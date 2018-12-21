Командующий ДА РФ: слова американского посла о Ту-160 вызваны завистью
Слова американского посла в Колумбии Кевина Уитакера о том, что российские ракетоносцы Ту-160 являются «музейными экспонатами», вызваны чувством зависти, заявил в интервью газете Красная звезда командующий Дальней авиацией Сергей Кобылаш.
С 10-го по 15 декабря в Венесуэле находились с визитом два стратегических бомбардировщика Ту-160, военный транспортник Ан-124 «Руслан» и дальнемагистральный Ил-62 ВКС РФ. Этот визит вызвал волну критики в США. Присоединился к критическим высказываниям и американский посол в Колумбии.
По словам Кобалыша, заявление Уитакера является непрофессиональным и «вызвано чувством зависти» недоброжелателей России. Он пояснил, что по таким параметрам, как высота, дальность и скорость полета, российскому ракетоносцу нет равных среди самолетов подобного класса. Его максимальная скорость достигает 2230 км/час, что превосходит скорость натовских истребителей. А современное ракетное оружие «Белого лебедя» позволяет наносить удары, находясь вне зоны действия вражеской ПВО.
Он напомнил, что ТУ-160, Ту-95МС и Ту-22М3 выполняли боевые задачи в Сирии. Экипажи наносили удары по защищенным командным пунктам террористов, складам оружия, боеприпасов и топлива.
Он отметил, что все экипажи отработали в Сирии без замечаний, в том числе те, что выполняли задачи с оперативных аэродромов.
Сирийский опыт показал, что модернизация самолетов ДА с целью повышения точности боевого применения полностью себя оправдала, подчеркнул генерал.
С 10-го по 15 декабря в Венесуэле находились с визитом два стратегических бомбардировщика Ту-160, военный транспортник Ан-124 «Руслан» и дальнемагистральный Ил-62 ВКС РФ. Этот визит вызвал волну критики в США. Присоединился к критическим высказываниям и американский посол в Колумбии.
По словам Кобалыша, заявление Уитакера является непрофессиональным и «вызвано чувством зависти» недоброжелателей России. Он пояснил, что по таким параметрам, как высота, дальность и скорость полета, российскому ракетоносцу нет равных среди самолетов подобного класса. Его максимальная скорость достигает 2230 км/час, что превосходит скорость натовских истребителей. А современное ракетное оружие «Белого лебедя» позволяет наносить удары, находясь вне зоны действия вражеской ПВО.
Созданный конструкторами задел при его проектировании еще далеко не исчерпан,добавил генерал.
Он напомнил, что ТУ-160, Ту-95МС и Ту-22М3 выполняли боевые задачи в Сирии. Экипажи наносили удары по защищенным командным пунктам террористов, складам оружия, боеприпасов и топлива.
За весь период участия Дальней авиации в борьбе с террористами все задачи по поражению объектов были выполнены с высоким качеством и без потерь,сказал Кобылаш.
Он отметил, что все экипажи отработали в Сирии без замечаний, в том числе те, что выполняли задачи с оперативных аэродромов.
Сирийский опыт показал, что модернизация самолетов ДА с целью повышения точности боевого применения полностью себя оправдала, подчеркнул генерал.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
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