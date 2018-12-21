ЛДНР: Переброска бронетехники и ДШВ ВСУ ведёт к краху мирного процесса

Особую озабоченность вызывает масштабная передислокация украинских тяжёлых вооружений и бронетехники к линии соприкосновения, что подтверждается отчетами СММ ОБСЕ. (...) Такое поведение официального Киева вызывает серьёзные опасения насчет его истинных намерений по организации военных провокаций в Донбассе, которые могут привести к экологическим и гуманитарным катастрофам.

Вчера, посещая подконтрольную Киеву часть Донецкой области, украинский президент Петр Порошенко заявил о переброске ВСУ к берегам Азовского и Черного морей.В частности, речь идёт о переброске в этот регион подразделений 95-й бригады десантно-штурмовых войск, которые, по словам Порошенко, должны усилить защиту побережья двух морей.Глава Украины также сказал, что введение военного положения позволило в кратчайшие сроки провести мероприятия по обучению отмобилизованных бригад, которые были направлены для защиты наиболее опасного направления.Украинский президент добавил, что его армия находится в боевой готовности. Для охраны государственной границы дополнительно привлечены силы пограничной службы, Национальной гвардии, СБУ.Напомним, что Порошенко и ранее выступал с заявлениями о переброске войск к морским границам с Россией. По мнению заместителя главы комитета Государственной Думы РФ по обороне Александра Шерина, эти «красивые» заявления Порошенко являются обычным пиаром с целью продлить срок действия военного положения на Украине.На этом фоне полпреды ДНР и ЛНР в Минском формате отметили, что действия украинских властей ведут к краху мирного процесса. Напомним, что киевские власти отказались от соглашения о новогоднем перемирии и продолжили стягивать к линии соприкосновения штурмовые подразделения (ДШВ), которые никак нельзя назвать оборонительными. Донецкое агентство новостей приводит заявление постпредов народных республик Натальи Никоноровой и Владислава Дейнего: