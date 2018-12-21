Больше свалок и квитанций! Мусорная реформа в переносном смысле?

Во-первых, нужно ликвидировать незаконные свалки, второе — выстроить целую индустрию переработки мусора. Надо использовать международный опыт в этой сфере в лучших его вариантах.

Свалки, которые стали притчей во языцех, — это тема, которая стала очень волновать наших людей, которая касается не только лесных регионов, но и вообще. Конечно, мы эту программу сейчас окончательно подготовим и начнем внедрять.

По состоянию на 9 августа в 79 субъектах РФ выбраны 203 регоператора. Конкурсные процедуры пока не стартовали только в Москве и Саратовской области. Полностью на новую систему перешли 15 регионов, в которых работают 37 операторов. Выбраны, но не начали работать 166 операторов в 71 субъекте. Еще в 9 субъектах объявлены конкурсы.

В России хоть как-то перерабатывается и утилизируется примерно 7% бытовых отходов. В Европе этот показатель достигает 80%. Причем в европейских странах речь идет о достаточно глубокой переработке – во вторсырье идут и пищевые отходы, и пластик, и макулатура, и стекло. У нас же хвастаться пока особо нечем: в абсолютном большинстве случаев мусор либо сжигается, либо уходит в захоронения на специальных полигонах.На своей пресс-конференции Владимир Путин заявил, что России необходимо построить не менее двухсот мусоросжигательных заводов до 2024 года. По его словам, переработкой мусора у нас не занимались вообще, с советских времен его просто сваливали в ямы.Ранее, 6 декабря, во время своего интервью, посвященного подведению итогов года, председатель российского правительства Дмитрий Медведев также отмечал необходимость более эффективного решения проблемы бытовых и промышленных отходов. В частности, говорил он о необходимости принятия соответствующей программы, которая позволит решительно (в разы) увеличить долю перерабатываемых твердых бытовых отходов, а также о необходимости систематической борьбы с незаконными свалками.Все это, конечно, очень хорошо. Без малейшей иронии считаю, что превращать свою страну в одну большую свалку – преступление. Примерно так же считают и обычные россияне: согласно опросу, проведенному аналитическим центром НАФИ, более половины жителей России считают экологические условия в местах своего проживания неблагоприятными. И очень хорошо, что на эту проблему обратили внимание главные государственные чиновники. Но, к сожалению, уже сейчас можно отметить, что дело движется как-то не очень быстро и не всегда согласованно.Уже по пресс-конференции Путина можно отметить некоторую несогласованность информации, которая есть на столах президента и премьера. Медведев в своем интервью говорил о программе строительства к 2024 году 210 комплексов по переработке и утилизации твердых бытовых отходов. Вероятно, именно эту программу имел в виду и Путин. Но он уже назвал эти комплексы «мусоросжигательными заводами». Казалось бы, просто пустяк и несогласованность. Но мы с вами отлично знаем, в какой стране живем, и понимаем, что чиновникам, отвечающим за реализацию программы, гораздо легче упростить себе задачу и вместо сложного цикла сортировки и переработки отходов наладить их сжигание. Чьи слова окажутся для них решающими?А между тем переработка мусора действительно может стать целой отраслью экономики. Пластики, металлы, керамика, стройматериалы, стекло, бумага – и это ещё не весь список того, что можно получать из отходов. Вероятно, могут быть востребованы и пищевые отходы: на стол людям их, конечно, не вернуть, но вот как корм для свиней, птицы или как удобрения они уже вполне могут быть востребованы.Вместо этого, повторюсь, мы можем получить двести мусорных печей, в которые будут сваливать вообще все бытовые отходы. Что, конечно, все равно лучше, чем ничего, но на квалифицированное решение все-таки как-то не тянет.Настораживает и инициатива создания в России единого оператора обработки отходов. Увы, наша страсть к централизации всего и вся чаще всего является лишь прикрытием стремления построить частную запруду на очередном финансовом потоке. На словах, разумеется, все звучит замечательно – этот оператор и плечо бизнесу подставит, и экологический сбор «правильно» и «эффективно» распределит, и капитальные затраты на свои плечи переложит. Да ещё, вероятно, будет эффективно контролировать регионы в сфере контроля за утилизацией и переработкой бытового мусора.Ага, щаз…. Плавали, знаем. Очередной «РосКомЛондонНедвижимость» или «Росспецяхтстрой» из этого получится с вероятностью 99%, а вот на все остальные варианты остается всего процентик.В рамках проводимой в стране «мусорной реформы» (название не официальное, зато реальное, ко многим российским реформам отлично бы подошло!) уже с 1 января 2019 года страна должна перейти на новую систему обращения с отходами. Соответственно, ещё летом в регионах должны были выбрать локальных операторов и утвердить тарифы для населения. Однако процесс шел не так гладко, как хотелось бы его инициаторам, и говорить о полной готовности регионов пока, мягко говоря, преждевременно.Одной из особенностей данной реформы является то, что с 1 января 2019 года на полигонах запрещается захоронение стекла, металла, пластика. На первый взгляд, это хорошо, так как будет стимулировать сортировку и переработку мусора. Но на деле это может стать большой проблемой, поскольку перерабатывать отсортированное в большинстве случаев просто негде, и стекло, пластик, металл вынуждены будут просто складировать в какие-то «места временного хранения». На деле, будем реалистами, мы получим ещё некоторое количество свалок: лицензированные компании не будут принимать несортированный мусор, опасаясь санкций, и его с ещё большим удовольствием повезут в пригороды, в укромные овраги и лощины.Наши чиновники, нужно отдать им должное, понимают остроту проблемы, поэтому к 1 января следующего года муниципалитетам поручено создать карты дополнительных мест размещения твердых бытовых отходов. То есть классическое «за что боролись, на то и напоролись» проявилось во всей своей бессмысленной красе.На самом деле нельзя позволить нашим чиновникам провалить ещё и эту реформу. В стране даже по официальным данным насчитывается 22 тыс. незаконных свалок. И ситуация только ухудшается: мы действительно производим все больше отходов, не отстает от жителей и промышленность. Риск превратить пригороды в свалку есть даже у сравнительно небольших городов, что уж там говорить о мегаполисах. Но подобные примеры показывают, как сомнительны на самом деле наши бумажные успехи на этом поприще.Разумеется, бизнесу выгоднее свести все к появлению ещё одной платежной квитанции. Правда, у нас и сейчас население несколько раз платит за сортировку и утилизацию мусора: мы оплачиваем упаковку товара, в стоимость которой уже включен экологический сбор; муниципалитеты тратят наши деньги на сортировку мусора (хотя редко этим занимаются); платежи за вывоз и утилизацию ТБО тоже никто не отменял. Авось, радетели наши придумают ещё какую-нибудь платежку, посадят своих детей «на поток», и на этом все, к их радости, и закончится.Но хотелось бы, чтобы на этот раз возобладали интересы людей, а не бизнеса. А значит, одной оптимистической речи на пресс-конференции будет мало. Придется ещё и побороться…Но бороться нужно нам, потому что за нас бороться никто не собирается.