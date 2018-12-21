Перспективы разгрома украинских С-300 с помощью "Аллигаторов" туманны

Источники информации:

https://lenta.ru/news/2018/12/18/ka52/

http://airwar.ru/enc/ah/ka52.html

http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/c300ps/c300ps.shtml

http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/x31p/x31p.shtml

В данный момент внимание всех без исключения российских и многочисленных зарубежных военно-аналитических агентств, а также отдельных блогеров-экспертов приковано преимущественно к предэскалационной событийной цепочке на донбасском ТВД, а также в азово-черноморском регионе. Здесь командование ВСУ в целом и штаб так называемой «Операции объединённых сил» в частности, получив соответствующую отмашку Госдепа США и Пентагона, завершают последние приготовления к реализации силового сценария на Донбассе, вооружённых провокаций в наиболее «экономически чувствительном» районе территориального моря России близ Керчь-Еникальского канала, в Киркинитском заливе, на российско-украинской границе между Республикой Крым и Херсонской областью, а также в Приднестровской Молдавской Республике, где не смыкая глаз несут службу ребята из состава полуторатысячной ОГРВ.Тот факт, что подразделениям крымской группировки войск, а также другим подразделениям Южного военного округа ВС России (в случае провокаций в акваториях морей или наступательной операции ВСУ на укрепрайоны армейских корпусов НМ ЛДНР с попыткой захвата территорий республик) предстоит принять участие в операции по «принуждению украинской стороны к миру» и отрезвлению особо «горячих голов» в Киеве, Брюсселе и Вашингтоне, уже не является табуированной темой не только для средств массовой информации, но и для высокопоставленных государственных деятелей, включая главу МИД России Сергея Лаврова, который заявил, что в случае беспредела на российско-украинской границе «Порошенко получит ответ — мало не покажется». Но «слетевшее с катушек» и окрылённое очередным пакетом военно-технической помощи от США руководство «незалежной» уже абсолютно не внимает предупреждениям ни со стороны внешнеполитического ведомства Российской Федерации, ни со стороны Минобороны Донецкой и Луганской народных республик. Отказавшись от любых вариантов согласования режима прекращения огня на период новогодних праздников в рамках встречи трёхсторонней контактной группы в Минске, украинская хунта окончательно укрепила нас во мнении, что силовые методы общения с Киевом остаются наиболее приемлемой конфигурацией выхода из установившегося кризиса.Стало быть, самое время окунуться в тактические моменты полноценного купирования военной угрозы, исходящей от заметно окрепших и за четыре года «впитавших» в себя опыт ведения боевых действий украинских войсковых формирований. Не является секретом тот факт, что для нанесения максимального ущерба артиллерийским и мотострелковым подразделениям противника, а также его узлам связи, арсеналам и штабной инфраструктуре, зачастую находящимся в достаточно большой оперативной глубине (за пределами рубежей досягаемости ствольной и реактивной артиллерии), первым делом необходимо подавить вражеский «противовоздушный зонтик». Насколько нам известно, Генштаб ВСУ и Воздушные силы Украины уделили максимальное внимание вопросу развёртывания необходимого количества зенитно-ракетных средств на донбасском ТВД, а также в Херсонской и Одесской областях. И сколько бы некоторые наши политологи и «эксперты» ни изгалялись и ни иронизировали относительно боевых качеств этих средств, указывая на отвратительный уровень обслуживания ЗРК и низкий коэффициент полётной надёжности зенитных управляемых ракет, ситуация для наших ВКС складывается весьма непростая.В отличие от грузино-югоосетинского конфликта 2008 года, в котором тактической и дальней авиации Военно-воздушных сил России были противопоставлены украинские ЗРК "Бук-М1" и израильские ЗРСК "SPYDER-SR", легко осилившие перехват дальнего бомбардировщика Ту-22М3 и фронтового бомбардировщика Су-24М, в вероятной операции по подавлению украинской ПВО наши Воздушно-космические силы, а также СКР 3М14Т/К "Калибр-НК/ПЛ" (размещённые на НК и субмаринах Черноморского флота) столкнутся с зенитно-ракетными системами С-300ПС, а также "расконсервированными" войсковыми ЗРК С-300В1, развёрнутыми в Херсонской и Одесской областях, а также на оккупированных украинскими боевиками территориях ЛДНР. По информации местных жителей и данным МО ДНР, в западных окрестностях одного только Мариуполя за 2 последних года развёрнуты 3 дивизиона ЗРК С-300ПС, радиус действия которых (около 90 км) охватывает средневысотные и высотные участки воздушного пространства России над Должанской косой.Следовательно, входящие в состав такой системы 3 радара подсвета и наведения 30Н6 способны обеспечить одновременный перехват 18 воздушных объектов противника посредством зенитных ракет 5В55Р. Уповать на низкую полётную надёжность этих ЗУР не приходится, поскольку на базе ГП "Укроборонсервис" был создан Центр вооружения и военной техники, освоивший ремонт и частичную модернизацию ЗУР 5В55Р. Ещё большее количество "трёхсотых" дивизионов может быть развёрнуто в Херсонской области.На этом фоне в крайне интересном свете предстаёт короткая заметка мальтийского военного эксперта Бабака Тагвея, который выдвинул предположение, что c украинским ЗРК С-300ПС могут легко справиться 16 разведывательно-ударных вертолётов Ка-52, входящих в состав 39-го вертолётного полка 27-й смешанной авиационной дивизии 4-го командования ВВС и ПВО России и дислоцированных на военном аэродроме в Джанкое. Вариант, конечно, весьма заманчивый, но лишь при определённых обстоятельствах. Очевидно, что в понимании Тагвея этапы операции по подавлению ПВО с помощью ударной вертолётной эскадрильи выглядят весьма просто: "Поднялись с авиабазы дислокации — подошли на рубежи пуска противотанковых/многоцелевых ракет 9М127-1 "Вихрь-1" на сверхмалой высоте — осуществили залповый огонь — возвратились на аэродром постоянного базирования". Между тем Тагвеем не были учтены многочисленные факторы технического, тактического и географического характеров.В первую очередь стоит отметить, что основным вооружением ударно-разведывательных вертолётов Ка-52 "Аллигатор" являются противотанковые ракетные комплексы 9К121М "Вихрь-М" (в составе ПТУР "Вихрь-1"), а также комплексы "Штурм-ВУ" (представлены противотанковыми ракетами 9М120-1 с тандемной кумулятивной БЧ, а также 9М120-1Ф с осколочно-фугасной БЧ). Данные ракеты в различных модификациях обладают дальностью действия от 4 до 10 км, а также имеют лазерно-лучевую автоматическую и радиокомандную системы наведения соответственно, что даже не позволяет реализовать технологию "пустил — забыл" (штурман-оператор вынужден "вести ракету в лазерном луче" или под управлением радиокомандного канала наведения вплоть до поражения цели, соответственно, пилот не может уводить машину за пределы обзора радиолокационных и оптико-электронных комплексов обзора и наведения зенитно-ракетных средств противника).Как следствие, для залпового пуска "Вихрей" и "Атак" пилот Ка-52 вынужден будет сблизиться с украинским зенитно-ракетным дивизионом или полком С-300ПС на расстояние порядка 9000—9500 м, из-за чего даже отсутствие универсальной вышки 40В6М в составе украинских С-300ПС не помешает антенному посту Ф1С с радаром 30Н6 заблаговременно обнаружить и "захватить" приближающееся на высоте 7—15 м звено "Аллигаторов" с дистанции 17—20 км. При этом у экипажей Ка-52 не будет возможности воспользоваться естественными элементами рельефа местности для ухода от облучения радиолокатором подсвета и наведения 30Н6, поскольку и северные районы Республики Крым и южные районы Херсонской области представлены равнинной Причерноморской низменностью (она нивелирует любые преимущества винтокрылой машины в плане полёта в режиме огибания рельефа местности).Ситуацию могло бы исправить немедленное обновление боекомплектов Ка-52 противорадиолокационными ракетами Х-31П/ПД (при соответствующей адаптации программного обеспечения СУО-806П для передачи информации об обнаруженном источнике излучения с пассивной радиолокационной ГСН Х-31П/ПД "Криптон" на МФИ штурмана-оператора), которые имеют дальность порядка 50—80 км при пуске с малых высот. Но на сегодняшний день известно, что авиационными пусковыми установками АКУ-58 (авиационными катапультными устройствами), предназначенными для размещения, транспортировки и пуска ракет семейства Х-31, оснащается лишь палубная версия "Аллигатора" — Ка-52К "Катран". А поэтому единственным действенным методом подавления далеко не самой примитивной украинской системы ПВО-ПРО является использование ОТБР 9М723-1 "Искандер-М" и массированные удары тактической авиации ВКС России с применением модернизированных противорадиолокационных ракет Х-58УШК и многоцелевых тактических ракет Х-59МК2 семейства "Овод-М".