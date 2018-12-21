Показан облик "Дельфина" - серийного спасателя подводных лодок

Конструктивно серийные спасатели можно оснастить как комплексом, однотипным с ГВК-450, так и максимально отечественным ГВК-300. При этом заложить как спасатель, так и глубоководный аппарат "Бестер", можно уже в 2019 году

Mil.Press FlotProm опубликовал первое изображение серийного спасателя подводных лодок проекта 21300, шифр "Дельфин", разработки ЦМКБ "Алмаз".11 декабря прошло заседание экспертного совета ВМФ, на котором было выдвинуто предложение оснастить судно глубоководным водолазным комплексом отечественного производства ГВК-300. На данный момент итоги заседания рассматриваются командованием флота.Разработкой судна займется ЦМКБ «Алмаз» и компания «Тетис Про», предоставившая ГВК-450 для спасательного судна «Игорь Белоусов».- сообщил изданию источник в ЦМКБ "Алмаз".Осенью 2017 года была представлена обновленная версия «Дельфина» с увеличенной длиной судна, водоизмещением и пространством для экипажа и оборудования.Спасательные суда проекта «Дельфин» предназначены для спасения экипажей подводных лодок в аварийных ситуациях. Такие суда могут обеспечить подачу воздуха, электроэнергии и спасательных средств на подводные лодки и корабли.