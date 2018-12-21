Прощание по-американски

Американский президент вновь удивил, а отчасти шокировал почтенную публику, объявив в минувшую среду, что американские войска разбили запрещенную в России террористическую организацию «Исламское государство» и теперь им в Сирии больше нечего делать.«Мы действительно победили ИГ. Мы разбили их, мы очень сильно их разбили, мы вернули обратно территорию, и теперь пришло время нашим войскам вернуться домой», — заявил американский лидер.В привычной для него восторженной форме он провозгласил военнослужащих США, участвовавших в боевых действиях в Сирии, «великими американскими героями и героями всего мира».Как уже заметили многие, Дональд Трамп обилием пафоса старается прикрыть свои, мягко говоря, сомнительные достижения и неоднозначные шаги.Впрочем, данное решение, если оно, конечно, будет реализовано, – одно из немногих действительно правильных и обоснованных решений.Небольшой американский контингент, около двух тысяч военнослужащих, осуществлял подготовку боевиков, оказывал им логистическую, разведывательную и техническую поддержку. Кроме того, на севере и северо-востоке Сирии находилось некоторое количество американских РСЗО и артиллерийских систем, оказывавших огневую поддержку бандформированиям джихадистов из числа «умеренных террористов» и курдских сепаратистов. Кроме того, в их рядах действовали авианаводчики.Помимо всего прочего, присутствие американских военных де-факто выполняло роль живого щита, например, сковывая возможности действий ВС Турции и турецких прокси против отрядов YPG.В любом случае, вывод американских войск, незаконно оккупировавших территорию суверенного государства и поддерживавших незаконные вооруженные формирования, действующие против легитимного руководства страны, можно только приветствовать. Если, конечно, он состоится.Напомним, что американский лидер и ранее поднимал вопрос о прекращении непосредственного участия ВС США в боевых действиях в Сирии, доставшегося ему в наследство от Обамы. Однако ему реализовать это намерение тогда просто не дали.Впрочем, и сейчас его решение вызвало настоящую бурю критики. 20 декабря множество американских политиков и военных сделали заявления, говорящие о том, что инициатива Трампа застала их врасплох и может привести к катастрофическим последствиям.В частности, ряд американских сенаторов охарактеризовали объявленный вывод военных из Сирии как угрозу безопасности США, подчеркнув, что слова президента о победе США над "Исламским государством" являются неправдой.Примечательно, что среди критиков Трампа оказался даже сенатор-республиканец Линдси Грэм, которого принято считать сторонником президента. На его странице решения в Twitter появилось письмо за подписью нескольких его коллег, в котором говорится, что подобный шаг «придаст смелости» радикальным исламистам и Башару Асаду, укрепит военно-политические позиции России и Ирана, а также ослабит Израиль и поддерживаемых до сих пор Вашингтоном сирийских курдов.Сам Грэм утверждает: «Вывод немногочисленных американских сил из Сирии будет огромной ошибкой в стиле Обамы».Другой сенатор, республиканец Бен Сасс, предположил: «Многие американские союзники будут убиты, если это отступление будет осуществлено». Сенатор тоже представляет Республиканскую партию.Председатель сенатского комитета по иностранным делам Боб Коркер заявил, что «не понял, что произошло», отметив, что будет ждать разъяснений от госсекретаря Майкла Помпео и главы Пентагона Джеймса Мэттиса, давая тем самым понять, что сам Трамп не является для него источником, заслуживающим доверия. Впрочем, это могло быть сказано не с целью унизить президента. Просто в последнее время его заявления часто дезавуируются Госдепом или Пентагоном. Как, например, произошло с обещаниями экстрадировать Фетхуллаха Гюлена и поддержать турецкую операцию на восточном берегу Евфрата, которые Трамп дал Эрдогану на полях недавнего саммита G-20.Большинство откликов американских сенаторов, представляющих обе партии относительно решения американского лидера, резко негативны. Помимо всего прочего, его обвиняют в волюнтаризме. Так, сенатор Джим Инхоф заявил, что Трамп должен был предупредить заранее о своем решении «если не весь Сенат, то хотя бы комитет по делам вооруженных сил».Неодобрительно к решению американского президента отнеслись и некоторые союзные США державы. Так, на сайте МИД ФРГ 20 декабря было опубликовано заявление главы ведомства Хайко Мааса, в котором он высказал «удивлением сменой курса Соединенных Штатов в Сирии», поскольку, несмотря на ослабление ИГ в Сирии, «угроза всё еще существует». Решение Белого дома о выводе американских военных из республики может нанести ущерб борьбе с терроризмом и поставить под угрозу уже достигнутые результаты, пояснили в немецком МИДе.Большую обеспокоенность складывающейся ситуацией в разговоре с главой Госдепартамента США Майком Помпео высказал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. А многие западные СМИ напомнили, что за две недели до объявления Трампа о триумфальном «сильном разбитии» ИГ Джеймс Мэттис отметил, что в Сирии перед американскими военными еще стоят большие задачи, так как костяк «Исламского государства» по-прежнему активен и стремится вернуть влияние – как в Сирии, так и во всем регионе.Решение Трампа вызвало настоящее уныние у боевиков курдских сепаратистских формирований, которые, как сообщила телестанция Sky News Arabia, назвали его «ударом кинжала в спину». Ведь очевидно, что курдские сепаратисты самостоятельно не смогут противостоять турецким формированиям, а признавать суверенитет Дамаска над Севером Сирии они категорически не хотят.20 декабря министр обороны Франции Флоранс Парли заявила, что около тысячи французских военнослужащих, включая спецназ, базирующийся на севере Сирии, останутся, несмотря ни на что, рядом с курдскими формированиями.Но если учесть, что турецкие прокси не только уже вступали в боестолкновения с американцами, но и заставляли их отходить с занятых позиций, можно предположить, что с французами они и вовсе церемониться не станут.Понимает ли Трамп, что сливает курдских сепаратистов, по сути дела не оставляя им никаких шансов? Прекрасно понимает, но такие мелочи его не беспокоят. Напомним, что Трамп поставил вопрос о депортации из США вьетнамцев, в том числе и американских союзников, бежавших после падения южновьетнамского режима.Очевидно, что проект «большого Ближнего Востока» не «вытанцовывается». Осуществлять его, строго говоря, не с кем. ИГ, хоть и продолжает нести угрозу, но после серьезной работы российского контингента и иранских прокси уже не способно к ведению масштабных наступательных действий и не сумеет переломить ход войны. Альтернативы ему создать не удалось.Продолжать сомнительную со всех точек зрения миссию ради удовлетворения амбиций курдских сепаратистов, еще более ухудшая отношения с таким важным союзником, как Турция? Для чего? Трамп сугубо деловой человек, чуждый любых сантиментов и условностей, как, в частности, показало дело Хашогги. А в Сирии американцам уже ничего «не светит». Причем через пару месяцев заявление о «Мы победили, и можно до дому!» будет звучать еще нелепее, чем сейчас. Курды – отыгранная карта, цепляться за которую Трамп не хочет.То, что решение принято именно сейчас, – не случайность. Представитель американской администрации Сара Сандерс на брифинге в среду заверила, что Трамп принял решение сам, не консультируясь с турецким лидером, что, практически можно рассматривать как признание прямо противоположного положения дел.Напомним, что решение администрации США было объявлено после того как президент Турции Эрдоган анонсировал свое намерение начать в ближайшее время новую операцию к востоку от Евфрата против курдских формирований, где сосредоточены основные силы американского контингента.Между прочим, после вывода своей небольшой группировки американцы тем не менее сохранят значительные возможности для влияния на ситуацию. Во-первых, они также сохранят возможности нанесения авиаударов по территории Сирии со своих многочисленных ближневосточных авиабаз. Кстати, Пентагон уже сообщил, что авиаудары будут продолжаться вплоть до полного вывода американских военных.Во-вторых, продолжится поддержка террористических и антиправительственных группировок. В-третьих, в Сирии продолжат работу американские тайные миссии, агентура, возможно, и наемники. И при этом будет устранено важнейшее препятствие для нормализации отношений с важнейшим для Вашингтона союзником – с Анкарой.Устраняется американская «прокладка» на Север-Востоке Сирии, и начавшееся наступление турецких войск вполне может привести к столкновением с сирийскими правительственными силами, что, в свою очередь, может породить серьезные разногласия между Анкарой, Москвой и Тегераном.Между прочим, Трамп после волны критики, обрушившейся на него, попытался пояснить причины своего решения. В частности, он заявил, что борьбой с террористической группировкой «Исламское государство» должны в первую очередь заниматься Россия, Иран и Сирия, так как они являются ее врагами в силу своей географической близости к региону. Об этом американский лидер написал в четверг, комментируя свой приказ о выводе американских войск из Сирии.«Уход из Сирии не был сюрпризом. Я вел кампанию в поддержку этого в течение нескольких лет, и шесть месяцев назад, когда я совершенно публично заявил о желании предпринять такой шаг, я согласился с тем, чтобы остаться дольше», — написал лидер США на своей личной странице в Twitter.«Россия, Иран, Сирия и другие являются местными врагами ИГ, — добавил Трамп. — Пришло время вернуться домой и восстановиться. Сделаем Америку великой снова!»Очевидно, что происходящее, даже если вывод американского контингента и не состоится, говорит об определенном успехе антитеррористического альянса России, Ирана и Сирии. Однако это, увы, еще не означает окончательной победы, поражения США и тех, кто стоит за террористами и мятежниками.