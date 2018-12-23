Итоги недели. Санта-Клаус проиграл Деду Морозу
Сеанс с президентом: слово Путина
Президент отвечал на вопросы журналистов. Традиционно. Уже в 14-й раз.
Ну как «отвечал»… Говорил слова в ответ – так, пожалуй, будет правильнее. 1702 человека в зале размахивали плакатами и баннерами, флагами и открытками, чтобы привлечь внимание. И при этом заметно, что для многих из задающих вопросы главной целью было даже не то, чтобы получить вразумительный на них ответ, а то, чтобы что-то сказать «на камеру» - отметиться, так сказать. При этом сам зал напоминал рекламную кампанию СМИ, в том числе кампанию по подогреванию интереса к самой пресс-конференции, к сеансу словесной терапии.
Были ли в ходе мероприятия острые вопросы? Да, были. Работа правительства, пенсионная реформа, уровень жизни в стране, защита российских граждан.
С ответами, как отмечено выше, всё сложнее. Санкции, как выяснилось, заставили власти включить мозги. Из чего сам собой напрашивается вывод о том, что как минимум до 2014 года работа по отдельным отраслям велась «с отключёнными мозгами». На самом деле, печально… Если из 146 млн граждан не находится тех, кто мог бы работать в системе власти со включёнными мозгами безотносительно к действиям зарубежных «друзей» и вводимых теми санкций, то вдвойне печально.
Ситуация с коммерциализацией фактически всего в нашей стране – будоражащая. Но, как было сказано, это взамен идеологизации времён СССР, а так как «к социализму возврата нет», значит, с коммерциализацией придётся как бы мириться, так как банки всё равно знают, что россияне намного богаче, чем пытаются себя выставить…
Комментарии наших читателей:
solzh
Egorovich
Вольный человек
777-3-59-97
А Папу Римского на борт не прихватят?
На неделе бывший исполняющий обязанности президента Украины, а ныне – секретарь Совета национальной безопасности и обороны оной – пан Турчинов анонсировал новый «прорыв» через «Керченську протоку». На сей раз с приглашением партнёров. Поговаривают, что контрамарки на борт «москитов» пытается распространить среди представителей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. О восторге ОБСЕшников по поводу предложения г-на Турчинова пока ничего не слышно. Но так кто будет спрашивать? Друзья из вашингтонского политбюро дадут отмашку, и на украинской посудине может оказаться хоть Столтенберг, считающий себя генсеком НАТО.
Отдельный вопрос: как поступать в случае такого рода провокации со стороны Киева российским пограничникам? Да как обычно: защищать границы России в случае их нарушения. Даже если на МБАК отправят в Черноморско-Азовское путешествие Папу Римского или Варфоломея со свитой – защиту государственных границ никто не отменял и это конституционный факт. Катера ВМСУ – в Керченский «музей боевой славы Порошенко», Папу Римского и прочих генсеков и наркомов от западных партнёров – на все четыре стороны. Если хотят посетить Азовское море, милости просим – в качестве туристов с визами, всё как положено…
Комментарии наших читателей:
Аристарх Людвигович
VeteR_2
210окв
bk316
Нейтральное мышление
Голосование на Генеральной ассамблее ООН поставило, что называется, ребром вопрос о том, так есть и у России сегодня союзники, или по большей части – «мимо проходящие в надежде на выгоду». Понятно, что тема о наличии у нашей страны только двух союзников – армии и флота – заезжена до дыр, но, как показывает историческая практика, актуальности не теряет по сей день.
На самом деле, тут можно сколько угодно обвинять те же Казахстан и Киргизией, которые избрали для себя вариант «голосовательного» нейтралитета. Но пора признать, что таков мир – нигде сегодня пиетета к крупным государствам, способным защищать свои границы и отстаивать свои позиции на международной арене, не испытывают.
У тех же США – союзники? Да бросьте… Этот вассалитет, голосовавший предельно синхронно, на самом деле ненавидит США. Те же карликовые прибалтийский тигры давно бы сбежали из этого американского зверинца под реальный суверенитет, но только кто ж им теперь-то даст такую возможность? Сидят на коротких цепях перед миской с дежурной похлёбкой и тявкают туда, куда укажет хозяин. Апогей независимости, ничего не скажешь.
Астана и Бишкек с Россией хотя бы честны. По понятным причинам, хотелось бы неистовой поддержки от этих членов ЕАЭС, но имеем то, что имеем, и, исходя из этого, стоит выстраивать отношения. Честно, прагматично, без поцелуев взасос. Целовались уже с отдельными «даа-ра-хиими» товарищами подобным образом, достаточно… Теперь утираемся…
Заставлять «поддерживать» нашу позицию с применением грубой силы – совсем не в ту степь… Сила, как показывается практика, может быть и мягкой, причём не менее действенной. А главная мягкая сила – государству вести себя так, чтобы его действия поддерживал собственный народ, включая и собственно внутреннюю политику. Вот когда до этого уровня сами дошагаем, то на позицию «нейтралов» и «отрицатов» точно будет глубоко фиолетово.
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Serg Koma
Vorchun
SSR
prior
Герои Солнечной системы
Ряды странных значков на фюзеляжах американских штурмовиков A-10 «Thunderbolt II», поразивших экспертов и знатоков военной авиации, получили объяснение специалистов.
Как объяснил в журнале «The National Protest» полковник Вдуй Солнцедар, на фюзеляжах самолётов, прозванных «Бородавочниками», нарисованы 30-миллиметровая 7-ствольная авиапушка GAU-8 Avenger, бомбы с лазерным наведением GBU-12 Paveway, тактические ракеты AGM-65 Maverick и рельсотрон YEAH-1 Mars. Военный эксперт делает вывод: американская авиация участвовала не только в борьбе с ближневосточными остатками «Исламского государства» (запрещено на планете Земля), но и подавляла очаги сопротивления «ИГ-космос» (запрещено на Марсе).
Заключения известного специалиста, ранее тесно сотрудничавшего с Пентагоном, ЦРУ и Госдепом, оказались верны на 146,5%. Как заявил космический секретарь президента Трампа мистер Лайер, в рамках операции «Непоколебимая решимость» лётчики «Бородавочников» выполняли операции не только на Ближнем Востоке.
По его словам, обычно рельсотрон марсианской серии отображают на фюзеляжах после сотни проделанных выстрелов. «Если бы лётчики наносили значки за каждый удар, израсходованный в бою на Красной планете, они покрыли бы ими все «Бородавочники». Пришлось бы изрисовать значками даже некоторые мирные самолёты», — пояснил Лайер.
По его мнению, разгром «Исламского государства» следует признать полным.
Эту информацию подтвердил и президент Трамп.
На своей страничке в социальной сети «Свитер» он написал с присущей ему краткостью (не путать с сестрой таланта), что доблестные американские космические и земные войска наголову разгромили «Исламское государство», в том числе его филиал на Красной планете, а потому выводятся из Сирии и с Марса.
«Пришло время нашим парням вернуться домой, — пишет в «Свитере» американский лидер. — Великие американские герои стали героями Солнечной системы!»
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svp67
ИгУ
Zoldat_A
Azazelo
silberwolf88
Jerk
Конвенция Эрдогана
Согласно плохо проверенным слухам, поступившим из Киева в скверном переводе с английского на украинский, турецкий лидер Р. Т. Эрдоган объявил себя открытым и предсказуемым.
По его словам, переданным с помехами, готовится освободительная операция «Крымский мост». «В соответствии с новейшими принципами международного военного права, разработанными, но пока не принятыми в ООН, — приводит предполагаемое высказывание Эрдогана анонимный киевский источник, — операция будет проводиться транспарентно, с уведомлением противника».
Как сообщает неопознанный источник, это заявление, сделанное на фоне утверждения секретаря СНБО Александра Турчинова «о способности ракетных подразделений ВСУ уничтожить Крымский мост» основывается не на личном мнение и не на сумасбродстве данной персоны, а на «конкретной прифронтовой сделке».
Украинская армия получает от братской Анкары ударно-разведывательные БПЛА «Bayraktar TB2». Благодарный Киев в долгу, вероятно, не остаётся. Анкара надеется, что беспилотники помогут освободить «захваченный полуостров», но взамен требует от Киева критических технологий в ракетостроительной отрасли, которые хранят в секрете специалисты КБ «Южное».
Полковник Вдуй Солнцедар считает, что сотрудничество Киева и Анкары не остановится и на этом. «Украинская сторона рассчитывает, — пишет аналитик в журнале «The National Protest», — на предоставление Генштабом ВС Турции корабельным ударным группировкам беспрепятственного доступа НАТО в акваторию Чёрного моря». Эксперт полагает, что Киев и Североатлантический альянс, где главную региональную роль сыграет Турция, «открыто подготавливают широкомасштабную эскалацию одновременно в двух морях, а заодно и на донбасском ТВД». «Гениальный план, — резюмирует эксперт, — и это прекрасно, что они его не скрывают. Тем интереснее будет наблюдать за реакцией русских».
«По-видимому, — добавляет он, — перед такими силами Путину придётся откатиться до Урала и Сибири, где его скоро прижмут другие партнёры — китайцы».
В настоящий момент, добавим, весь мир, затаив дыхание, ждёт переименования Конвенции Монтрё в Конвенцию Эрдогана.
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lucul
pru-pavel
Аристарх Людвигович
Улиточник N9
iouris
Санта-Клаус проиграл Деду Морозу
Береговая охрана США отказалась от учений в Арктике. На совещании военных чинов, ответственных за снега, льды, ветры и морозы, было принято решение отказаться от арктической миссии Санта-Клауса.
«Если Санта там подкачает, — пояснил корреспонденту «ВО» Ефиму Забулдыжному эксперт по флоту, авиации и космосу Вдуй Солнцедар, — будет нанесён непоправимый удар по стратегической репутации ледового флота великой непобедимой Америки».
В Арктике сложились неравные силы, отметил военный эксперт, а потому «рисковать задницей Санты мы не станем».
Если «Полярная звезда», которой на днях стукнуло сорок лет, развалится, заметил с печалью полковник Солнцедар, американцам придётся «просить о помощи русских». «Просто потому, что там больше никого нет», — констатировал эксперт.
Напомним, ранее техники позаимствовали многие запчасти для этого ледокола с однотипного корабля, ранее списанного. По словам мистера Солнцедара, «эта штука работает на запчастях в единственном экземпляре».
«Интересный Новый год намечается, — прокомментировал новости профессор Низшей школы экономики, доктор наук Иван Голозадов-Бесштанный. — Хоть Россия и отстаёт от США по уровню экономического и технологического развития, однако американцы слишком теплолюбивы, чтобы противостоять нашему Деду Морозу. Поэтому у нас есть шанс прирасти холодом. Президент Трамп ведь и не скрывает: он предпочитает воплощать стратегию в жизнь в местах потеплее. К примеру, в Сирии. В Афганистане. В Ираке. Ну, вы знаете. Или вот свежий пример: мистер Трамп потребовал пять миллиардов долларов на строительство стены. Нет, не в Арктике, чтобы отгородиться от русских. Отгораживается он от мексиканцев. А ведь на эти пять миллиардов как раз можно было пополнить ледокольный флот».
«Наверное, Трамп и шампанское пьёт тёплым», — пошутил профессор.
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svp67
Владимирец
rotmistr60
Ваныч
Президент отвечал на вопросы журналистов. Традиционно. Уже в 14-й раз.
Ну как «отвечал»… Говорил слова в ответ – так, пожалуй, будет правильнее. 1702 человека в зале размахивали плакатами и баннерами, флагами и открытками, чтобы привлечь внимание. И при этом заметно, что для многих из задающих вопросы главной целью было даже не то, чтобы получить вразумительный на них ответ, а то, чтобы что-то сказать «на камеру» - отметиться, так сказать. При этом сам зал напоминал рекламную кампанию СМИ, в том числе кампанию по подогреванию интереса к самой пресс-конференции, к сеансу словесной терапии.
Были ли в ходе мероприятия острые вопросы? Да, были. Работа правительства, пенсионная реформа, уровень жизни в стране, защита российских граждан.
С ответами, как отмечено выше, всё сложнее. Санкции, как выяснилось, заставили власти включить мозги. Из чего сам собой напрашивается вывод о том, что как минимум до 2014 года работа по отдельным отраслям велась «с отключёнными мозгами». На самом деле, печально… Если из 146 млн граждан не находится тех, кто мог бы работать в системе власти со включёнными мозгами безотносительно к действиям зарубежных «друзей» и вводимых теми санкций, то вдвойне печально.
Ситуация с коммерциализацией фактически всего в нашей стране – будоражащая. Но, как было сказано, это взамен идеологизации времён СССР, а так как «к социализму возврата нет», значит, с коммерциализацией придётся как бы мириться, так как банки всё равно знают, что россияне намного богаче, чем пытаются себя выставить…
У Путина поинтересовались, доволен ли он командой Медведева
Путина спросили о возможности реставрации социализма в России
Путин на пресс-конференции: И пусть потом не пищат...
Путин: Штаб по управлению миром находится не в Москве
Путин рассказал о новой украинской церкви, "жёлтых жилетах" и Brexit
Газпром, ЧВК и Пенсионная реформа: О чём еще спросили Путина?
Путина спросили о возможности реставрации социализма в России
Путин на пресс-конференции: И пусть потом не пищат...
Путин: Штаб по управлению миром находится не в Москве
Путин рассказал о новой украинской церкви, "жёлтых жилетах" и Brexit
Газпром, ЧВК и Пенсионная реформа: О чём еще спросили Путина?
Комментарии наших читателей:
solzh
Что понравилось мне в ходе конференции:
1) Путин приводил цифры в ходе конференции не по бумажке, а помнит их наизусть.
2) Выражение про запад: И пусть они потом не пищат!
3) Провокация агентства Униан не удалась.
Что мне не понравилось в ходе пресс-конференции:
1) Слишком мало было вопросов по внутренней политики и экономики.
2) Слишком много "личных" решаемых на региональном уровне вопросов, опять царь хороший, а бояре плохие.
3) Не было озвучено конкретных шагов по выходу из экономического кризиса.
4) Цензура в интернете всё-таки будет.
5) Конкретного ответа по Южно-Курильским островам не было.
6) "Нам нужен прорыв... Нам нужно сконцентрировать ресурсы..." Сколько лет мы уже делаем прорыв и концентрируем ресурсы? Уже 30 лет, со времён меченного, но только воз и ныне там.
7) Президент прислушивается к рекомендациям Кудрина! Кудрину, который один из ответственных за финансовый упадок нашей страны и наших граждан.
8) Командой Медведева президент в целом доволен!!!!! Только вот народ России не доволен правительством...
1) Путин приводил цифры в ходе конференции не по бумажке, а помнит их наизусть.
2) Выражение про запад: И пусть они потом не пищат!
3) Провокация агентства Униан не удалась.
Что мне не понравилось в ходе пресс-конференции:
1) Слишком мало было вопросов по внутренней политики и экономики.
2) Слишком много "личных" решаемых на региональном уровне вопросов, опять царь хороший, а бояре плохие.
3) Не было озвучено конкретных шагов по выходу из экономического кризиса.
4) Цензура в интернете всё-таки будет.
5) Конкретного ответа по Южно-Курильским островам не было.
6) "Нам нужен прорыв... Нам нужно сконцентрировать ресурсы..." Сколько лет мы уже делаем прорыв и концентрируем ресурсы? Уже 30 лет, со времён меченного, но только воз и ныне там.
7) Президент прислушивается к рекомендациям Кудрина! Кудрину, который один из ответственных за финансовый упадок нашей страны и наших граждан.
8) Командой Медведева президент в целом доволен!!!!! Только вот народ России не доволен правительством...
Egorovich
Чего же Путину не быть довольным Медведевым, все задумки и приказы президента выполняет глава правительства. Основная масса негатива летит в премьера, а президент остается, в основе своей, белым и пушистым.
Вольный человек
Знаете … я даже рад, что он сказал о том, что социализм в России невозможен.
Про неповышение пенсии он тоже говорил , про снижение налогов, про слезание с нефтяной иглы... всё как раз получилось наоборот .
Так что социализму в России быть.
Про неповышение пенсии он тоже говорил , про снижение налогов, про слезание с нефтяной иглы... всё как раз получилось наоборот .
Так что социализму в России быть.
777-3-59-97
Итоги коротко:
ВВП и доходы — растут
Медведевым — доволен
НДС — меньше, чем у других
Ядерной войны — боимся
Рэперов — гонять не надо
Конфликт в Керченском проливе — провокация
Пытки — плохо, но систему ломать нельзя
Санкции — вредят всем, кроме нас
Сила — ээээ… в правде
Журналисты, убитые в ЦАР — поехали туда сами
Крым — наш
Вагнер — пусть смотрит Генпрокуратура
Править миром — мы не хотим
Повышение пенсионного возраста — неприятно, но надо
Самочувствие — не дождётесь
Виноваты — все
Повара Путина — только из ФСО
Главное — ЧМ и выборы
«Я вас всех поздравляю с наступающим Новым годом», - Владимир Путин.
ВВП и доходы — растут
Медведевым — доволен
НДС — меньше, чем у других
Ядерной войны — боимся
Рэперов — гонять не надо
Конфликт в Керченском проливе — провокация
Пытки — плохо, но систему ломать нельзя
Санкции — вредят всем, кроме нас
Сила — ээээ… в правде
Журналисты, убитые в ЦАР — поехали туда сами
Крым — наш
Вагнер — пусть смотрит Генпрокуратура
Править миром — мы не хотим
Повышение пенсионного возраста — неприятно, но надо
Самочувствие — не дождётесь
Виноваты — все
Повара Путина — только из ФСО
Главное — ЧМ и выборы
«Я вас всех поздравляю с наступающим Новым годом», - Владимир Путин.
А Папу Римского на борт не прихватят?
На неделе бывший исполняющий обязанности президента Украины, а ныне – секретарь Совета национальной безопасности и обороны оной – пан Турчинов анонсировал новый «прорыв» через «Керченську протоку». На сей раз с приглашением партнёров. Поговаривают, что контрамарки на борт «москитов» пытается распространить среди представителей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. О восторге ОБСЕшников по поводу предложения г-на Турчинова пока ничего не слышно. Но так кто будет спрашивать? Друзья из вашингтонского политбюро дадут отмашку, и на украинской посудине может оказаться хоть Столтенберг, считающий себя генсеком НАТО.
Отдельный вопрос: как поступать в случае такого рода провокации со стороны Киева российским пограничникам? Да как обычно: защищать границы России в случае их нарушения. Даже если на МБАК отправят в Черноморско-Азовское путешествие Папу Римского или Варфоломея со свитой – защиту государственных границ никто не отменял и это конституционный факт. Катера ВМСУ – в Керченский «музей боевой славы Порошенко», Папу Римского и прочих генсеков и наркомов от западных партнёров – на все четыре стороны. Если хотят посетить Азовское море, милости просим – в качестве туристов с визами, всё как положено…
Украинские журналисты напомнили Порошенко о его российских родственниках
Киев готовит новый переход кораблей через Керченский пролив: "Медлить нельзя"
Киев готовит новый переход кораблей через Керченский пролив: "Медлить нельзя"
Комментарии наших читателей:
Аристарх Людвигович
У карамельного алкаша заканчивается срок военного положения. Ему плевать на порты и корабли. ВЫБОРЫ!
VeteR_2
Порошенко, однако, меценатъ))) Музей нам забесплатно морской сформирует.
210окв
Они отнюдь не дураки. У убытков есть цель - столкнуть Россию и НАТО в непосредственном военном конфликте.
bk316
Думаю? тут ключевой момент - приглашение НАТО поучаствовать.
Кровавый пастор хочет третьей мировой. Но, думаю, НАТО не поведётся.
Кровавый пастор хочет третьей мировой. Но, думаю, НАТО не поведётся.
Нейтральное мышление
Голосование на Генеральной ассамблее ООН поставило, что называется, ребром вопрос о том, так есть и у России сегодня союзники, или по большей части – «мимо проходящие в надежде на выгоду». Понятно, что тема о наличии у нашей страны только двух союзников – армии и флота – заезжена до дыр, но, как показывает историческая практика, актуальности не теряет по сей день.
На самом деле, тут можно сколько угодно обвинять те же Казахстан и Киргизией, которые избрали для себя вариант «голосовательного» нейтралитета. Но пора признать, что таков мир – нигде сегодня пиетета к крупным государствам, способным защищать свои границы и отстаивать свои позиции на международной арене, не испытывают.
У тех же США – союзники? Да бросьте… Этот вассалитет, голосовавший предельно синхронно, на самом деле ненавидит США. Те же карликовые прибалтийский тигры давно бы сбежали из этого американского зверинца под реальный суверенитет, но только кто ж им теперь-то даст такую возможность? Сидят на коротких цепях перед миской с дежурной похлёбкой и тявкают туда, куда укажет хозяин. Апогей независимости, ничего не скажешь.
Астана и Бишкек с Россией хотя бы честны. По понятным причинам, хотелось бы неистовой поддержки от этих членов ЕАЭС, но имеем то, что имеем, и, исходя из этого, стоит выстраивать отношения. Честно, прагматично, без поцелуев взасос. Целовались уже с отдельными «даа-ра-хиими» товарищами подобным образом, достаточно… Теперь утираемся…
Заставлять «поддерживать» нашу позицию с применением грубой силы – совсем не в ту степь… Сила, как показывается практика, может быть и мягкой, причём не менее действенной. А главная мягкая сила – государству вести себя так, чтобы его действия поддерживал собственный народ, включая и собственно внутреннюю политику. Вот когда до этого уровня сами дошагаем, то на позицию «нейтралов» и «отрицатов» точно будет глубоко фиолетово.
Киевские политики возмущены позицией Армении, Беларуси и Сербии на ГА ООН
По-братски: 2 члена ЕАЭС "воздержались" при голосовании по резолюции против РФ
По-братски: 2 члена ЕАЭС "воздержались" при голосовании по резолюции против РФ
Комментарии наших читателей:
Serg Koma
Казахстан лидирует, обогнав Украину, по переименованиям - уничтожают "проклятое наследство империи", переименовывают имеющие русские названия улицы, поселки, города.
Vorchun
Нормальные союзники, ну подумаешь, поставить "подножку" России любят, но ножом-то в спину пока не бьют.
SSR
А как народ баяны рвал))) Турцию, Израиль, Казахстан и т.д. всех заклеймили)))
70 воздержалось и не пошло на поводу США, это совсем-совсем не плохо, и "Батьке" плюс ставлю, соседа майданутого не поддержал.
70 воздержалось и не пошло на поводу США, это совсем-совсем не плохо, и "Батьке" плюс ставлю, соседа майданутого не поддержал.
prior
Вопрос: "Чей Крым?" как автоответчик "свой - чужой", с абсолютной достоверностью показывает кто России друг, кто враг, а кто просто так.
Герои Солнечной системы
Ряды странных значков на фюзеляжах американских штурмовиков A-10 «Thunderbolt II», поразивших экспертов и знатоков военной авиации, получили объяснение специалистов.
Как объяснил в журнале «The National Protest» полковник Вдуй Солнцедар, на фюзеляжах самолётов, прозванных «Бородавочниками», нарисованы 30-миллиметровая 7-ствольная авиапушка GAU-8 Avenger, бомбы с лазерным наведением GBU-12 Paveway, тактические ракеты AGM-65 Maverick и рельсотрон YEAH-1 Mars. Военный эксперт делает вывод: американская авиация участвовала не только в борьбе с ближневосточными остатками «Исламского государства» (запрещено на планете Земля), но и подавляла очаги сопротивления «ИГ-космос» (запрещено на Марсе).
Заключения известного специалиста, ранее тесно сотрудничавшего с Пентагоном, ЦРУ и Госдепом, оказались верны на 146,5%. Как заявил космический секретарь президента Трампа мистер Лайер, в рамках операции «Непоколебимая решимость» лётчики «Бородавочников» выполняли операции не только на Ближнем Востоке.
По его словам, обычно рельсотрон марсианской серии отображают на фюзеляжах после сотни проделанных выстрелов. «Если бы лётчики наносили значки за каждый удар, израсходованный в бою на Красной планете, они покрыли бы ими все «Бородавочники». Пришлось бы изрисовать значками даже некоторые мирные самолёты», — пояснил Лайер.
По его мнению, разгром «Исламского государства» следует признать полным.
Возвращение из Сирии: о значении сотен фигур на «Бородавочниках» ВВС США
Странное заявление главы МИД Турции о контингенте США в Сирии
Прощание по-американски
Странное заявление главы МИД Турции о контингенте США в Сирии
Прощание по-американски
Эту информацию подтвердил и президент Трамп.
На своей страничке в социальной сети «Свитер» он написал с присущей ему краткостью (не путать с сестрой таланта), что доблестные американские космические и земные войска наголову разгромили «Исламское государство», в том числе его филиал на Красной планете, а потому выводятся из Сирии и с Марса.
«Пришло время нашим парням вернуться домой, — пишет в «Свитере» американский лидер. — Великие американские герои стали героями Солнечной системы!»
Комментарии наших читателей:
svp67
В каждой избушке — свои игрушки… Но всё же отмечать боевые вылеты считаю правильней, чем каждый тип оружия.
ИгУ
Печатать не победы и поражённые цели, а количество выстрелов? Ну-ну.
Zoldat_A
Количество заведённых двигателей. Это Америка, блин… Это не наши "звёздочки"!
Azazelo
У меня у приятеля на «девятке» наклеены силуэты четырёх старушек. Мне тоже поверить, что он их где-то на бампере подвёз?
silberwolf88
Им после Ирака и Сирии нужно обозначать одним знаком каждую сотню уничтоженных мирных жителей…
Jerk
…за подбитый бульдозер — серебряная звезда, а за уничтоженную больницу — тут уж не меньше, чем медаль почёта и в трамвае без очереди!
Тьфу ты, "делаю я левый поворот, я теперь палач, а не пилот"!
Хрен ли с них взять, у них это традиция — после ВМВ даже британцы, которым и самим от бомбёжек досталось крепко, никого из бомберов в герои войны не записали, а командующего бомбардировочной авиацией за все те Дрездены и тысячи погибших военнопленных и мирняка при взрыве плотины в Руре не отдали под суд только потому, что Черчилль лично его отмазал. А у пингвинов огненный смерч над Токио — перемога до сих пор, а Хиросима с Нагасаки — вообще просто герои сделали, и совесть их не ковыряла до самой их собачьей смерти…
Тьфу ты, "делаю я левый поворот, я теперь палач, а не пилот"!
Хрен ли с них взять, у них это традиция — после ВМВ даже британцы, которым и самим от бомбёжек досталось крепко, никого из бомберов в герои войны не записали, а командующего бомбардировочной авиацией за все те Дрездены и тысячи погибших военнопленных и мирняка при взрыве плотины в Руре не отдали под суд только потому, что Черчилль лично его отмазал. А у пингвинов огненный смерч над Токио — перемога до сих пор, а Хиросима с Нагасаки — вообще просто герои сделали, и совесть их не ковыряла до самой их собачьей смерти…
Конвенция Эрдогана
Согласно плохо проверенным слухам, поступившим из Киева в скверном переводе с английского на украинский, турецкий лидер Р. Т. Эрдоган объявил себя открытым и предсказуемым.
По его словам, переданным с помехами, готовится освободительная операция «Крымский мост». «В соответствии с новейшими принципами международного военного права, разработанными, но пока не принятыми в ООН, — приводит предполагаемое высказывание Эрдогана анонимный киевский источник, — операция будет проводиться транспарентно, с уведомлением противника».
Как сообщает неопознанный источник, это заявление, сделанное на фоне утверждения секретаря СНБО Александра Турчинова «о способности ракетных подразделений ВСУ уничтожить Крымский мост» основывается не на личном мнение и не на сумасбродстве данной персоны, а на «конкретной прифронтовой сделке».
Украинская армия получает от братской Анкары ударно-разведывательные БПЛА «Bayraktar TB2». Благодарный Киев в долгу, вероятно, не остаётся. Анкара надеется, что беспилотники помогут освободить «захваченный полуостров», но взамен требует от Киева критических технологий в ракетостроительной отрасли, которые хранят в секрете специалисты КБ «Южное».
Полковник Вдуй Солнцедар считает, что сотрудничество Киева и Анкары не остановится и на этом. «Украинская сторона рассчитывает, — пишет аналитик в журнале «The National Protest», — на предоставление Генштабом ВС Турции корабельным ударным группировкам беспрепятственного доступа НАТО в акваторию Чёрного моря». Эксперт полагает, что Киев и Североатлантический альянс, где главную региональную роль сыграет Турция, «открыто подготавливают широкомасштабную эскалацию одновременно в двух морях, а заодно и на донбасском ТВД». «Гениальный план, — резюмирует эксперт, — и это прекрасно, что они его не скрывают. Тем интереснее будет наблюдать за реакцией русских».
«По-видимому, — добавляет он, — перед такими силами Путину придётся откатиться до Урала и Сибири, где его скоро прижмут другие партнёры — китайцы».
В настоящий момент, добавим, весь мир, затаив дыхание, ждёт переименования Конвенции Монтрё в Конвенцию Эрдогана.
Комментарии наших читателей:
lucul
Чем больше Турция будет гадить России, тем больше вероятность того, что Константинополь станет русским.
pru-pavel
Всё правильно. Это уже века 3 говорят. Надо просто ещё немного потерпеть.
Аристарх Людвигович
Таким запросам надо соответствовать. Готова российская экономика, ВПК, ВС России и общество к таким приращениям территории и последствиям? Если страну трясет от санкций за вшивых Скрипалей, то что будет после аннексии Стамбула?
Улиточник N9
Не пойму, чего это российские "патриоты" окрысились на Турцию? Турецкое правительство преследует ТОЛЬКО свои экономические, политические и военные интересы и это правильно — так и должно быть. Это только в России всё ещё страдают "братством", "добрососедством", "партнёрством" и прочими глупостями…
iouris
Константинополь давно переименован в Стамбул. Уже потеряны Львов, Одесса, Киев, Харьков. Эрдоган умело "разводит" Москву, играя вместе с Трампом в политический покер. Москва умело "не поддаётся на провокации", имея стратегическую цель — интегрироваться в мировое сообщество. Наверное, по частям. По очень мелким.
Санта-Клаус проиграл Деду Морозу
Береговая охрана США отказалась от учений в Арктике. На совещании военных чинов, ответственных за снега, льды, ветры и морозы, было принято решение отказаться от арктической миссии Санта-Клауса.
«Если Санта там подкачает, — пояснил корреспонденту «ВО» Ефиму Забулдыжному эксперт по флоту, авиации и космосу Вдуй Солнцедар, — будет нанесён непоправимый удар по стратегической репутации ледового флота великой непобедимой Америки».
В Арктике сложились неравные силы, отметил военный эксперт, а потому «рисковать задницей Санты мы не станем».
Русская армада ледоколов сотрёт в порошок единственный американский ледокол «Полярная звезда», на котором Санта-Клаус добирается к тем детишкам, которые пока ещё не переключились на русского Деда Мороза. К сожалению, тех, кто поклоняется белобородому Деду, год от году становится всё больше. Виной тому кремлёвская пропаганда, которая дотянулась уже и до вечных льдов.
Если «Полярная звезда», которой на днях стукнуло сорок лет, развалится, заметил с печалью полковник Солнцедар, американцам придётся «просить о помощи русских». «Просто потому, что там больше никого нет», — констатировал эксперт.
Напомним, ранее техники позаимствовали многие запчасти для этого ледокола с однотипного корабля, ранее списанного. По словам мистера Солнцедара, «эта штука работает на запчастях в единственном экземпляре».
«Интересный Новый год намечается, — прокомментировал новости профессор Низшей школы экономики, доктор наук Иван Голозадов-Бесштанный. — Хоть Россия и отстаёт от США по уровню экономического и технологического развития, однако американцы слишком теплолюбивы, чтобы противостоять нашему Деду Морозу. Поэтому у нас есть шанс прирасти холодом. Президент Трамп ведь и не скрывает: он предпочитает воплощать стратегию в жизнь в местах потеплее. К примеру, в Сирии. В Афганистане. В Ираке. Ну, вы знаете. Или вот свежий пример: мистер Трамп потребовал пять миллиардов долларов на строительство стены. Нет, не в Арктике, чтобы отгородиться от русских. Отгораживается он от мексиканцев. А ведь на эти пять миллиардов как раз можно было пополнить ледокольный флот».
«Наверное, Трамп и шампанское пьёт тёплым», — пошутил профессор.
Комментарии наших читателей:
svp67
«Береговая охрана США отказалась от учения в Арктике, опасаясь, что единственный ледокол «Полярная звезда» выйдет из строя, и тогда придётся просить о помощи русских, пишет «Business Insider».
Да уж, это был бы сильнейший удар по имиджу. А что ж, на канадцев — надежды никакой?
Да уж, это был бы сильнейший удар по имиджу. А что ж, на канадцев — надежды никакой?
Владимирец
Ну так канадский "Амундсен" тоже совсем не новый, 1979 г., да и не самый выдающийся.
rotmistr60
И учения нужно провести, и боязно, что в итоге придётся обращаться к русским за помощью. Ну так сидите на месте и не дёргайтесь. В Арктике ходить — это не посты в "Твиттере" о могуществе Америки писать. Поэтому чешите репу и по привычке ищите русский след в отсутствии своих ледоколов.
Ваныч
Точно, точно, это русские Северный Ледовитый океан льдом заковали, чтоб чужие не лазили.
- Автор:
- Алексей Володин, Олег Чувакин
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