Сирийская «Дорога жизни» - гуманитарный коридор в Абу-Духуре
В декабре через гуманитарный коридор около сирийского населенного пункта Абу аль-Духур Идлибскую зону деэскалации покинуло более 100 человек. Это единственный официальный выход, через который жители Идлиба могут покинуть подконтрольную боевикам территорию и уехать в любую другую провинцию САР. Сами сирийцы проход в мирную жизнь у Абу-Духура назвали «Дорогой жизни».
Гуманитарный коридор открывают каждый месяц на несколько дней. Эти сто человек – первые беженцы, которые покидают Идлиб в декабре уходящего года. В Абу-Духуре они проходят первичный досмотр и официальную регистрацию. Тут же нуждающимся оказывают гуманитарную и медицинскую помощь.
Безопасность «Дороги жизни» обеспечивают российские военнослужащие Центра примирения враждующих сторон (далее ЦПВС) и солдаты сирийской армии. Если мигранты пересекают формальную границу Идлибской зоны деэскалации на автотранспорте, то сирийские саперы тщательно проверяют машину и багаж на предмет наличия вооружений и взрывчатых веществ. При обнаружении любых видов оружия, оно изымается, хотя такие случаи и нечасты: предполагается, что переселенцы должны сдавать его по доброй воле.
Досмотр поклажи беженцев – трудоемкий процесс. Жители, покидающие Идлиб, не рассчитывают туда вернуться в ближайшем будущем, поэтому забирают с собой весь накопленный годами скарб. На самом деле, «Дорога жизни» - это единственная возможность для большинства жителей провинции Идлиб начать мирную жизнь заново. Кстати, это касается и моджахедов, которые решили добровольно сдать оружие военнослужащим ЦПВС и вернуться к своим мирным занятиям довоенного времени.
Большая часть счастливых беженцев, которым удалось живыми выйти с территории до сих пор подконтрольной радикальным исламистам, отправляется жить к родственникам или друзьям. Но есть и те, которым попросту некуда ехать. В этом случае найти новый дом переселенцам помогают опять же россияне из Центра примирения враждующих сторон. После определения количества и состава группы сирийцев, которым некуда ехать, сотрудники ЦПВС договариваются с шейхами окрестных населенных пунктов о размещении вновь прибывших по пустующим домам в этих селениях. При этом размещенным беженцам выделяют не только дом, но и отрез земли.
Гуманитарный коридор у н.п. Абу-Духур был организован при непосредственном участии российских военных из Центра примирения враждующих сторон. За прошедший год этим проходом в новую мирную жизнь смогли воспользоваться более сорока тысяч человек.
Гуманитарный коридор открывают каждый месяц на несколько дней. Эти сто человек – первые беженцы, которые покидают Идлиб в декабре уходящего года. В Абу-Духуре они проходят первичный досмотр и официальную регистрацию. Тут же нуждающимся оказывают гуманитарную и медицинскую помощь.
Безопасность «Дороги жизни» обеспечивают российские военнослужащие Центра примирения враждующих сторон (далее ЦПВС) и солдаты сирийской армии. Если мигранты пересекают формальную границу Идлибской зоны деэскалации на автотранспорте, то сирийские саперы тщательно проверяют машину и багаж на предмет наличия вооружений и взрывчатых веществ. При обнаружении любых видов оружия, оно изымается, хотя такие случаи и нечасты: предполагается, что переселенцы должны сдавать его по доброй воле.
Досмотр поклажи беженцев – трудоемкий процесс. Жители, покидающие Идлиб, не рассчитывают туда вернуться в ближайшем будущем, поэтому забирают с собой весь накопленный годами скарб. На самом деле, «Дорога жизни» - это единственная возможность для большинства жителей провинции Идлиб начать мирную жизнь заново. Кстати, это касается и моджахедов, которые решили добровольно сдать оружие военнослужащим ЦПВС и вернуться к своим мирным занятиям довоенного времени.
Большая часть счастливых беженцев, которым удалось живыми выйти с территории до сих пор подконтрольной радикальным исламистам, отправляется жить к родственникам или друзьям. Но есть и те, которым попросту некуда ехать. В этом случае найти новый дом переселенцам помогают опять же россияне из Центра примирения враждующих сторон. После определения количества и состава группы сирийцев, которым некуда ехать, сотрудники ЦПВС договариваются с шейхами окрестных населенных пунктов о размещении вновь прибывших по пустующим домам в этих селениях. При этом размещенным беженцам выделяют не только дом, но и отрез земли.
Гуманитарный коридор у н.п. Абу-Духур был организован при непосредственном участии российских военных из Центра примирения враждующих сторон. За прошедший год этим проходом в новую мирную жизнь смогли воспользоваться более сорока тысяч человек.
- Автор:
- Олег Орлов
- Использованы фотографии:
- https://ria.ru/20181221/1548375297.html
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