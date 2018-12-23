Итоги недели. Санта-Клаус проиграл Деду Морозу

Сеанс с президентом: слово Путина

Что понравилось мне в ходе конференции:

1) Путин приводил цифры в ходе конференции не по бумажке, а помнит их наизусть.

2) Выражение про запад: И пусть они потом не пищат!

3) Провокация агентства Униан не удалась.



Что мне не понравилось в ходе пресс-конференции:

1) Слишком мало было вопросов по внутренней политики и экономики.

2) Слишком много "личных" решаемых на региональном уровне вопросов, опять царь хороший, а бояре плохие.

3) Не было озвучено конкретных шагов по выходу из экономического кризиса.

4) Цензура в интернете всё-таки будет.

5) Конкретного ответа по Южно-Курильским островам не было.

6) "Нам нужен прорыв... Нам нужно сконцентрировать ресурсы..." Сколько лет мы уже делаем прорыв и концентрируем ресурсы? Уже 30 лет, со времён меченного, но только воз и ныне там.

7) Президент прислушивается к рекомендациям Кудрина! Кудрину, который один из ответственных за финансовый упадок нашей страны и наших граждан.

8) Командой Медведева президент в целом доволен!!!!! Только вот народ России не доволен правительством...

Чего же Путину не быть довольным Медведевым, все задумки и приказы президента выполняет глава правительства. Основная масса негатива летит в премьера, а президент остается, в основе своей, белым и пушистым.

Знаете … я даже рад, что он сказал о том, что социализм в России невозможен.

Про неповышение пенсии он тоже говорил , про снижение налогов, про слезание с нефтяной иглы... всё как раз получилось наоборот .

Так что социализму в России быть.

Итоги коротко:



ВВП и доходы — растут

Медведевым — доволен

НДС — меньше, чем у других

Ядерной войны — боимся

Рэперов — гонять не надо

Конфликт в Керченском проливе — провокация

Пытки — плохо, но систему ломать нельзя

Санкции — вредят всем, кроме нас

Сила — ээээ… в правде

Журналисты, убитые в ЦАР — поехали туда сами

Крым — наш

Вагнер — пусть смотрит Генпрокуратура

Править миром — мы не хотим

Повышение пенсионного возраста — неприятно, но надо

Самочувствие — не дождётесь

Виноваты — все

Повара Путина — только из ФСО

Главное — ЧМ и выборы

«Я вас всех поздравляю с наступающим Новым годом», - Владимир Путин.

А Папу Римского на борт не прихватят?

У карамельного алкаша заканчивается срок военного положения. Ему плевать на порты и корабли. ВЫБОРЫ!

Порошенко, однако, меценатъ))) Музей нам забесплатно морской сформирует.

Они отнюдь не дураки. У убытков есть цель - столкнуть Россию и НАТО в непосредственном военном конфликте.

Думаю? тут ключевой момент - приглашение НАТО поучаствовать.

Кровавый пастор хочет третьей мировой. Но, думаю, НАТО не поведётся.

Нейтральное мышление

Казахстан лидирует, обогнав Украину, по переименованиям - уничтожают "проклятое наследство империи", переименовывают имеющие русские названия улицы, поселки, города.

Нормальные союзники, ну подумаешь, поставить "подножку" России любят, но ножом-то в спину пока не бьют.

А как народ баяны рвал))) Турцию, Израиль, Казахстан и т.д. всех заклеймили)))

70 воздержалось и не пошло на поводу США, это совсем-совсем не плохо, и "Батьке" плюс ставлю, соседа майданутого не поддержал.

Вопрос: "Чей Крым?" как автоответчик "свой - чужой", с абсолютной достоверностью показывает кто России друг, кто враг, а кто просто так.

Герои Солнечной системы

В каждой избушке — свои игрушки… Но всё же отмечать боевые вылеты считаю правильней, чем каждый тип оружия

Печатать не победы и поражённые цели, а количество выстрелов? Ну-ну.

Количество заведённых двигателей. Это Америка, блин… Это не наши "звёздочки"!

У меня у приятеля на «девятке» наклеены силуэты четырёх старушек. Мне тоже поверить, что он их где-то на бампере подвёз?

Им после Ирака и Сирии нужно обозначать одним знаком каждую сотню уничтоженных мирных жителей…

…за подбитый бульдозер — серебряная звезда, а за уничтоженную больницу — тут уж не меньше, чем медаль почёта и в трамвае без очереди!

Тьфу ты, "делаю я левый поворот, я теперь палач, а не пилот"!

Хрен ли с них взять, у них это традиция — после ВМВ даже британцы, которым и самим от бомбёжек досталось крепко, никого из бомберов в герои войны не записали, а командующего бомбардировочной авиацией за все те Дрездены и тысячи погибших военнопленных и мирняка при взрыве плотины в Руре не отдали под суд только потому, что Черчилль лично его отмазал. А у пингвинов огненный смерч над Токио — перемога до сих пор, а Хиросима с Нагасаки — вообще просто герои сделали, и совесть их не ковыряла до самой их собачьей смерти…

Конвенция Эрдогана

Чем больше Турция будет гадить России, тем больше вероятность того, что Константинополь станет русским.

Всё правильно. Это уже века 3 говорят. Надо просто ещё немного потерпеть.

Таким запросам надо соответствовать. Готова российская экономика, ВПК, ВС России и общество к таким приращениям территории и последствиям? Если страну трясет от санкций за вшивых Скрипалей, то что будет после аннексии Стамбула?

Не пойму, чего это российские "патриоты" окрысились на Турцию? Турецкое правительство преследует ТОЛЬКО свои экономические, политические и военные интересы и это правильно — так и должно быть. Это только в России всё ещё страдают "братством", "добрососедством", "партнёрством" и прочими глупостями…

Константинополь давно переименован в Стамбул. Уже потеряны Львов, Одесса, Киев, Харьков. Эрдоган умело "разводит" Москву, играя вместе с Трампом в политический покер. Москва умело "не поддаётся на провокации", имея стратегическую цель — интегрироваться в мировое сообщество. Наверное, по частям. По очень мелким.

Санта-Клаус проиграл Деду Морозу

Русская армада ледоколов сотрёт в порошок единственный американский ледокол «Полярная звезда», на котором Санта-Клаус добирается к тем детишкам, которые пока ещё не переключились на русского Деда Мороза. К сожалению, тех, кто поклоняется белобородому Деду, год от году становится всё больше. Виной тому кремлёвская пропаганда, которая дотянулась уже и до вечных льдов.

«Береговая охрана США отказалась от учения в Арктике, опасаясь, что единственный ледокол «Полярная звезда» выйдет из строя, и тогда придётся просить о помощи русских, пишет «Business Insider».

Да уж, это был бы сильнейший удар по имиджу. А что ж, на канадцев — надежды никакой?

Ну так канадский "Амундсен" тоже совсем не новый, 1979 г., да и не самый выдающийся.

И учения нужно провести, и боязно, что в итоге придётся обращаться к русским за помощью. Ну так сидите на месте и не дёргайтесь. В Арктике ходить — это не посты в "Твиттере" о могуществе Америки писать. Поэтому чешите репу и по привычке ищите русский след в отсутствии своих ледоколов.

Точно, точно, это русские Северный Ледовитый океан льдом заковали, чтоб чужие не лазили.