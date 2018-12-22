Никогда не было, и вот опять: как американцы "кидают" союзников

Дональд Трамп очень любит спонтанные (как минимум, с виду) высказывания и действия. Возможно, это и хитрый расчет, и свойства натуры одновременно. Спонтанным выглядит и его решение о выводе войск США с территории Сирии, которые там находятся незаконно. Но вряд ли это было настолько уж спонтанным.Трамп давно порывался из Сирии уйти. Дело в том, что вся эта сирийская кампания США уже достаточно давно могла считаться "чемоданом без ручки". Обходится недешево, результатов нет, бросить жалко, потому что усилия затрачены. Простите, как результатов нет, а ИГИЛ (запрещено в России)? Разгром (а не уничтожение, уничтожать его еще будут долго, а в мире в целом — еще дольше, зараза продолжает расползаться) — дело рук не американских военных и их так называемой коалиции. А российских и сирийских вместе с иранцами и их союзниками. Но в первую очередь это заслуга наших летчиков, артиллеристов, а также подразделений ССО, СпН ГУ ГШ, бойцов ЧВК и прочих, ведь именно с их официальным (неофициально те же ССО еще в 2014 г. работали в САР, и не только по вопросу уничтожения химоружия) и массовым появлением в Сирии в войне начался перелом. Не забудем и российских и сирийских зенитчиков с рэбовцами — ведь они обеспечили в целом защиту от внешнего воздушного вмешательства в этот процесс со стороны, отразив вдобавок впервые в мире несколько массированных ударов крылатыми и оперативно-тактическими ракетами.А американцы не с запрещенным в РФ ИГИЛом там на самом деле собирались бороться, а обеспечивать ему условия для нанесения поражения режиму в Дамаске и вместе с тем проследить, чтобы к власти пришли не "черные" отморозки, а благовоспитанные "зеленые" отморозки (которые ничем, в общем, не отличаются). Отсюда и их вялотекущая борьба с ИГИЛ, эпизодически, правда, превращавшаяся в локальные воздушные кампании, когда те лезли не та тех и не туда. С появлением ВС РФ американцам пришлось сменить тактику и стратегию, и, сделав ставку на курдов и арабов из SDF, они начали помогать им расширять территории от "черных". Где бомбами, где снарядами, а где и ишаком с золотом. Хотя, надо признать, артиллеристы из американцев были достаточно скверные, даже хуже французов, но в любом случае куда лучшие, чем из курдов. Возникла своеобразная "гонка" за территории, особенно богатые нефтью. На определенном этапе наши планы несколько забуксовали, и "желтым" из SDF удалось "отгрызть" несколько больший кус, чем стоило. Впрочем, до конца сокрушить "черных" на "своей" (как они уже стали считать) стороне Евфрата им не удалось.Слепить же из SDF некое псевдогосударство в противовес Дамаску американцам тоже не удалось. Россия, вопреки ожиданиям, не стала реагировать на сепаратистские желания курдов своим универсальным рецептом в виде сотни вылетов в сутки и батарей буксируемых гаубиц и РСЗО в разведывательно-огневом контуре вместе с лучшими частями сирийцев под руководством наших офицеров. И даже придерживала от подобного Дамаск, который, впрочем, не рвал связей с неконтролируемыми территориями никогда, даже с теми, что под "зелеными" или "черными", выплачивая населению пенсии, бюджетникам зарплаты, ведя экономическую деятельность (сравните с киевской хунтой, которая бьет себя конечностями во впалую грудь и визжит о "своем" Донбассе, но не делает для "своего" населения ничего). Зато развязала руки туркам в общении с курдами, а туркам никакая государственность курдов даром не нужна, как, впрочем, и всем остальным. Государству курдов там не быть никогда. Идея оседлать путь "из иранцев в сирийцы", захватив Ат-Танф и устроив там "зону безопасности", стала еще одним чемоданом без ручки, потому что кроме этой зоны, есть и другие дороги через Ирак в Иран.С авиаракетными ударами по Дамаску тоже нехорошо получилось. Несмотря на то, что надуманные поводы находились, результаты выходили попросту никакими, если не сказать хуже. Американским военным и промышленности теперь есть над чем подумать. И даже в самих США многие не верили Трампу с его рассказами про все попавшие в цель ракеты. Самое главное не это, а то, что "жупел" в виде ударов КР не то что не сработал, перестал выглядеть действенной угрозой. Продолжать удары? Так и недалеко до вполне реального конфликта с ВС РФ, а проверять на своей шкуре "Ониксы" и "Кинжалы" с "Искандерами" — в штабах ВС США дураков немного, и те в основном не делом заняты, а брифингами.Американцы не раз пытались завести торг по поводу ухода из Сирии, пытаясь поменять его на уход иранцев или сильное ограничение их деятельности, но Москва ссылалась на то, что она иранцам, мол, не указ. Хотя с тем же Израилем вполне согласовала вопрос об отводе проиранских сил на определенное расстояние от линии разграничения на оккупированных Голанских высотах, а затем утрясла его с Дамаском и Тегераном. Правда, отвод в ряде случаев был формальный — в ряде проиранских отрядов просто сменили советников с иранцев на русских, как пишут сирийские источники.Многие считают, что вывод из Сирии (если он состоится, а то американцы истинные хозяева своему слову — как дали, так и взяли назад) является результатом переговоров с турками. Мол, вы у нас покупаете ЗРК "Пэтриот" за бешеную сумму, а мы вам отдаем курдов на блюдечке с голубой каемочкой, можете их бить и унижать. Не без этого, конечно. Хотя "Пэтриоты", похоже, просто "отступной" или "индульгенция" Эрдогану за сделку по куда более полезным для него С-400 в экспортном исполнении, от которой он, пока по крайней мере, отказываться не намерен, и наша сторона тоже утверждает, что все в силе. А если бы США хотели сдать туркам приграничных курдов, то зачем выводить силы целиком? Что-то тут не сходится. Значит, "продали" свой уход они не только туркам, но и, вероятно, России. Но за что — пока загадка. За обещание "не обижать курдов"? Да никто и не собирался их обижать. Москва и Дамаск выступают за решение вопросов с курдами на переговорной основе. Просто до этого у курдских лидеров, прямо как у соседних небратьев по разуму от прихода эсминца в Одессу, раздувалось чувство собственной значимости, и они на переговорах с Дамаском просто валяли дурака и плевали через губу на все разумные варианты. Теперь им придется спуститься с небес на землю.И, говорят, они уже сориентировались. Как сообщает т.н. "Сирийская обсерватория по правам человека" (по сути — лондонский ресторатор, который занимается политической аналитикой с антиасадовских позиций, но некоторые источники в Сирии имеет), руководство SDF уже вышло на наше командование группировкой войск в САР, для проведения переговоров об условиях передачи месторождений за Евфратом. Правда это или нет, увидим.Причем Трамп продавил вывод из Сирии даже несмотря на противодействие своего же окружения. Там многие считают, что нужно и дальше торчать в САР, просто для того, чтобы насолить Москве. Похоже, несогласие с этим решением стало последним камнем на весах, отмеривавших министру обороны генералу Мэттису время до выхода на пенсию. Он увольняется. Кого возьмет Трамп вместо него, пока не ясно.Пока не ясно, как там у американцев сложится с уходом из Сирии, хотя кое-что уже выводить начали. Но ясно, что курдов в очередной раз американцы попользовали и выкинули, как использованные резиновые перчатки (или что-то еще резиновое и одноразовое). Так было в Ираке, где "союзники" из США с умилением смотрели на то, как размахивавших американскими флагами курдов Багдад загоняет в то стойло, которое посчитал нужным. Но в Сирии курды продолжали верить, что их не "кинут". Но их точно так же кинули, и размахивание флагами и крики "Америка с нами" не помогли и здесь. Англосаксонские джентльмены, как и их хамоватые заокеанские родичи, и раньше-то считали, что среди всяких "низких" народностей постоянных союзников у них быть не может, а могут быть только интересы, и если надо продать или бросить союзника, то, значит, Just a business — nothing personal. В общем, очередной урок различным верующим в Дядю Сэма, который поможет и защитит, ну, скажем, от России. Это русские своему слову стараются быть верными, и союзникам тоже. Надо было спасти Асада — и его спасли. Надо было не допустить разгрома республик Донбасса — не допустили. Аналогично — с Абхазией и Южной Осетией. Хотя во всех этих случаях Россия руководствовалась и своими интересами, но тем не менее, факты налицо.К тому же Трамп, похоже, решил уйти еще и из Афганистана. Американские СМИ пишут о грядущем сокращении контингента и там. Конечно, он невелик в сравнении со 138 тысячами когда-то (не считая еще и десятков тысяч союзников) — всего-то 14 тысяч. Но несколько больше, чем в конце правления Обамы — 10 тысяч. Там, где не смогли добиться успеха 138 тыс., 14, конечно, не помогут, но стабильность режима в ряде основных городов обеспечивают, тем более что уход американцев может вызвать цепную реакцию во властных структурах Афганистана. Все начнут "переоблачаться" в сторонников «Талибана» (запрещён в России), а то и ИГИЛ. Слухи о возможном уходе на фоне переговоров с талибами, конечно, выглядят настоящей "подставой" Кабулу. Да и не только ему, учитывая не только талибов, которые в последние годы стали все же менее радикальными, и с ними можно налаживать контакты, но и "черных", которые постепенно поднимают голову в Афганистане. К чему это все там приведет, если случится, пока непонятно. Как бы не к повторению "победного" ухода из Вьетнама и крушению режима.