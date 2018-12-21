Ответы Путина на пресс-конференции взбудоражили зарубежные СМИ

По своей ораторской выносливости Путин уступает, разве что, Фиделю Кастро (скончался 25 ноября 2016).

Если аннексией не считают, значит, они признают результаты референдума, проведённого в Крыму.

Зарубежная пресса продолжает реагировать на состоявшуюся в России пресс-конференцию Владимира Путина. Если в самой России больший ажиотаж вызвала 14-я по счёту пресс-конференция как таковая, нежели ответы президента, то в зарубежных СМИ именно президентские ответы в данный момент обсуждаются с явной активностью.В американских СМИ, в первую очередь в тех, которые подконтрольны Демократической партии, особое внимание обратили на несколько ответов. Одним из таких, будоражащих, стал ответ, где президент России называет американского коллегу по имени и добавляет, что он с ним по трактовке победы над ИГИЛ (*террористическая группировка, запрещённая в России). Это заявление Владимира Путина о понимании Дональда «демократические» СМИ Соединённых Штатов встретили язвительно. Одним из поводом послужило решение Трампа о выводе войск из Сирии, что уже назвали «доказательством влияния Путина на президента США».Информационная службасделала акцент на том, что пресс-конференции Путина уже который год отличаются высокой продолжительностью.Добавлено буквально следующее:В Британии оказались взбудоражены тем, что Путин заявил об «убитом Хашогги и живом Скрипале». В британской прессе сделан особый акцент на том, что президент России ни разу в течение пресс-конференции не назвал фамилий «сотрудников ГРУ Петрова и Боширова».Украинская пресса негодует по поводу ответа Владимира Путину завсегдатаю такого рода пресс-конференций Роману Цимбалюку. Речь идёт о словах российского президента, в которых тот напоминает, что украинская армия продолжает стрелять в своих собственных граждан.Украинская пресса недвусмысленно даёт понять, что все люди, проживающие за линией разграничения на Донбассе, своими для Украины давно не считаются. Видимо, проще назвать людей «сепаратистами и агентами Кремля», чем наладить диалог и отменить введённую Порошенко экономическую блокаду.Ещё больше негатива в зарубежных СМИ вызвало заявление Владимира Путина о том, что Запад сам запутался в отношении к Крыму и проведённому там референдуму. Напомним, что президент России выразил недоумение по поводу введённых против крымчан санкций. Глава государства отметил, что если Запад и Украина считают воссоединение Крыма с Россией аннексией, то почему вводят санкции против проживающих на полуострове граждан?Путин: