К середине двадцатых годов планируется завершить испытания опытных комплексов полного состава, после чего проект сможет перейти в стадию серийного производства. К 2030 году предполагается выполнить процесс перевооружения зенитных частей и заменить имеющиеся ЗРК Patriot PAC-2/3 новыми Taktisches Luftverteidigungssystem.
О ходе перспективной программы рассказывают с некоторым оптимизмом, однако он может быть чрезмерным. Согласно последним новостям, проект TLVS сталкивается с трудностями организационного характера. Как оказалось, один из участников проекта не желает предоставлять другому все необходимые средства разработки и информацию о своих изделиях. Вполне возможно, что такие разногласия приведут к затруднению разработки совместного проекта и скажутся на сроках его реализации. Если, конечно, Германия и США не смогут договориться и решить проблему с секретными данными.
Разработка совместного проекта перспективного зенитного ракетного комплекса Taktisches Luftverteidigungssystem продолжается и в обозримом будущем должна привести к реальным результатам. Успешному завершению программы способствуют основные подходы к международному сотрудничеству и проектированию, однако прочие обстоятельства могут мешать ему. Впрочем, командование Бундесвера пока не проявляет особого беспокойства и смотрит в будущее с оптимизмом. Возможно, оно имеет основания для этого, и ЗРК TLVS сможет поступить на вооружение в запланированные сроки.
По материалам сайтов:
http://mbda-systems.com/
https://mbda-deutschland.de/
http://lockheedmartin.com/
http://diehl-bgt.de/
https://defensenews.com/
https://janes.com/
http://armyrecognition.com/
http://globalsecurity.org/
Немецкое командование запустило программу Taktisches Luftverteidigungssystem («Тактическая система противовоздушной обороны») в 2015 году. Причиной ее появления стало ожидаемое моральное и физическое устаревание имеющихся средств ПВО. В 2005 году с вооружения Бундесвера был снят ЗРК средней дальности MIM-23 Hawk, и основой немецкой ПВО стали комплексы MIM-104 Patriot версий PAC-2 и PAC-3. В отдаленном будущем актуальные системы «Пэтриот» должны морально устареть и выработать свой ресурс. В связи с этим несколько лет назад было принято решение о запуске программы перевооружения.
Согласно планам 2015 года, программа TLVS должна была растянуться на полтора десятилетия. Первые несколько лет военные намеревались потратить на разработку нового ЗРК или на поиск подходящего среди существующих образцов. Затем предполагалось выполнить необходимые опытно-конструкторские работы, а после этого запустить процессы серийного производства и перевооружения. До конца двадцатых годов перспективный комплекс TLVS должен заменить системы MIM-104, в настоящее время являющиеся основой немецкой ПВО.
При помощи системы TLVS Германия планирует построить развитую противовоздушную оборону, призванную решать особые задачи. В соответствии с текущими планами НАТО, Германия играет ведущую роль в сфере европейской ПВО. Ее система обороны должна не только защищать собственное воздушное пространство, но и помогать другим странам. В частности, необходимо предусмотреть возможность объединения систем ПВО Германии и соседних государств.
В том же 2015 году министерство обороны Германии получило несколько заявок на участие в программе TLVS. Интерес к этому проекту и будущим контрактам проявили организации из нескольких стран. В частности, участниками конкурса стали европейская компания MBDA Deutschland и американская Lockheed Martin. Они предложили совместный проект зенитного комплекса на основе уже известного образца – системы MEADS американской разработки.
В первой половине 2015 года Бундесвер сравнил предложения и вынес свое решение. Контракт на реализацию проекта TLVS получили немецкая и американская компания; им предстояло создать доработанный вариант ЗРК MEADS, соответствующий требованиям немецкой армии. Сразу после этого Германия и разработчики предложенного проекта начали переговоры, целью которых было уточнение требований, возможностей и других аспектов будущего проекта.
По ряду причин, переговоры и предварительные конструкторские работы по теме Taktisches Luftverteidigungssystem заняли немало времени. Тем не менее, основные вопросы организационного характера были решены, в результате чего разработку проекта формально передали новой компании. Фирмы Lockheed Martin и MBDA сформировали совместное предприятие TLVS GmbH, являющееся официальным разработчиком одноименного проекта. Соглашение о создании этой компании было подписано в марте 2018 года, и теперь именно она ведет дела с немецким командованием.
Совместная работа над перспективным проектом продолжается, но сталкивается с определенными трудностями. Несколько дней назад в зарубежной прессе появились сообщения о характерных проблемах TLVS. Немецкое военное ведомство представило парламенту доклад, в котором, среди прочего, затрагивается тема реализации программы TLVS. Оказалось, что США заняли в текущих переговорах «ограничительную позицию». Этот факт существенно затрудняет дальнейшие работы по созданию перспективного ЗРК.
Американская сторона отказывается предоставить немецким коллегам «шестой уровень доступа» к симуляции поведения ракеты PAC-3 Missile Segment Enhancement. Германия желает получить доступ к наиболее точной модели перспективной зенитной ракеты. С ее помощью можно будет осуществлять расчет поведения изделия в реальных условиях с вводом конкретных параметров и особенностей ситуации.
Сообщается, что США не торопятся передавать Германии требуемые модели, поскольку опасаются утечки информации. Если наиболее точная модель ракеты PAC-3 MSE попадет «не в те руки», вся перспективная программа окажется в крайне сложном положении. Американские специалисты опасаются, что вероятный противник может изучить особенности новейшей ракеты и использовать полученные знания для совершенствования средств прорыва ПВО.
Как будет решаться эта проблема – неизвестно. Либо американской стороне придется пойти на уступки и продемонстрировать доверие к зарубежным партнерам, либо немецкие специалисты будут вынуждены разрабатывать новый ЗРК без всей необходимой информации. Оба варианта являются компромиссными и не в полной мере устраивают одну или другую сторону.
***
Главной целью программы Taktisches Luftverteidigungssystem является создание перспективного зенитного ракетного комплекса средней и большой дальности, способного бороться с современными и перспективными летательными аппаратами, авиационными средствами поражения, крылатыми и баллистическими ракетами. С точки зрения основных задач TLVS мало отличается от существующих систем, состоящих на вооружении, однако к нему предъявляется ряд новых требований. За счет их выполнения планируется обеспечить защиту воздушного пространства Германии, а также, при необходимости, соседних стран.
В соответствии с техническим заданием, средства нового ЗРК должны размещаться на самоходных автомобильных шасси. Стратегическую мобильность предлагается обеспечить за счет авиатранспортабельности. Все элементы комплекса TLVS должны соответствовать ограничениям новейшего военно-транспортного самолета Airbus A400M.
Комплекс TLVS должен иметь модульную архитектуру открытого типа. Программные и аппаратные средства должны взаимодействовать через стандартные интерфейсы, обеспечивающие свободную замену отдельных компонентов и внедрение новых. Необходимо обеспечить работоспособность по типу Plug&Fight – «Включил и воюй». Эти возможности планируется использовать для интеграции ЗРК TLVS с другими средствами ПВО, как немецкими, так и совместимыми зарубежными.
Задание на проект также затрагивало вопросы трудоемкости обслуживания и автоматизации. ЗРК нового типа должен работать под управлением расчета сокращенной численности за счет максимальной автоматизации всех основных процессов. Также требуется сократить стоимость эксплуатации техники.
Еще в 2015-16 годах было определено, что перспективный зенитный ракетный комплекс для Германии будет основываться на американском изделии MEADS (Medium Extended Air Defense System – «Система ПВО средней или увеличенной дальности») от компании Lockheed Martin. Для соответствия требованиям Бундесвера он нуждается в определенных доработках, но кардинальное изменение комплекса не требуется. Без каких-либо изменений из MEADS в TLVS переходит целый ряд основных компонентов, включая зенитные управляемые ракеты. Одновременно к ним добавятся некоторые новые средства. Таким образом, TLVS может считаться модификацией MEADS.
***
Все основные средства комплексов MEADS и TLVS предлагается монтировать на колесных автомобильных шасси с подходящими характеристиками грузоподъемности. Так, комплексы для Бундесвера планируется строить с применением многоосных специальных шасси семейства HX от компании Rheinmetall MAN Military Vehicles. Такая машина способна перевозить 15 т полезной нагрузки и двигаться как по шоссе, так и по пересеченной местности.
Одним из главных компонентов ЗРК MEADS и TLVS является многофункциональная радиолокационная станция MFCR, обеспечивающая обнаружение целей и управление огнем. На базовом шасси монтируется платформа с аппаратурой РЛС и активной фазированной антенной решеткой. Станция работает в X-диапазоне и обеспечивает наблюдение за обстановкой в верхней полусфере в радиусе нескольких сотен километров.
Данные с РЛС должны передаваться на командный пункт типа MEADS TOC, выполненный в виде отдельной машины. Основной его задачей является обеспечение взаимодействия прочих средств комплекса, а также выполнение интеграции со сторонними системами. Командный пункт управляет пусковыми установками и ракетами, а также способен принимать данные из сторонних источников и контролировать другие огневые средства сторонних комплексов. Это должно упростить строительство и развертывание развитой эшелонированной системы ПВО.
Для работы с ракетами предназначаются самоходные пусковые установки, представляющие собой незначительно переработанный компонент комплекса MEADS. На грузовой площадке такой машины монтируется подъемная стрела с креплениями для транспортно-пусковых контейнеров ракет. Боекомплект одной пусковой установки будет включать восемь ракет одного из предлагаемых типов. Управление работой пусковой установки осуществляется командным пунктом.
Базовой для MEADS и TLVS является ЗУР PAC-3 MSE. Она представляет собой вариант глубокой модернизации существующих боеприпасов ЗРК Patriot и отличается повышенными характеристиками. Увеличена дальность и высотность, а также точность поражения цели. Ракета PAC-3 MSE способна поражать как аэродинамические, так и баллистические цели. Заявлена возможность успешной атаки баллистических ракет малой и средней дальности. Интересно, что дальность и высотность ракеты PAC-3 MSE до сих пор официально не назывались.
Специально для немецкого комплекса TLVS разрабатываются несколько новых средств разного рода. Главным из них является новая управляемая ракета IRIS-T SL. Это изделие предлагается строить на основе существующей ракеты IRIS-T «воздух-воздух» с инфракрасной головкой самонаведения, ранее разработанной компанией Diehl Defence. Базовую ракету предлагается адаптировать для использования на наземных пусковых установках, что обеспечит оборону ближней зоны. Появление новой ЗУР влечет за собой необходимость разработки двух оригинальных компонентов, дополняющих существующие.
Для ракеты IRIS-T SL предлагается создать специализированную радиолокационную станцию наблюдения и сопровождения. Она должна обеспечивать наблюдение за воздушной обстановкой и выявление целей для ракеты малой дальности. По своим функциям она должна походить на основную РЛС MFCR, но отличаться рядом характеристик.
ЗУР IRIS-T SL отличается от PAC-3 MSE меньшими размерами и массой, что предъявляет иные требования к пусковой установке. Бундесвер и компания TLVS GmbH решили отказаться от применения унифицированной боевой машины, и теперь намерены разработать новую версию пусковой установки специально для менее крупных ракет. Впрочем, две пусковые установки из состава ЗРК Taktisches Luftverteidigungssystem будут использовать общее шасси и другие унифицированные компоненты.
***
Таким образом, в средней перспективе немецкие и американские инженеры совместными усилиями завершат проект глубокой модернизации существующего зенитного ракетного комплекса, а также дополнят его несколькими новыми средствами и системами. Большая часть элементов ЗРК TLVS уже существует и прошла необходимые испытания, однако совместному предприятию MBDA и Lockheed Martin еще предстоит разработать несколько новых изделий. В итоге Бундесвер сможет получить современную систему противовоздушной обороны с высокими характеристиками, отвечающую требованиям Германии и НАТО.
Согласно текущим планам, опытно-конструкторские работы по доработке элементов ЗРК MEADS и созданию новых изделий для TLVS займут несколько следующих лет. К середине двадцатых годов планируется завершить испытания опытных комплексов полного состава, после чего проект сможет перейти в стадию серийного производства. К 2030 году предполагается выполнить процесс перевооружения зенитных частей и заменить имеющиеся ЗРК Patriot PAC-2/3 новыми Taktisches Luftverteidigungssystem.
О ходе перспективной программы рассказывают с некоторым оптимизмом, однако он может быть чрезмерным. Согласно последним новостям, проект TLVS сталкивается с трудностями организационного характера. Как оказалось, один из участников проекта не желает предоставлять другому все необходимые средства разработки и информацию о своих изделиях. Вполне возможно, что такие разногласия приведут к затруднению разработки совместного проекта и скажутся на сроках его реализации. Если, конечно, Германия и США не смогут договориться и решить проблему с секретными данными.
Разработка совместного проекта перспективного зенитного ракетного комплекса Taktisches Luftverteidigungssystem продолжается и в обозримом будущем должна привести к реальным результатам. Успешному завершению программы способствуют основные подходы к международному сотрудничеству и проектированию, однако прочие обстоятельства могут мешать ему. Впрочем, командование Бундесвера пока не проявляет особого беспокойства и смотрит в будущее с оптимизмом. Возможно, оно имеет основания для этого, и ЗРК TLVS сможет поступить на вооружение в запланированные сроки.
По материалам сайтов:
http://mbda-systems.com/
https://mbda-deutschland.de/
http://lockheedmartin.com/
http://diehl-bgt.de/
https://defensenews.com/
https://janes.com/
http://armyrecognition.com/
http://globalsecurity.org/
- Автор:
- Рябов Кирилл
- Использованы фотографии:
- MBDA Deutschland / mbda-deutschland.de, Lockheed Martin / lockheedmartin.com
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