Глава Пентагона уходит в отставку: "последняя капля" - решение Трампа по САР
Министр обороны США Джеймс Мэттис покидает свой пост. Об этом заявил не сам глава Пентагона, а его непосредственный начальник – верховный главком вооружённых сил, он же президент США, Дональд Трамп. Причём оповестил всех об отставке Мэттиса Трамп через Твиттер.
Нужно отметить, что слухи об отставке главы Минобороны Соединённых Штатов ходили в течение последних нескольких недель. Основной причиной назывались проявившие себя разногласия между Мэттисом и Трампом.
В США говорится о том, что Джеймс Мэттис направил Трампу письмо, в котором посоветовал хозяину Белого дома найти министра обороны «с более схожими (лояльными) взглядами». Это откровенное объявление о том, что взгляды Мэттиса с взглядами президента не совпадают по ключевым вопросам.
Американские эксперты считают, что «последней каплей», переполнившей чашу разногласий между Трампом и Мэттисом, стало решение американского президента о выводе войск из Сирии. Мэттис, как сообщается в американских СМИ, до последнего настаивал на том, что полный вывод военного контингента из САР не отвечает интересам США. Однако Трампа эти доводы не убедили.
Напомним, что ранее из Вашингтона пришли сообщения о начале вывода войск США с северных территорий Сирии – в частности, из района Манбиджа, где осуществлялось совместное патрулирование с турками. Причём объявили об этом шаге Вашингтона первыми именно турки - глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.
Нужно отметить, что слухи об отставке главы Минобороны Соединённых Штатов ходили в течение последних нескольких недель. Основной причиной назывались проявившие себя разногласия между Мэттисом и Трампом.
В США говорится о том, что Джеймс Мэттис направил Трампу письмо, в котором посоветовал хозяину Белого дома найти министра обороны «с более схожими (лояльными) взглядами». Это откровенное объявление о том, что взгляды Мэттиса с взглядами президента не совпадают по ключевым вопросам.
Американские эксперты считают, что «последней каплей», переполнившей чашу разногласий между Трампом и Мэттисом, стало решение американского президента о выводе войск из Сирии. Мэттис, как сообщается в американских СМИ, до последнего настаивал на том, что полный вывод военного контингента из САР не отвечает интересам США. Однако Трампа эти доводы не убедили.
Напомним, что ранее из Вашингтона пришли сообщения о начале вывода войск США с северных территорий Сирии – в частности, из района Манбиджа, где осуществлялось совместное патрулирование с турками. Причём объявили об этом шаге Вашингтона первыми именно турки - глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.
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