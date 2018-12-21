В США пишут о готовности начать сокращение контингента в Афганистане

В средствах массовой информации США говорится о том, что на фоне принятого решения о выводе войск из Сирии Белый дом собирается пойти по пути сокращения военного присутствия в Афганистане. Примечательно, что буквально накануне – в ходе пресс-конференции – президент России обратил внимание на то, что Вашингтон часто заявляет о выводе своих войск из того же Афганистана, но войска продолжают там оставаться.О готовности начать существенное сокращение военного контингента в Афганистане со ссылкой на источники пишет WSJ (Wall Street Journal).Отмечается, что начать вывод основной части контингента США планируется в январе 2019 года.Каково военное присутствие США в Афганистане на этот час? По разным оценкам, число американских военнослужащих в этой стране составляет от 13 до 15 тысяч человек. Стоит заметить, что после прихода в Белый дом Дональда Трампа численность американских солдат в Афганистане выросла более чем на треть. В последние месяцы президентства Барака Обамы эта численность составляла около 10 тысяч солдат и офицеров. При этом в Вашингтоне всё сложнее подбирались слова по поводу того, какую основную цель преследуют Соединённые Штаты в Афганистане, располагая там значительным военным контингентом.Напомним, что ввод американских войск в Афганистан был осуществлён после событий 11 сентября 2001 года в Штатах. Официальный повод – борьба с международным терроризмом. Однако за годы присутствия США в Афганистане с терроризмом там не только не было покончено, а совсем наоборот – численность различного рода группировок только возросла. Так, на севере Афганистана закрепились боевики ИГИЛ (*запрещено в РФ). Сами же американцы если что-то и контролируют, то территорию вокруг своих военных баз, а также афганские героиновые потоки.