Больше свалок и квитанций! Мусорная реформа в переносном смысле?
В России хоть как-то перерабатывается и утилизируется примерно 7% бытовых отходов. В Европе этот показатель достигает 80%. Причем в европейских странах речь идет о достаточно глубокой переработке – во вторсырье идут и пищевые отходы, и пластик, и макулатура, и стекло. У нас же хвастаться пока особо нечем: в абсолютном большинстве случаев мусор либо сжигается, либо уходит в захоронения на специальных полигонах.
На своей пресс-конференции Владимир Путин заявил, что России необходимо построить не менее двухсот мусоросжигательных заводов до 2024 года. По его словам, переработкой мусора у нас не занимались вообще, с советских времен его просто сваливали в ямы.
Ранее, 6 декабря, во время своего интервью, посвященного подведению итогов года, председатель российского правительства Дмитрий Медведев также отмечал необходимость более эффективного решения проблемы бытовых и промышленных отходов. В частности, говорил он о необходимости принятия соответствующей программы, которая позволит решительно (в разы) увеличить долю перерабатываемых твердых бытовых отходов, а также о необходимости систематической борьбы с незаконными свалками.
Все это, конечно, очень хорошо. Без малейшей иронии считаю, что превращать свою страну в одну большую свалку – преступление. Примерно так же считают и обычные россияне: согласно опросу, проведенному аналитическим центром НАФИ, более половины жителей России считают экологические условия в местах своего проживания неблагоприятными. И очень хорошо, что на эту проблему обратили внимание главные государственные чиновники. Но, к сожалению, уже сейчас можно отметить, что дело движется как-то не очень быстро и не всегда согласованно.
Уже по пресс-конференции Путина можно отметить некоторую несогласованность информации, которая есть на столах президента и премьера. Медведев в своем интервью говорил о программе строительства к 2024 году 210 комплексов по переработке и утилизации твердых бытовых отходов. Вероятно, именно эту программу имел в виду и Путин. Но он уже назвал эти комплексы «мусоросжигательными заводами». Казалось бы, просто пустяк и несогласованность. Но мы с вами отлично знаем, в какой стране живем, и понимаем, что чиновникам, отвечающим за реализацию программы, гораздо легче упростить себе задачу и вместо сложного цикла сортировки и переработки отходов наладить их сжигание. Чьи слова окажутся для них решающими?
А между тем переработка мусора действительно может стать целой отраслью экономики. Пластики, металлы, керамика, стройматериалы, стекло, бумага – и это ещё не весь список того, что можно получать из отходов. Вероятно, могут быть востребованы и пищевые отходы: на стол людям их, конечно, не вернуть, но вот как корм для свиней, птицы или как удобрения они уже вполне могут быть востребованы.
Вместо этого, повторюсь, мы можем получить двести мусорных печей, в которые будут сваливать вообще все бытовые отходы. Что, конечно, все равно лучше, чем ничего, но на квалифицированное решение все-таки как-то не тянет.
Настораживает и инициатива создания в России единого оператора обработки отходов. Увы, наша страсть к централизации всего и вся чаще всего является лишь прикрытием стремления построить частную запруду на очередном финансовом потоке. На словах, разумеется, все звучит замечательно – этот оператор и плечо бизнесу подставит, и экологический сбор «правильно» и «эффективно» распределит, и капитальные затраты на свои плечи переложит. Да ещё, вероятно, будет эффективно контролировать регионы в сфере контроля за утилизацией и переработкой бытового мусора.
Ага, щаз…. Плавали, знаем. Очередной «РосКомЛондонНедвижимость» или «Росспецяхтстрой» из этого получится с вероятностью 99%, а вот на все остальные варианты остается всего процентик.
В рамках проводимой в стране «мусорной реформы» (название не официальное, зато реальное, ко многим российским реформам отлично бы подошло!) уже с 1 января 2019 года страна должна перейти на новую систему обращения с отходами. Соответственно, ещё летом в регионах должны были выбрать локальных операторов и утвердить тарифы для населения. Однако процесс шел не так гладко, как хотелось бы его инициаторам, и говорить о полной готовности регионов пока, мягко говоря, преждевременно.
Одной из особенностей данной реформы является то, что с 1 января 2019 года на полигонах запрещается захоронение стекла, металла, пластика. На первый взгляд, это хорошо, так как будет стимулировать сортировку и переработку мусора. Но на деле это может стать большой проблемой, поскольку перерабатывать отсортированное в большинстве случаев просто негде, и стекло, пластик, металл вынуждены будут просто складировать в какие-то «места временного хранения». На деле, будем реалистами, мы получим ещё некоторое количество свалок: лицензированные компании не будут принимать несортированный мусор, опасаясь санкций, и его с ещё большим удовольствием повезут в пригороды, в укромные овраги и лощины.
Наши чиновники, нужно отдать им должное, понимают остроту проблемы, поэтому к 1 января следующего года муниципалитетам поручено создать карты дополнительных мест размещения твердых бытовых отходов. То есть классическое «за что боролись, на то и напоролись» проявилось во всей своей бессмысленной красе.
На самом деле нельзя позволить нашим чиновникам провалить ещё и эту реформу. В стране даже по официальным данным насчитывается 22 тыс. незаконных свалок. И ситуация только ухудшается: мы действительно производим все больше отходов, не отстает от жителей и промышленность. Риск превратить пригороды в свалку есть даже у сравнительно небольших городов, что уж там говорить о мегаполисах. Но подобные примеры показывают, как сомнительны на самом деле наши бумажные успехи на этом поприще.
Разумеется, бизнесу выгоднее свести все к появлению ещё одной платежной квитанции. Правда, у нас и сейчас население несколько раз платит за сортировку и утилизацию мусора: мы оплачиваем упаковку товара, в стоимость которой уже включен экологический сбор; муниципалитеты тратят наши деньги на сортировку мусора (хотя редко этим занимаются); платежи за вывоз и утилизацию ТБО тоже никто не отменял. Авось, радетели наши придумают ещё какую-нибудь платежку, посадят своих детей «на поток», и на этом все, к их радости, и закончится.
Но хотелось бы, чтобы на этот раз возобладали интересы людей, а не бизнеса. А значит, одной оптимистической речи на пресс-конференции будет мало. Придется ещё и побороться…
Но бороться нужно нам, потому что за нас бороться никто не собирается.
На своей пресс-конференции Владимир Путин заявил, что России необходимо построить не менее двухсот мусоросжигательных заводов до 2024 года. По его словам, переработкой мусора у нас не занимались вообще, с советских времен его просто сваливали в ямы.
Во-первых, нужно ликвидировать незаконные свалки, второе — выстроить целую индустрию переработки мусора. Надо использовать международный опыт в этой сфере в лучших его вариантах.
Ранее, 6 декабря, во время своего интервью, посвященного подведению итогов года, председатель российского правительства Дмитрий Медведев также отмечал необходимость более эффективного решения проблемы бытовых и промышленных отходов. В частности, говорил он о необходимости принятия соответствующей программы, которая позволит решительно (в разы) увеличить долю перерабатываемых твердых бытовых отходов, а также о необходимости систематической борьбы с незаконными свалками.
Свалки, которые стали притчей во языцех, — это тема, которая стала очень волновать наших людей, которая касается не только лесных регионов, но и вообще. Конечно, мы эту программу сейчас окончательно подготовим и начнем внедрять.
Все это, конечно, очень хорошо. Без малейшей иронии считаю, что превращать свою страну в одну большую свалку – преступление. Примерно так же считают и обычные россияне: согласно опросу, проведенному аналитическим центром НАФИ, более половины жителей России считают экологические условия в местах своего проживания неблагоприятными. И очень хорошо, что на эту проблему обратили внимание главные государственные чиновники. Но, к сожалению, уже сейчас можно отметить, что дело движется как-то не очень быстро и не всегда согласованно.
Уже по пресс-конференции Путина можно отметить некоторую несогласованность информации, которая есть на столах президента и премьера. Медведев в своем интервью говорил о программе строительства к 2024 году 210 комплексов по переработке и утилизации твердых бытовых отходов. Вероятно, именно эту программу имел в виду и Путин. Но он уже назвал эти комплексы «мусоросжигательными заводами». Казалось бы, просто пустяк и несогласованность. Но мы с вами отлично знаем, в какой стране живем, и понимаем, что чиновникам, отвечающим за реализацию программы, гораздо легче упростить себе задачу и вместо сложного цикла сортировки и переработки отходов наладить их сжигание. Чьи слова окажутся для них решающими?
А между тем переработка мусора действительно может стать целой отраслью экономики. Пластики, металлы, керамика, стройматериалы, стекло, бумага – и это ещё не весь список того, что можно получать из отходов. Вероятно, могут быть востребованы и пищевые отходы: на стол людям их, конечно, не вернуть, но вот как корм для свиней, птицы или как удобрения они уже вполне могут быть востребованы.
Вместо этого, повторюсь, мы можем получить двести мусорных печей, в которые будут сваливать вообще все бытовые отходы. Что, конечно, все равно лучше, чем ничего, но на квалифицированное решение все-таки как-то не тянет.
Настораживает и инициатива создания в России единого оператора обработки отходов. Увы, наша страсть к централизации всего и вся чаще всего является лишь прикрытием стремления построить частную запруду на очередном финансовом потоке. На словах, разумеется, все звучит замечательно – этот оператор и плечо бизнесу подставит, и экологический сбор «правильно» и «эффективно» распределит, и капитальные затраты на свои плечи переложит. Да ещё, вероятно, будет эффективно контролировать регионы в сфере контроля за утилизацией и переработкой бытового мусора.
Ага, щаз…. Плавали, знаем. Очередной «РосКомЛондонНедвижимость» или «Росспецяхтстрой» из этого получится с вероятностью 99%, а вот на все остальные варианты остается всего процентик.
В рамках проводимой в стране «мусорной реформы» (название не официальное, зато реальное, ко многим российским реформам отлично бы подошло!) уже с 1 января 2019 года страна должна перейти на новую систему обращения с отходами. Соответственно, ещё летом в регионах должны были выбрать локальных операторов и утвердить тарифы для населения. Однако процесс шел не так гладко, как хотелось бы его инициаторам, и говорить о полной готовности регионов пока, мягко говоря, преждевременно.
По состоянию на 9 августа в 79 субъектах РФ выбраны 203 регоператора. Конкурсные процедуры пока не стартовали только в Москве и Саратовской области. Полностью на новую систему перешли 15 регионов, в которых работают 37 операторов. Выбраны, но не начали работать 166 операторов в 71 субъекте. Еще в 9 субъектах объявлены конкурсы.
Одной из особенностей данной реформы является то, что с 1 января 2019 года на полигонах запрещается захоронение стекла, металла, пластика. На первый взгляд, это хорошо, так как будет стимулировать сортировку и переработку мусора. Но на деле это может стать большой проблемой, поскольку перерабатывать отсортированное в большинстве случаев просто негде, и стекло, пластик, металл вынуждены будут просто складировать в какие-то «места временного хранения». На деле, будем реалистами, мы получим ещё некоторое количество свалок: лицензированные компании не будут принимать несортированный мусор, опасаясь санкций, и его с ещё большим удовольствием повезут в пригороды, в укромные овраги и лощины.
Наши чиновники, нужно отдать им должное, понимают остроту проблемы, поэтому к 1 января следующего года муниципалитетам поручено создать карты дополнительных мест размещения твердых бытовых отходов. То есть классическое «за что боролись, на то и напоролись» проявилось во всей своей бессмысленной красе.
На самом деле нельзя позволить нашим чиновникам провалить ещё и эту реформу. В стране даже по официальным данным насчитывается 22 тыс. незаконных свалок. И ситуация только ухудшается: мы действительно производим все больше отходов, не отстает от жителей и промышленность. Риск превратить пригороды в свалку есть даже у сравнительно небольших городов, что уж там говорить о мегаполисах. Но подобные примеры показывают, как сомнительны на самом деле наши бумажные успехи на этом поприще.
Разумеется, бизнесу выгоднее свести все к появлению ещё одной платежной квитанции. Правда, у нас и сейчас население несколько раз платит за сортировку и утилизацию мусора: мы оплачиваем упаковку товара, в стоимость которой уже включен экологический сбор; муниципалитеты тратят наши деньги на сортировку мусора (хотя редко этим занимаются); платежи за вывоз и утилизацию ТБО тоже никто не отменял. Авось, радетели наши придумают ещё какую-нибудь платежку, посадят своих детей «на поток», и на этом все, к их радости, и закончится.
Но хотелось бы, чтобы на этот раз возобладали интересы людей, а не бизнеса. А значит, одной оптимистической речи на пресс-конференции будет мало. Придется ещё и побороться…
Но бороться нужно нам, потому что за нас бороться никто не собирается.
- Автор:
- Виктор Кузовков
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