Китай - США: Ваша слежка по всему миру - секрет Полишинеля

В американских СМИ сообщается о том, что хакеры смогли получить доступ к переписке дипломатического характера между представителями внешнеполитических ведомств стран Евросоюза. Переписка касалась Российской Федерации и Китая. Поэтому в США сделали вывод о том, что к похищению данных причастны китайские хакеры.В общей сложности, хакеры заполучили 1,1 тыс. сообщений, отправленных по каналам диппочты ЕС. При этом сообщения стали доступны журналистам.Среди писем есть толкования позиций президентов России и председателя КНР со стороны европейских дипломатических сотрудников. В частности, говорится о том, что Си Цзиньпин сравнил действия Трампа в сфере экономических контактов с действиями боксёра, который в ходе поединка не придерживается никаких правил и пытается запугивать соперника.Также сообщается о встрече российского и американского президентов в Хельсинки. Один из евродипломатов охарактеризовал ту встречу как удачную «по крайней мере, для Путина».Среди документов – обсуждение вопроса о том, выдавать ли главе Роскосмоса Дмитрию Рогозину шенгенскую визу для посещения Австрии, где проходила встреча по вопросам мирного использования космического пространства.В сообщениях СМИ говорится, что хакеры занимались чтением европейской дипломатической почты на протяжении трёх лет.В ответ на подозрения США по вмешательству китайских хакеров, опубликованные в американских СМИ, в самом Китае призвали США отказаться от политики слежки за другими странами. В Пекине назвали информацию о тотальной американской слежке (по всему миру) «секретом Полишинеля» и отметили, что Китаю придётся применять весь комплекс мер, чтобы выстроить надёжную систему защиты от вмешательства. Также в Пекине обратились к британским властям с требованием о прекращении распространения клеветы, которое наносит вред двусторонним отношениям.