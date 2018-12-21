По ком звонит сирийский колокол?
Президент Дональд Трамп объявил о победе США над ИГ (запрещено в России) и отдал приказ о выводе войск из Сирии в течение 60 дней. Вообще-то, Трамп давно обещал это сделать, и как бы доказывает верность своему слову. Примечательно другое: это важное политическое решение стало новостью для «вашингтонского болота» и даже CNN.
Раньше подобные внешнеполитические шаги обставлялись «утечками» из совершенно секретных сфер прямо в CNN, а теперь вот сразу вдруг: получите и делайте с этим что хотите. Белый дом Вашингтона просто берёт манеру Кремля, — можно предположить новое доказательство CNN несомненного сговора Трампа и Путина. Самые независимые западные СМИ наполнились одинаковыми комментариями на тему: Трамп делает сирийский подарок Путину, что доказывает, конечно, их независимость от здравого смысла.
Прекращение былых утечек в прессу говорит о том, что президент Трамп навёл порядок в своей команде, и, кажется, намерен призвать к порядку CNN и прочую независимую прессу: «Он уважать себя заставил, и лучше выдумать не мог!» Это и звоночек спецпрокурору Роберту Мюллеру! Москва восприняла сирийскую новость из Белого дома спокойно: она давно вытекала из обстановки в Сирии.
Эксперты давно говорят, что рушится вся ближневосточная политика Вашингтона, этот процесс начался ещё во времена Барака Обамы. Неудачная попытка госпереворота США в Турции и убийства Эрдогана привели к сближению Турции с Россией и Ираном, этот альянс, собственно, и выдавил США из Сирии. Афганистан и Ирак пребывают в хаосе, США всё труднее удерживать там свои позиции, наконец, резко ухудшились отношения с главным союзником США в регионе Саудовской Аравией.
Причём Саудовскую Аравию с убийством журналиста «Вашингтон пост» Хашогги в саудовском консульстве в Стамбуле подставил Эрдоган, объявив об этом на весь мир. А заодно подставил и Вашингтон, как бы мстя за попытку покушения на него самого. А ведь он мог бы всё спустить на тормозах. Вообще, убийства политиков с санкции самого высокого уровня – это давняя практика Запада, вспомним, сколько покушений было зарегистрировано на одного Фиделя Кастро!
В самих США убили президента Кеннеди, а затем и его брата Роберта. Англия организовывала убийства африканских политических лидеров, а потом перешла к политическим убийствам и на собственной территории: это проще. Борис Березовский, хайли лайкли, был убит английскими спецслужбами, как и многие другие наши «оппозиционеры»; в Туманном Альбионе до «дела Скрипалей» насчитывалось около десятка странных убийств английских независимых экспертов и наших эмигрантов. В американской прессе звучали публичные намёки-призывы к убийству Владимира Путина и Дональда Трампа! А мы удивляемся убийству Хашогги! Удивительно, что Эрдоган вынес этот сор из западной политической избы, на что, видимо, никак не рассчитывал Эр-Рияд.
Пожар американской политики на Ближнем Востоке и привёл к твёрдому решению Трампа: пора уходить из Сирии. Другое дело, что он делается США в одностороннем порядке, что его «победа» в Сирии похожа на бегство и напоминает вывод войск СССР из ГДР. Действительно, США могли ведь попытаться «продать» свой выход из Сирии России и Турции, устроить по этому поводу конференцию, попытаться получить что-то взамен. Наверняка, такие планы у Трампа и Госдепа его были, поэтому Трамп всё пытался «поладить с Россией», возможно, это было бы американским предложением на встрече с Трампа с Путиным в Аргентине на G-20. Но «вашингтонское болото» вместе с CNN и Керченской провокацией Украины, с подачи, пожалуй, спецпредставителя Курта Волкера, сорвали эти переговоры, и вообще ухудшили отношения США с Россией. «Продать» России выход США из Сирии становится невозможно, и Трамп принимает одностороннее решение.
Решительность Трампа, поставившего перед «сирийским» фактом всех своих «болотных» противников, говорит о том, что он настроен бороться до конца. Это плохой сигнал для Курта Волкера и его протеже «циничного Бандеры»: с Украины Трамп может уйти много быстрее, чем из Сирии. Значение Украины для США много меньше, чем Сирии, перекрёстка всего Ближнего Востока. Поэтому сирийский колокол Трампа звонит в первую очередь по Украине.
Украина для США – это всего лишь инструмент раздражения России, но он имеет не только плюсы, но и минусы. США нужно договариваться с Россией на Ближнем Востоке и по всей Азии, иначе им скоро придётся объявлять о своей «победе» в Афганистане и в Ираке, и одновременно выводить войска из этих стран. Но и здесь поторговаться Трампу опять мешает «вашингтонское болото» со своей Украиной.
По украинской проблематике Трамп больше молчит, переложив дела на госсекретаря Майка Помпео. Последний делает заявления в соответствии с официальным антироссийским курсом страны, закреплённым в законах Конгрессом, Трамп и Помпео не могут делать заявления, противоречащие законодательным актам, что мы как-то забываем. Спецпредставитель США Курт Волкер работает на Украине фактически в одиночку, правда, теперь к нему добавились специалисты по выборам из Атлантического совета во главе с Хёрбстом.
Курт Волкер формально работает на общественных началах, и отношения к официальной власти не имеет. Волкер не встречается с президентом Трампом, что для спецпредставителя нонсенс. Фактически бандеровский режим поддерживается глобалистской закулисой с Куртом Волкером во главе, с которой Трамп борется у себя дома. Отсюда у Москвы развязываются руки по отношению к бандеровскому режиму, имеющему «все нацистские, неонацистские черты», по словам главы МИД Сергея Лаврова.
Раньше подобные внешнеполитические шаги обставлялись «утечками» из совершенно секретных сфер прямо в CNN, а теперь вот сразу вдруг: получите и делайте с этим что хотите. Белый дом Вашингтона просто берёт манеру Кремля, — можно предположить новое доказательство CNN несомненного сговора Трампа и Путина. Самые независимые западные СМИ наполнились одинаковыми комментариями на тему: Трамп делает сирийский подарок Путину, что доказывает, конечно, их независимость от здравого смысла.
Прекращение былых утечек в прессу говорит о том, что президент Трамп навёл порядок в своей команде, и, кажется, намерен призвать к порядку CNN и прочую независимую прессу: «Он уважать себя заставил, и лучше выдумать не мог!» Это и звоночек спецпрокурору Роберту Мюллеру! Москва восприняла сирийскую новость из Белого дома спокойно: она давно вытекала из обстановки в Сирии.
Эксперты давно говорят, что рушится вся ближневосточная политика Вашингтона, этот процесс начался ещё во времена Барака Обамы. Неудачная попытка госпереворота США в Турции и убийства Эрдогана привели к сближению Турции с Россией и Ираном, этот альянс, собственно, и выдавил США из Сирии. Афганистан и Ирак пребывают в хаосе, США всё труднее удерживать там свои позиции, наконец, резко ухудшились отношения с главным союзником США в регионе Саудовской Аравией.
Причём Саудовскую Аравию с убийством журналиста «Вашингтон пост» Хашогги в саудовском консульстве в Стамбуле подставил Эрдоган, объявив об этом на весь мир. А заодно подставил и Вашингтон, как бы мстя за попытку покушения на него самого. А ведь он мог бы всё спустить на тормозах. Вообще, убийства политиков с санкции самого высокого уровня – это давняя практика Запада, вспомним, сколько покушений было зарегистрировано на одного Фиделя Кастро!
В самих США убили президента Кеннеди, а затем и его брата Роберта. Англия организовывала убийства африканских политических лидеров, а потом перешла к политическим убийствам и на собственной территории: это проще. Борис Березовский, хайли лайкли, был убит английскими спецслужбами, как и многие другие наши «оппозиционеры»; в Туманном Альбионе до «дела Скрипалей» насчитывалось около десятка странных убийств английских независимых экспертов и наших эмигрантов. В американской прессе звучали публичные намёки-призывы к убийству Владимира Путина и Дональда Трампа! А мы удивляемся убийству Хашогги! Удивительно, что Эрдоган вынес этот сор из западной политической избы, на что, видимо, никак не рассчитывал Эр-Рияд.
Пожар американской политики на Ближнем Востоке и привёл к твёрдому решению Трампа: пора уходить из Сирии. Другое дело, что он делается США в одностороннем порядке, что его «победа» в Сирии похожа на бегство и напоминает вывод войск СССР из ГДР. Действительно, США могли ведь попытаться «продать» свой выход из Сирии России и Турции, устроить по этому поводу конференцию, попытаться получить что-то взамен. Наверняка, такие планы у Трампа и Госдепа его были, поэтому Трамп всё пытался «поладить с Россией», возможно, это было бы американским предложением на встрече с Трампа с Путиным в Аргентине на G-20. Но «вашингтонское болото» вместе с CNN и Керченской провокацией Украины, с подачи, пожалуй, спецпредставителя Курта Волкера, сорвали эти переговоры, и вообще ухудшили отношения США с Россией. «Продать» России выход США из Сирии становится невозможно, и Трамп принимает одностороннее решение.
Решительность Трампа, поставившего перед «сирийским» фактом всех своих «болотных» противников, говорит о том, что он настроен бороться до конца. Это плохой сигнал для Курта Волкера и его протеже «циничного Бандеры»: с Украины Трамп может уйти много быстрее, чем из Сирии. Значение Украины для США много меньше, чем Сирии, перекрёстка всего Ближнего Востока. Поэтому сирийский колокол Трампа звонит в первую очередь по Украине.
Украина для США – это всего лишь инструмент раздражения России, но он имеет не только плюсы, но и минусы. США нужно договариваться с Россией на Ближнем Востоке и по всей Азии, иначе им скоро придётся объявлять о своей «победе» в Афганистане и в Ираке, и одновременно выводить войска из этих стран. Но и здесь поторговаться Трампу опять мешает «вашингтонское болото» со своей Украиной.
По украинской проблематике Трамп больше молчит, переложив дела на госсекретаря Майка Помпео. Последний делает заявления в соответствии с официальным антироссийским курсом страны, закреплённым в законах Конгрессом, Трамп и Помпео не могут делать заявления, противоречащие законодательным актам, что мы как-то забываем. Спецпредставитель США Курт Волкер работает на Украине фактически в одиночку, правда, теперь к нему добавились специалисты по выборам из Атлантического совета во главе с Хёрбстом.
Курт Волкер формально работает на общественных началах, и отношения к официальной власти не имеет. Волкер не встречается с президентом Трампом, что для спецпредставителя нонсенс. Фактически бандеровский режим поддерживается глобалистской закулисой с Куртом Волкером во главе, с которой Трамп борется у себя дома. Отсюда у Москвы развязываются руки по отношению к бандеровскому режиму, имеющему «все нацистские, неонацистские черты», по словам главы МИД Сергея Лаврова.
- Автор:
- Виктор Каменев
- Использованы фотографии:
- depositphotos.com
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