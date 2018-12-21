Песков: РФ возьмёт ракетные установки США под прицел при размещении их в Европе

Размещение этих ракет и их нацеливание в сторону России приведет к тому, что РФ, с тем, чтобы создать паритет, возьмет эти пусковые установки под прицел своим ракетным арсеналом,

Но это снижение порога применения может привести к глобальной ядерной катастрофе… В целом для человечества это очень плохо, потому что это подводит его к очень опасной черте,