Полторак заявил о возросших возможностях Военно-морских сил Украины
Украинский министр обороны Степан Полторак поздравил украинских моряков с успешным выполнением поставленных перед ними задач и заявил, что за прошедший год боевые возможности флота значительно возросли, написал он в Facebook.
Говоря о повышении боевых возможностей военно-морских сил Украины, Полторак в пример поставил "переход " группы кораблей ВМС Украины через Керченский пролив в Азовское море". При этом не пояснил, какой именно переход был "удачным" - первый, когда украинские катера прошли через пролив с российскими лоцманами на борту, или второй, когда Украина потеряла два катера и буксир во время устроенной провокации.
Кроме этого, глава украинского Минобороны рассказал, что в состав ВМСУ были приняты четыре малых бронированных артиллерийских катера, готовятся к государственным испытаниям десантно-штурмовые катера типа "Кентавр". В отношении следующего года, Полторак пообещал украинскому флоту разведывательный корабль и новый ракетный комплекс.
Среди основных задач на 2019 год он назвал: введение в боевой состав двух катеров типа Island, которые до сих пор находятся в США, завершение испытания противокорабельной ракеты "Нептун", создание ракетного комплекса. Кроме этого планируется покупка у "партнеров" Украины "мощных катеров".
Полторак пообещал щедрое финансирование ВМСУ, "которое будет измеряться не миллионами, а миллиардами гривен".
Говоря о повышении боевых возможностей военно-морских сил Украины, Полторак в пример поставил "переход " группы кораблей ВМС Украины через Керченский пролив в Азовское море". При этом не пояснил, какой именно переход был "удачным" - первый, когда украинские катера прошли через пролив с российскими лоцманами на борту, или второй, когда Украина потеряла два катера и буксир во время устроенной провокации.
Кроме этого, глава украинского Минобороны рассказал, что в состав ВМСУ были приняты четыре малых бронированных артиллерийских катера, готовятся к государственным испытаниям десантно-штурмовые катера типа "Кентавр". В отношении следующего года, Полторак пообещал украинскому флоту разведывательный корабль и новый ракетный комплекс.
Среди основных задач на 2019 год он назвал: введение в боевой состав двух катеров типа Island, которые до сих пор находятся в США, завершение испытания противокорабельной ракеты "Нептун", создание ракетного комплекса. Кроме этого планируется покупка у "партнеров" Украины "мощных катеров".
Полторак пообещал щедрое финансирование ВМСУ, "которое будет измеряться не миллионами, а миллиардами гривен".
- Использованы фотографии:
- https://www.facebook.com/generalpoltorak
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