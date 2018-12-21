Китай - США: Ваша слежка по всему миру - секрет Полишинеля
В американских СМИ сообщается о том, что хакеры смогли получить доступ к переписке дипломатического характера между представителями внешнеполитических ведомств стран Евросоюза. Переписка касалась Российской Федерации и Китая. Поэтому в США сделали вывод о том, что к похищению данных причастны китайские хакеры.
В общей сложности, хакеры заполучили 1,1 тыс. сообщений, отправленных по каналам диппочты ЕС. При этом сообщения стали доступны журналистам.
Среди писем есть толкования позиций президентов России и председателя КНР со стороны европейских дипломатических сотрудников. В частности, говорится о том, что Си Цзиньпин сравнил действия Трампа в сфере экономических контактов с действиями боксёра, который в ходе поединка не придерживается никаких правил и пытается запугивать соперника.
Также сообщается о встрече российского и американского президентов в Хельсинки. Один из евродипломатов охарактеризовал ту встречу как удачную «по крайней мере, для Путина».
Среди документов – обсуждение вопроса о том, выдавать ли главе Роскосмоса Дмитрию Рогозину шенгенскую визу для посещения Австрии, где проходила встреча по вопросам мирного использования космического пространства.
В сообщениях СМИ говорится, что хакеры занимались чтением европейской дипломатической почты на протяжении трёх лет.
В ответ на подозрения США по вмешательству китайских хакеров, опубликованные в американских СМИ, в самом Китае призвали США отказаться от политики слежки за другими странами. В Пекине назвали информацию о тотальной американской слежке (по всему миру) «секретом Полишинеля» и отметили, что Китаю придётся применять весь комплекс мер, чтобы выстроить надёжную систему защиты от вмешательства. Также в Пекине обратились к британским властям с требованием о прекращении распространения клеветы, которое наносит вред двусторонним отношениям.
В общей сложности, хакеры заполучили 1,1 тыс. сообщений, отправленных по каналам диппочты ЕС. При этом сообщения стали доступны журналистам.
Среди писем есть толкования позиций президентов России и председателя КНР со стороны европейских дипломатических сотрудников. В частности, говорится о том, что Си Цзиньпин сравнил действия Трампа в сфере экономических контактов с действиями боксёра, который в ходе поединка не придерживается никаких правил и пытается запугивать соперника.
Также сообщается о встрече российского и американского президентов в Хельсинки. Один из евродипломатов охарактеризовал ту встречу как удачную «по крайней мере, для Путина».
Среди документов – обсуждение вопроса о том, выдавать ли главе Роскосмоса Дмитрию Рогозину шенгенскую визу для посещения Австрии, где проходила встреча по вопросам мирного использования космического пространства.
В сообщениях СМИ говорится, что хакеры занимались чтением европейской дипломатической почты на протяжении трёх лет.
В ответ на подозрения США по вмешательству китайских хакеров, опубликованные в американских СМИ, в самом Китае призвали США отказаться от политики слежки за другими странами. В Пекине назвали информацию о тотальной американской слежке (по всему миру) «секретом Полишинеля» и отметили, что Китаю придётся применять весь комплекс мер, чтобы выстроить надёжную систему защиты от вмешательства. Также в Пекине обратились к британским властям с требованием о прекращении распространения клеветы, которое наносит вред двусторонним отношениям.
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