БМД-2 обретёт вторую молодость
В 1985 году на вооружение Советской Армии была принята БМД-2 (боевая машина десанта-2), которая пришла на смену БМД-1. Эта гусеничная плавающая боевая машина предназначена для использования в составе воздушно-десантных войск и может десантироваться как посадочным, так и парашютным способом с военно-транспортных самолетов Ан-12, Ан-22 и Ил-76. В настоящее время на вооружении ВДВ России по-прежнему находится около 1000 БМД-2. В ближайшем будущем как минимум 600 из них будут серьезно модернизированы и получать новый боевой модуль «Берег».
Как ранее сообщал департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России, боевые машины десанта БМД-2 ждет глубокая модернизация. Они получат новое вооружение, современные цифровые средства связи и управления. Более точная система вооружения, противотанковый ракетный комплекс, повышенная универсальность должны будут продлить срок эксплуатации этой техники, которая досталась России в наследство от Советского Союза. Расставаться с этим наследством российская армия не спешит.
По данным Минобороны Российской Федерации, всего планируется модернизировать 600 БМД-2, машины будут модернизироваться до уровня БМД-2К-АУ и БМД-2М. Уже известно, что обновленные боевые машины получат не только новый противотанковый ракетный комплекс, но и интегрированную автоматизированную систему управления в тактическом звене. Помимо этого, на БМД-2М появится автомат сопровождения цели, позволяющий вести огонь различными типами оружия в любое время дня и ночи, в том числе с ходу и на плаву. После проведения глубокой модернизации боевые машины останутся авиадесантируемыми, по-прежнему находясь в составе парашютно-десантных подразделений ВДВ. Начать процесс массовой модернизации имеющихся на вооружении БМД-2 планируют с 2021 года. Модернизация затронет около 600 боевых машин десанта данного типа, то есть значительную часть еще не охваченного процессом модернизации парка.
Стоит отметить, что вариант БМД-2М был впервые представлен публике еще в 2010 году, после чего регулярно мелькал на разных выставках. Если говорить о версии БМД-2К-АУ, то это командирская боевая машина десанта, созданная на базе версии БМД-2К. Она отличается наличием современного комплекса средств автоматизации и связи 3-го типа и предназначена, в первую очередь, для командира парашютно-десантного батальона. Данная боевая машина в состоянии обеспечивать процесс управления войсками в автоматизированном и неавтоматизированном режимах.
Причина необходимой массовой модернизации «двоек» – несоответствие БМД-2 требованиям современного боя, а также неудовлетворительное состояние большей части имеющихся образцов, которое было выявлено в рамках внезапной проверки боеготовности ВС России несколько лет назад. Тогда начальник Генштаба Валерий Герасимов отметил, что возраст многих машин составляет 20-25 лет, а иногда и еще больше, они устарели морально и физически. В одном из подразделений на марше из строя из-за износа узлов и агрегатов вышли сразу две единицы БМД-2.
На массовую модернизацию российская армия идет по двум основным причинам. Во-первых, это дешевле, а во-вторых, быстрее, чем постройка новых боевых машин десанта. Учитывая то, какими темпами идет насыщение ВДВ новыми БМД-4М, вариант с модернизацией представляется куда более рациональным. По данным из ежегодного доклада The Military Balance 2018, на вооружении ВДВ России находится 151 боевая машина десанта БМД-4М. В этом случае гораздо проще дождаться модернизации 600 БМД-2 до версии БМД-2М, чем ждать полного обновления парка бронетехники воздушно-десантных войск. К тому же устанавливаемый новый боевой модуль существенно повышает боевые возможности, созданной еще в СССР машины, позволяя подтянуть ее под современные требования военных к технике данного класса. Модернизация позволит продлить срок эксплуатацию данных машин не просто как транспортных средств, но как полноценных боевых единиц на современном поле боя. Стоит также отметить, что по своему весу БМД-4М находится на пределе возможностей современной российской военно-транспортной авиации. Масса данной боевой машины выросла до 14,2 тонн (у БМД-2 – 8,2 тонны), поэтому в Ил-76 по габаритам впритирку помещается три БМД-4М, а десант может разместиться лишь внутри боевых машин, отмечал ранее Валерий Герасимов.
Еще в 2017 году в Минобороны пересмотрели планы по утилизации имеющегося на хранении парка бронетанковой техники. В связи с усилением боевой подготовки вооруженных сил и сложившейся внешнеполитической обстановкой было принято решение «отправить под нож» до 2020 года не 10 тысяч, а 4 тысячи различных бронемашин еще советского производства. Часть старой советской техники, в том числе и БМД-2, ждет модернизация. Такая техника еще сможет послужить стране. Важную роль здесь играет именно экономическая составляющая: бюджету России модернизация обходится существенно дешевле, чем разработка образцов принципиально нового вооружения и последующее его массовое производство.
БМД-2, принятая на вооружение в 1985 году, сменила БМД-1, недостатки которой проявились в Афганистане. Ее вооружение было признано слабым: гладкоствольная 73-мм пушка 2А28 и спаренный с ней 7,62-мм пулемет ПКТ, были неэффективны против легкобронированной техники противника на расстоянии более 500 метров. При этом ограниченный угол наведения орудия в вертикальной плоскости серьезно мешал при боях в гористой местности. У десантников часто просто не было возможности навести орудие на засевших в горах моджахедов. Помимо этого БМД-1 отличалась недостаточной маневренностью и слабым бронированием.
Опыт реального боевого применения привел к прекращению эксплуатации БМД-1. Новая боевая машина десанта получила усиленную одноместную башню, которая была создана в рамках ОКР «Будка», улучшена была и бронезащита машины. Сварной корпус БМД-2, выполненный из броневого алюминиевого сплава, обеспечивал защиту экипажа от 12,7-мм бронебойных пуль в лобовой проекции и круговую защиту от 7,62-мм пуль. Основным оружием обновленной БМД стала 30-мм автоматическая пушка 2А42 с боекомплектом 300 снарядов. Такая же артиллерийская установка имелась на вооружении и более крупных БМП-2. Пушечное вооружение дополняли спаренный с орудием и курсовой 7,62-мм пулеметы ПКТ. Для эффективной борьбы с бронетехникой противника на расстоянии до 4000 метров использовался ПТРК «Конкурс».
Естественно, со временем обозначились недостатки и этой версии. К примеру, по причине несовершенства системы управления огнем эффективная стрельба из 30-мм автоматической пушки ночью может вестись лишь на дальность до одного километра. Серьезно хромает и точность стрельбы. А мощности противотанкового вооружения со временем стало не хватать для борьбы с современными основными боевыми танками противника. Все это инициировало работы по созданию нового боевого модуля для БМД-2.
Такой модуль был создан специалистами АО «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова», знаменитое тульское КБП. Новый боевой модуль, предназначенный для установки на модернизированные БМД-2М, получил обозначение «Берег». Он предназначен для установки на гусеничные и колесные шасси соответствующей грузоподъемности, а также на стационарные объекты и суда. Вес модуля не превышает 1800 кг. Как отмечают специалисты, модернизированное одноместное боевое отделение «Берег», установленное на шасси БМД-2, позволяет добиться превосходства по боевому потенциалу над штатной БМД-2 в 2,6 раза, а по огневой мощи в целом – сразу в 4,4 раза.
В состав боевого отделения «Берег» входят система управления: прицел наводчика, баллистический вычислитель и система датчиков (датчик ветра, датчик крена), автомат сопровождения объектов, стабилизатор вооружения, блок автоматики, пульт оператора. Комплекс вооружения представлен: 30-мм автоматической пушкой 2А42 с боекомплектом 300 выстрелов, 30-мм автоматическим гранатометом с боекомплектом 300 выстрелов, 7,62-мм пулеметом (2000 выстрелов) и ПТУР «Корнет» с тандемной и термобарической боевыми частями.
Таким образом, задача повышения огневой мощи штанного одноместного боевого отделения и обеспечения характеристик боевой машины, соответствующих современному уровню военной техники, была решена вводом в состав БО «Берег» унифицированной автоматической системы управления огнем, включающей телетепловизионный автомат сопровождения цели, комбинирован¬ный прицел наводчика, баллистический вычислитель с системой датчиков и модернизированный стабилизатор вооружения. Более того, штатное боевое отделение оснащается теперь пусковой установкой с двумя ПТУР «Корнет», имеющими собственный привод вертикального наведения на цель.
Модернизированное БО «Берег» с установленными ПУ для ракет «Корнет» характеризуется следующими особенностями:
— применена высокозащищенная система управления ракетой комплекса «Корнет» с телеориентированием ракеты в луче лазера;
— обеспечивается возможность стрельбы ПТУР «Корнет» залпом двумя ракетами в одном лазерном луче (необходимо для успешного преодоления системы активной защиты бронетехники противника);
— обеспечивается независимость результатов пусков ПТУР от психофизического состояния оператора комплекса и повышается точность сопровождения цели по сравнению с работой в неавтоматизированном режиме (в боевых условиях) в 3-6 раз за счет реализации телетепловизионного автомата сопровождения цели;
— обеспечивается возможность стрельбы ПТУР «Корнет» с превышением над линией визирования, что необходимо для исключения обнаружения противником ракеты на траектории ее полета;
— увеличена дальность эффективной стрельбы автоматической пушки 2А42 до 1800-2000 м, ПТУР – до 8-10 км.
— увеличена бронепробиваемость целей за динамической защитой до 1000–1300 мм за счет использования новых ПТУР комплекса «Корнет»;
— повышена эффективность стрельбы и расширены зоны поражения автоматической пушки 2А42 по воздушным целям (при углах линии визирования до 30 градусов) в автоматическом режиме, в том числе при использовании автомата сопровождения цели;
— дополнительное оснащение 30-мм автоматическим гранатометом АГ-30М обеспечивает эффективное поражение живой силы противника, укрытой за складками местности или в окопах на дальности до 2100 м.
Таким образом, состав вооружения и боевые возможности представленного КБП одноместного боевого отделения «Берег» позволяют экипажу БМД-2М уверенно поражать почти все типы целей в тактической глубине действия боевой машины в любое время суток с ходу, а также на плаву на дальности до 8-10 тысяч метров (дальность использования ПТУР 9М133М-2 и УР 9М133ФМ-3 комплекса «Корнет»). Это делает новый боевой модуль универсальным средством, в котором сочетаются возможности противотанкового комплекса и эффективного зенитного средства. Комплекс вооружения модернизированной БМД-2М позволяет машине эффективно бороться с танками, легкобронированной и небронированной техникой, а также живой силой противника. Помимо этого БМД-2М получила возможность поражения низколетящих ударных вертолетов противника и различных моделей беспилотных летательных аппаратов.
Источники информации:
https://ria.ru/20181219/1548196699.html
https://rg.ru/2018/12/12/glubokaia-modernizaciia-bmd-2-nachnetsia-v-2021-godu.html
http://btvt.info/3attackdefensemobility/tom3_13_bmd_bereg.htm
http://www.kbptula.ru
Материалы из открытых источников
Как ранее сообщал департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России, боевые машины десанта БМД-2 ждет глубокая модернизация. Они получат новое вооружение, современные цифровые средства связи и управления. Более точная система вооружения, противотанковый ракетный комплекс, повышенная универсальность должны будут продлить срок эксплуатации этой техники, которая досталась России в наследство от Советского Союза. Расставаться с этим наследством российская армия не спешит.
По данным Минобороны Российской Федерации, всего планируется модернизировать 600 БМД-2, машины будут модернизироваться до уровня БМД-2К-АУ и БМД-2М. Уже известно, что обновленные боевые машины получат не только новый противотанковый ракетный комплекс, но и интегрированную автоматизированную систему управления в тактическом звене. Помимо этого, на БМД-2М появится автомат сопровождения цели, позволяющий вести огонь различными типами оружия в любое время дня и ночи, в том числе с ходу и на плаву. После проведения глубокой модернизации боевые машины останутся авиадесантируемыми, по-прежнему находясь в составе парашютно-десантных подразделений ВДВ. Начать процесс массовой модернизации имеющихся на вооружении БМД-2 планируют с 2021 года. Модернизация затронет около 600 боевых машин десанта данного типа, то есть значительную часть еще не охваченного процессом модернизации парка.
БМД-2 на тактических учениях 137-го гвардейского парашютно-десантного полка 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. 28 сентября 2011 года
Стоит отметить, что вариант БМД-2М был впервые представлен публике еще в 2010 году, после чего регулярно мелькал на разных выставках. Если говорить о версии БМД-2К-АУ, то это командирская боевая машина десанта, созданная на базе версии БМД-2К. Она отличается наличием современного комплекса средств автоматизации и связи 3-го типа и предназначена, в первую очередь, для командира парашютно-десантного батальона. Данная боевая машина в состоянии обеспечивать процесс управления войсками в автоматизированном и неавтоматизированном режимах.
Причина необходимой массовой модернизации «двоек» – несоответствие БМД-2 требованиям современного боя, а также неудовлетворительное состояние большей части имеющихся образцов, которое было выявлено в рамках внезапной проверки боеготовности ВС России несколько лет назад. Тогда начальник Генштаба Валерий Герасимов отметил, что возраст многих машин составляет 20-25 лет, а иногда и еще больше, они устарели морально и физически. В одном из подразделений на марше из строя из-за износа узлов и агрегатов вышли сразу две единицы БМД-2.
На массовую модернизацию российская армия идет по двум основным причинам. Во-первых, это дешевле, а во-вторых, быстрее, чем постройка новых боевых машин десанта. Учитывая то, какими темпами идет насыщение ВДВ новыми БМД-4М, вариант с модернизацией представляется куда более рациональным. По данным из ежегодного доклада The Military Balance 2018, на вооружении ВДВ России находится 151 боевая машина десанта БМД-4М. В этом случае гораздо проще дождаться модернизации 600 БМД-2 до версии БМД-2М, чем ждать полного обновления парка бронетехники воздушно-десантных войск. К тому же устанавливаемый новый боевой модуль существенно повышает боевые возможности, созданной еще в СССР машины, позволяя подтянуть ее под современные требования военных к технике данного класса. Модернизация позволит продлить срок эксплуатацию данных машин не просто как транспортных средств, но как полноценных боевых единиц на современном поле боя. Стоит также отметить, что по своему весу БМД-4М находится на пределе возможностей современной российской военно-транспортной авиации. Масса данной боевой машины выросла до 14,2 тонн (у БМД-2 – 8,2 тонны), поэтому в Ил-76 по габаритам впритирку помещается три БМД-4М, а десант может разместиться лишь внутри боевых машин, отмечал ранее Валерий Герасимов.
БМД-4М
Еще в 2017 году в Минобороны пересмотрели планы по утилизации имеющегося на хранении парка бронетанковой техники. В связи с усилением боевой подготовки вооруженных сил и сложившейся внешнеполитической обстановкой было принято решение «отправить под нож» до 2020 года не 10 тысяч, а 4 тысячи различных бронемашин еще советского производства. Часть старой советской техники, в том числе и БМД-2, ждет модернизация. Такая техника еще сможет послужить стране. Важную роль здесь играет именно экономическая составляющая: бюджету России модернизация обходится существенно дешевле, чем разработка образцов принципиально нового вооружения и последующее его массовое производство.
БМД-2, принятая на вооружение в 1985 году, сменила БМД-1, недостатки которой проявились в Афганистане. Ее вооружение было признано слабым: гладкоствольная 73-мм пушка 2А28 и спаренный с ней 7,62-мм пулемет ПКТ, были неэффективны против легкобронированной техники противника на расстоянии более 500 метров. При этом ограниченный угол наведения орудия в вертикальной плоскости серьезно мешал при боях в гористой местности. У десантников часто просто не было возможности навести орудие на засевших в горах моджахедов. Помимо этого БМД-1 отличалась недостаточной маневренностью и слабым бронированием.
Опыт реального боевого применения привел к прекращению эксплуатации БМД-1. Новая боевая машина десанта получила усиленную одноместную башню, которая была создана в рамках ОКР «Будка», улучшена была и бронезащита машины. Сварной корпус БМД-2, выполненный из броневого алюминиевого сплава, обеспечивал защиту экипажа от 12,7-мм бронебойных пуль в лобовой проекции и круговую защиту от 7,62-мм пуль. Основным оружием обновленной БМД стала 30-мм автоматическая пушка 2А42 с боекомплектом 300 снарядов. Такая же артиллерийская установка имелась на вооружении и более крупных БМП-2. Пушечное вооружение дополняли спаренный с орудием и курсовой 7,62-мм пулеметы ПКТ. Для эффективной борьбы с бронетехникой противника на расстоянии до 4000 метров использовался ПТРК «Конкурс».
БМД-2М
Естественно, со временем обозначились недостатки и этой версии. К примеру, по причине несовершенства системы управления огнем эффективная стрельба из 30-мм автоматической пушки ночью может вестись лишь на дальность до одного километра. Серьезно хромает и точность стрельбы. А мощности противотанкового вооружения со временем стало не хватать для борьбы с современными основными боевыми танками противника. Все это инициировало работы по созданию нового боевого модуля для БМД-2.
Такой модуль был создан специалистами АО «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова», знаменитое тульское КБП. Новый боевой модуль, предназначенный для установки на модернизированные БМД-2М, получил обозначение «Берег». Он предназначен для установки на гусеничные и колесные шасси соответствующей грузоподъемности, а также на стационарные объекты и суда. Вес модуля не превышает 1800 кг. Как отмечают специалисты, модернизированное одноместное боевое отделение «Берег», установленное на шасси БМД-2, позволяет добиться превосходства по боевому потенциалу над штатной БМД-2 в 2,6 раза, а по огневой мощи в целом – сразу в 4,4 раза.
В состав боевого отделения «Берег» входят система управления: прицел наводчика, баллистический вычислитель и система датчиков (датчик ветра, датчик крена), автомат сопровождения объектов, стабилизатор вооружения, блок автоматики, пульт оператора. Комплекс вооружения представлен: 30-мм автоматической пушкой 2А42 с боекомплектом 300 выстрелов, 30-мм автоматическим гранатометом с боекомплектом 300 выстрелов, 7,62-мм пулеметом (2000 выстрелов) и ПТУР «Корнет» с тандемной и термобарической боевыми частями.
БМД-2М
Таким образом, задача повышения огневой мощи штанного одноместного боевого отделения и обеспечения характеристик боевой машины, соответствующих современному уровню военной техники, была решена вводом в состав БО «Берег» унифицированной автоматической системы управления огнем, включающей телетепловизионный автомат сопровождения цели, комбинирован¬ный прицел наводчика, баллистический вычислитель с системой датчиков и модернизированный стабилизатор вооружения. Более того, штатное боевое отделение оснащается теперь пусковой установкой с двумя ПТУР «Корнет», имеющими собственный привод вертикального наведения на цель.
Модернизированное БО «Берег» с установленными ПУ для ракет «Корнет» характеризуется следующими особенностями:
— применена высокозащищенная система управления ракетой комплекса «Корнет» с телеориентированием ракеты в луче лазера;
— обеспечивается возможность стрельбы ПТУР «Корнет» залпом двумя ракетами в одном лазерном луче (необходимо для успешного преодоления системы активной защиты бронетехники противника);
— обеспечивается независимость результатов пусков ПТУР от психофизического состояния оператора комплекса и повышается точность сопровождения цели по сравнению с работой в неавтоматизированном режиме (в боевых условиях) в 3-6 раз за счет реализации телетепловизионного автомата сопровождения цели;
— обеспечивается возможность стрельбы ПТУР «Корнет» с превышением над линией визирования, что необходимо для исключения обнаружения противником ракеты на траектории ее полета;
— увеличена дальность эффективной стрельбы автоматической пушки 2А42 до 1800-2000 м, ПТУР – до 8-10 км.
— увеличена бронепробиваемость целей за динамической защитой до 1000–1300 мм за счет использования новых ПТУР комплекса «Корнет»;
— повышена эффективность стрельбы и расширены зоны поражения автоматической пушки 2А42 по воздушным целям (при углах линии визирования до 30 градусов) в автоматическом режиме, в том числе при использовании автомата сопровождения цели;
— дополнительное оснащение 30-мм автоматическим гранатометом АГ-30М обеспечивает эффективное поражение живой силы противника, укрытой за складками местности или в окопах на дальности до 2100 м.
ПТРК «Корнет» на БМД-2М, фото: btvt.narod.ru
Таким образом, состав вооружения и боевые возможности представленного КБП одноместного боевого отделения «Берег» позволяют экипажу БМД-2М уверенно поражать почти все типы целей в тактической глубине действия боевой машины в любое время суток с ходу, а также на плаву на дальности до 8-10 тысяч метров (дальность использования ПТУР 9М133М-2 и УР 9М133ФМ-3 комплекса «Корнет»). Это делает новый боевой модуль универсальным средством, в котором сочетаются возможности противотанкового комплекса и эффективного зенитного средства. Комплекс вооружения модернизированной БМД-2М позволяет машине эффективно бороться с танками, легкобронированной и небронированной техникой, а также живой силой противника. Помимо этого БМД-2М получила возможность поражения низколетящих ударных вертолетов противника и различных моделей беспилотных летательных аппаратов.
Источники информации:
https://ria.ru/20181219/1548196699.html
https://rg.ru/2018/12/12/glubokaia-modernizaciia-bmd-2-nachnetsia-v-2021-godu.html
http://btvt.info/3attackdefensemobility/tom3_13_bmd_bereg.htm
http://www.kbptula.ru
Материалы из открытых источников
- Автор:
- Юферев Сергей
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