Роскомнадзор начинает проверки британской ВВС в России

Роскомнадзор начинает проверку интернет-ресурсов Би-би-си и канала BBC World News на предмет соответствия материалов, выпускаемых британским медиаресурсом, российскому законодательству. Это является симметричным ответом на поведение британского регулятора Ofcom, который ранее заявил о нарушении каналом RT правил вещания в Великобритании, сообщается на сайте Роскомнадзора.В Роскомнадзоре подчеркнули, что будут проверять выпускаемые материалы только на соответствие российскому законодательству. Кроме телевизионных передач, под проверку попадают и интернет-ресурсы ВВС.Ранее британский регулятор Ofcom признал телеканал RT виновным в нарушении правил вещания. Телеканал обвинили в нарушении принципа беспристрастности, всего в Ofcom насчитали семь нарушений за шесть недель. По мнению британцев, RT нарушил правила в передачах об отравлении Скрипалей, ситуации на Украине, освещении событий в Сирии и внешней политике США. Теперь российскому телеканалу грозит или крупный штраф, или, как крайняя мера, - лишение лицензии на вещание на территории Великобритании.В RT отметили, что проверки были проведены не по просьбе и жалобам зрителей, а по инициативе самого британского медиарегулятора.