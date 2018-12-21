Падение барреля и скачок инфляции

В «топку» можно отправлять прогнозы экономистов, которые пророчили цену на нефть к концу года на уровне 90-100 долларов за баррель. Достигнув отметки в 80 долларов, баррель устремляется всё ниже и ниже, причём падение цены в последние недели происходит с существенным ускорением. Так, нефть марки Brent торгуется около 55 долларов за бочку (накануне проседала и ниже), а WTI – примерно 46-47.Только за вчерашний день нефтяные котировки упали более чем на 3%. Несколькими днями ранее падение доходило до 6 с лишним процентов.На этом фоне обозначилось падение и на рынке металлов. В первую очередь речь идёт о драгоценных металлах, объёмы которых в последнее время существенно нарастила Россия. К падению перешли все ключевые драгметаллы, с которыми активно работают биржи: серебро, палладий, платина и золото.В таких условиях российские экономические власти используют "проверенный" метод – снижение курса рубля. Так, накануне рубль упал по отношению к доллару более чем на 0,8 руб., а по отношению к евро – и вовсе не 1,5 единицы. В свою очередь это приводит к скачку инфляции, которая в этом году выходит за плановые показатели. По итогам года инфляция в РФ составит (официально) около 4,1%.«Виновником» процесса снижения нефтяных котировок считают Федеральную резервную систему США, которая пошла на повышение ключевой ставки. Показатели повышения составили 0,25%. Однако стоит отметить, что нефть дешевела и до указанных действий ФРС.Напомним, что чуть ранее ключевую ставку повысил и российский Центробанк – и тоже на 0,25%. Потрясающая синхронность принятия решений…