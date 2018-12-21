С Байконура стартовал «Протон-М» с военным спутником
Ракета-носитель «Протон-М» с космическим аппаратом военного назначения в пятницу стартовала с космодрома Байконур (Казахстан), передает ТАСС сообщение Минобороны РФ.
Запуск носителя осуществлен 21 декабря в 03:20 по московскому времени.
Согласно сообщению, все предстартовые операции, а также сам старт прошли в штатном режиме. Контроль проведения пуска и полета ракеты осуществлял наземный автоматизированный комплекс управления.
Через пять минут после старта РКН (ракета космического назначения) была принята на сопровождение средствами космического центра им. Титова ВКС РФ.
По данным ведомства, в 03:30 мск. головная часть ракеты, состоящая из разгонного блока «Бриз-М» и космического аппарата, успешно отделилась от третьей ступени носителя тяжелого класса «Протон-М». После этого начался вывод спутника на расчетную орбиту.
Ранее сообщалось, что на конец декабря 2018 года запланирован пуск «Протона» с космическим аппаратом «Благовест». В следующем году планируется осуществить запуск десяти носителей подобного типа.
Напомним, первый аппарат «Благовест» был запущен на орбиту в августе 2017 года. К 2020 году военное ведомство планирует развернуть на орбите группировку из четырех «Благовестов». Согласно информации производителя, спутник предназначен для обеспечения высокоскоростного доступа в интернет, передачи данных, телефонной и видеосвязи.
Запуск носителя осуществлен 21 декабря в 03:20 по московскому времени.
Согласно сообщению, все предстартовые операции, а также сам старт прошли в штатном режиме. Контроль проведения пуска и полета ракеты осуществлял наземный автоматизированный комплекс управления.
Через пять минут после старта РКН (ракета космического назначения) была принята на сопровождение средствами космического центра им. Титова ВКС РФ.
По данным ведомства, в 03:30 мск. головная часть ракеты, состоящая из разгонного блока «Бриз-М» и космического аппарата, успешно отделилась от третьей ступени носителя тяжелого класса «Протон-М». После этого начался вывод спутника на расчетную орбиту.
Ранее сообщалось, что на конец декабря 2018 года запланирован пуск «Протона» с космическим аппаратом «Благовест». В следующем году планируется осуществить запуск десяти носителей подобного типа.
Напомним, первый аппарат «Благовест» был запущен на орбиту в августе 2017 года. К 2020 году военное ведомство планирует развернуть на орбите группировку из четырех «Благовестов». Согласно информации производителя, спутник предназначен для обеспечения высокоскоростного доступа в интернет, передачи данных, телефонной и видеосвязи.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
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