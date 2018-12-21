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Роскомнадзор начинает проверки британской ВВС в России

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Роскомнадзор начинает проверку интернет-ресурсов Би-би-си и канала BBC World News на предмет соответствия материалов, выпускаемых британским медиаресурсом, российскому законодательству. Это является симметричным ответом на поведение британского регулятора Ofcom, который ранее заявил о нарушении каналом RT правил вещания в Великобритании, сообщается на сайте Роскомнадзора.

Роскомнадзор начинает проверки британской ВВС в России



В Роскомнадзоре подчеркнули, что будут проверять выпускаемые материалы только на соответствие российскому законодательству. Кроме телевизионных передач, под проверку попадают и интернет-ресурсы ВВС.

Ранее британский регулятор Ofcom признал телеканал RT виновным в нарушении правил вещания. Телеканал обвинили в нарушении принципа беспристрастности, всего в Ofcom насчитали семь нарушений за шесть недель. По мнению британцев, RT нарушил правила в передачах об отравлении Скрипалей, ситуации на Украине, освещении событий в Сирии и внешней политике США. Теперь российскому телеканалу грозит или крупный штраф, или, как крайняя мера, - лишение лицензии на вещание на территории Великобритании.

В RT отметили, что проверки были проведены не по просьбе и жалобам зрителей, а по инициативе самого британского медиарегулятора.
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