США закрывают военную базу Эт-Танф в Сирии
Соединенные Штаты намерены закрыть военную базу в районе населенного пункта Эт-Танф в Сирии, сообщает ресурс BuzzFeed со ссылкой на источники в так называемой «умеренной оппозиции», подготовку бойцов которой вели американские инструкторы.
База расположена в одном из ключевых районов, где сходятся границы Сирии, Ирака и Иордана.
По словам источника, скоро все станут свидетеля вывода американских войск, с которыми оппозиционные силы сражались плечом к плечу с общим врагом. Он рассказал, что помогал американским военнослужащим упаковывать «инвентарь» и «снимать оборудование».
Издание отмечает, что неожиданный вывод войск США вызвал озабоченность у оппозиции. Они опасаются, что будут брошены на произвол судьбы. Тем более что приказ Трампа о выводе поступил после того, как глава Пентагона опубликовал заявление об отставке, в котором подчеркнул необходимость поддержки сирийских союзников.
В американском Сенате также не одобрили решение президента. Группа законодателей-республиканцев намерена подписать петицию, в которой призовет Трампа отменить свой приказ о выводе войск. При этом сам президент с недоумением отнесся к заявлению однопартийцев, отметив, что не может поверить в то, что они выступают против сохранения жизней американских военных и сохранения десятков миллиардов долларов.
Напомним, заявление Белого дома о новой фазе в сирийской военной кампании и выводе войск из республики прозвучало 19 сентября. А на следующий день министр обороны Джеймс Мэттис объявил о своем решении уйти в отставку.
Вывод войск может занять от 60 до 100 дней. В общей сложности на родину отправятся более 2 тысяч военнослужащих.
Ранее Россия уже предлагала Соединенным Штатам вывести войска из 55-км зоны вокруг Эт-Танфа и передать контроль над этой территорией правительству САР.
База расположена в одном из ключевых районов, где сходятся границы Сирии, Ирака и Иордана.
По словам источника, скоро все станут свидетеля вывода американских войск, с которыми оппозиционные силы сражались плечом к плечу с общим врагом. Он рассказал, что помогал американским военнослужащим упаковывать «инвентарь» и «снимать оборудование».
Издание отмечает, что неожиданный вывод войск США вызвал озабоченность у оппозиции. Они опасаются, что будут брошены на произвол судьбы. Тем более что приказ Трампа о выводе поступил после того, как глава Пентагона опубликовал заявление об отставке, в котором подчеркнул необходимость поддержки сирийских союзников.
В американском Сенате также не одобрили решение президента. Группа законодателей-республиканцев намерена подписать петицию, в которой призовет Трампа отменить свой приказ о выводе войск. При этом сам президент с недоумением отнесся к заявлению однопартийцев, отметив, что не может поверить в то, что они выступают против сохранения жизней американских военных и сохранения десятков миллиардов долларов.
Напомним, заявление Белого дома о новой фазе в сирийской военной кампании и выводе войск из республики прозвучало 19 сентября. А на следующий день министр обороны Джеймс Мэттис объявил о своем решении уйти в отставку.
Вывод войск может занять от 60 до 100 дней. В общей сложности на родину отправятся более 2 тысяч военнослужащих.
Ранее Россия уже предлагала Соединенным Штатам вывести войска из 55-км зоны вокруг Эт-Танфа и передать контроль над этой территорией правительству САР.
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