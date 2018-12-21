Украина заключила с РФ тайную сделку по ядерному топливу для АЭС
Украинское издание «Страна.ua» публикует материал, в котором сообщает о «тайной» сделке между Киевом и Москвой. Речь идёт о сделке, которую, как заявлено, в режиме строжайшей секретности Украина заключила с российской компанией «ТВЭЛ». Компания занимается производством топливных сборок для реакторов атомных электростанций.
Соглашение подразумевает продление поставок российских топливных сборок для украинских АЭС на период до 2025 года.
Эту же информацию подтверждает другой украинский информационный ресурс – «Зеркало недели».
В материале сообщается, что в конце лета глава НАЭК «Энергоатом» (Украина) Юрий Недашковский направил на имя главы украинского правительства Владимира Гройсмана письмо. В этом письме Недашковский отметил, что сделку с РФ «не стоит афишировать, так как заключение соглашения может вызвать негативный резонанс». В итоге вопрос заключения соглашения с российской компанией «ТВЭЛ» обсуждался в ходе закрытого межведомственного заседания, на котором председательствовал Гройсман.
Напомним, что ранее в Киеве звучали речи о переводе украинских АЭС на американское ядерное топливо – топливо компании Westinghouse.
Заключенное с РФ соглашение подразумевает поставки российского ядерного топлива на 8 украинских энергоблоков. В общей сложности на Украине их 15. Топливо американской компании, произведённое на заводе в Швеции, на сегодняшний день используется на Запорожской и Южно-Украинской АЭС. На этих атомных электростанциях в последние годы приходилось проводить целую череду внеплановых ремонтных работ, которые были связаны в том числе и с использованием нештатного ядерного топлива американской компании.
Ровенская АЭС
Соглашение подразумевает продление поставок российских топливных сборок для украинских АЭС на период до 2025 года.
Эту же информацию подтверждает другой украинский информационный ресурс – «Зеркало недели».
В материале сообщается, что в конце лета глава НАЭК «Энергоатом» (Украина) Юрий Недашковский направил на имя главы украинского правительства Владимира Гройсмана письмо. В этом письме Недашковский отметил, что сделку с РФ «не стоит афишировать, так как заключение соглашения может вызвать негативный резонанс». В итоге вопрос заключения соглашения с российской компанией «ТВЭЛ» обсуждался в ходе закрытого межведомственного заседания, на котором председательствовал Гройсман.
Напомним, что ранее в Киеве звучали речи о переводе украинских АЭС на американское ядерное топливо – топливо компании Westinghouse.
Заключенное с РФ соглашение подразумевает поставки российского ядерного топлива на 8 украинских энергоблоков. В общей сложности на Украине их 15. Топливо американской компании, произведённое на заводе в Швеции, на сегодняшний день используется на Запорожской и Южно-Украинской АЭС. На этих атомных электростанциях в последние годы приходилось проводить целую череду внеплановых ремонтных работ, которые были связаны в том числе и с использованием нештатного ядерного топлива американской компании.
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