Украина получила два первых вертолёта Airbus Н225

Сегодня Украина получила два первых вертолета Airbus Н225, которые прибыли в аэропорт Борисполь своим ходом. Вертолеты поставлены в рамках соглашения между Украиной и Францией в создании единой системы авиационной безопасности и защиты на Украине, сообщают украинские СМИ.Всего Украина планирует получить 55 вертолетов производства компании Airbus Helicopters (легких Н125 и Н145 и тяжелых Н225), причем, если Н125 и Н145 будут из числа новых машин, то Н225 поставляются из парка выведенных из эксплуатации вертолетов. Сумма сделки составила 555 млн евро.Первые два вертолета, полученные Киевом, будут переданы Государственной службе по чрезвычайным ситуациям и Национальной гвардии. По словам Порошенко, принявшего участие в торжественной церемонии встречи вертолетов, в первую очередь вертолеты будут использованы для защиты границы и спасения людей, а также для ведения разведки в акватории Черного и Азовского морей.Всего Украине в течение трех лет будет поставлено 21 вертолет Airbus Н225 для спасателей и полиции и 34 Airbus Н125 и Н145, которые в Киеве планируют использовать в качестве боевых. Прибытие очередных вертолетов ожидается до конца года или в начале следующего.Ранее украинский президент Порошенко заявлял, что "очень рассчитывает" на полученные от Франции боевые вертолеты в противостоянии "агрессии России".