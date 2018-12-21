Фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов" вышел на ходовые испытания

Строящийся на судостроительном заводе "Северная верфь" в интересах Военно-морского флота РФ первый серийный фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов" вышел на первый этап заводских ходовых испытаний, которые продлятся до Нового года, говорится в пресс-релизе пресс-службы ПАО Судостроительный завод "Северная верфь", поступившем в адрес "Военного обозрения".Во время первого выхода, будет проверена в различных ходовых режимах работа систем и устройств корабля, в том числе работа главной энергетической установки, рулевого и якорного устройств, навигационного оборудования и средств связи. Подвергнется проверке система жизнеобеспечения корабля. Также в программу ходовых испытаний входит проверка мореходных качеств фрегата.Ранее сообщалось, что программа испытаний фрегатов этого проекта полностью отработана на головном фрегате "Адмирал флота Советского Союза Горшков", поэтому с "Касатоновым" планируется пройти программу испытаний значительно быстрее. По планам предприятия, новый фрегат передадут флоту в следующем году.Водоизмещение - 5000 тонн; Длина –135 м; Ширина – 16 м; Скорость – до 29 узлов; Дальность плавания - 4500 миль; Автономность – 30 суток; Экипаж – от 170 человек;Главная энергетическая установка: ГТДА общей мощностью 65 тыс. л. с. Дизель-генераторы общей мощностью 4 тыс кВт130-мм артиллерийская установка А-192; ЗРК "Полимент-Редут"; пусковые установки для 16 противокорабельных ракет "Оникс» или "Калибр"; комплекс "Пакет"; противолодочный вертолет Ка-27