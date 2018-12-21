Глава Пентагона уходит в отставку: "последняя капля" - решение Трампа по САР

Министр обороны США Джеймс Мэттис покидает свой пост. Об этом заявил не сам глава Пентагона, а его непосредственный начальник – верховный главком вооружённых сил, он же президент США, Дональд Трамп. Причём оповестил всех об отставке Мэттиса Трамп через Твиттер.Нужно отметить, что слухи об отставке главы Минобороны Соединённых Штатов ходили в течение последних нескольких недель. Основной причиной назывались проявившие себя разногласия между Мэттисом и Трампом.В США говорится о том, что Джеймс Мэттис направил Трампу письмо, в котором посоветовал хозяину Белого дома найти министра обороны «с более схожими (лояльными) взглядами». Это откровенное объявление о том, что взгляды Мэттиса с взглядами президента не совпадают по ключевым вопросам.Американские эксперты считают, что «последней каплей», переполнившей чашу разногласий между Трампом и Мэттисом, стало решение американского президента о выводе войск из Сирии. Мэттис, как сообщается в американских СМИ, до последнего настаивал на том, что полный вывод военного контингента из САР не отвечает интересам США. Однако Трампа эти доводы не убедили.Напомним, что ранее из Вашингтона пришли сообщения о начале вывода войск США с северных территорий Сирии – в частности, из района Манбиджа, где осуществлялось совместное патрулирование с турками. Причём объявили об этом шаге Вашингтона первыми именно турки - глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.