Лондон и Варшава расширят диалог по противодействию России
Британия и Польша договорились начать в следующем году более широкие консультации по противодействию «агрессивной» политики России, передает РИА Новости заявление британского МИД по итогам встречи делегаций двух стран.
По словам главы МИД Британии Джереми Ханта, стороны договорились о продвижении в целом ряде ключевых тем, в том числе о запуске с начала следующего года серии совместных консультаций «по кибербезопасности стран и по России».
Кроме того, присутствующие на встрече «констатировали общее желание», сделать Североатлантический альянс «более эффективным инструментом» для отражения современных угроз, добавил Хант.
В заявлении британского ведомства подчеркивается, что Великобритания и Польша приняли решение усилить свое партнерство в сфере кибербезопасности, чтобы «обеспечить жесткий ответ на враждебную деятельность других государств».
В 2019 году также будут расширены консультации по России. Их целью станет обмен информацией и повышение осведомленности сторон о происходящем в Европе. Такое сотрудничество, по мнению британских дипломатов, позволит обеспечить достойный ответ на «деструктивные действия» Москвы и повысить защищенность стран «Восточного партнерства», говорится в тексте документа.
Напомним, западные страны обвиняют Россию во вмешательстве в их внутренние дела, проведении внешней политики, направленной на развал Евросоюза, а также в агрессии по отношению к государствам Восточной Европы. Наиболее незащищенными в этом плане считают себя страны Балтии и Польша.
По словам главы МИД Британии Джереми Ханта, стороны договорились о продвижении в целом ряде ключевых тем, в том числе о запуске с начала следующего года серии совместных консультаций «по кибербезопасности стран и по России».
Кроме того, присутствующие на встрече «констатировали общее желание», сделать Североатлантический альянс «более эффективным инструментом» для отражения современных угроз, добавил Хант.
В заявлении британского ведомства подчеркивается, что Великобритания и Польша приняли решение усилить свое партнерство в сфере кибербезопасности, чтобы «обеспечить жесткий ответ на враждебную деятельность других государств».
В 2019 году также будут расширены консультации по России. Их целью станет обмен информацией и повышение осведомленности сторон о происходящем в Европе. Такое сотрудничество, по мнению британских дипломатов, позволит обеспечить достойный ответ на «деструктивные действия» Москвы и повысить защищенность стран «Восточного партнерства», говорится в тексте документа.
Напомним, западные страны обвиняют Россию во вмешательстве в их внутренние дела, проведении внешней политики, направленной на развал Евросоюза, а также в агрессии по отношению к государствам Восточной Европы. Наиболее незащищенными в этом плане считают себя страны Балтии и Польша.
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