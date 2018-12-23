Границы суверенитета Польши определяет Запад

На днях Европейский суд окончательно утвердил своё требование к Польше немедленно остановить действие нового судебного законодательства. Эта история тянется уже три года. Вскоре после того, как на выборах в Польше победила партия «Право и справедливость», новые власти инициировали реформу судебной системы.Смысл этих преобразований можно коротко сформулировать так: подчинение судов исполнительной власти. Новые законы предоставили министерству юстиции возможность назначать судей, определять сроки их полномочий. Особые страсти разгорелись из-за Верховного суда.В соответствии с новым законом возраст выхода на пенсию верховных судей снизили с 70 до 65 лет, что стало угрозой отставки 27 из 70 судей Верховного суда. Её можно было избежать, если вовремя представить медицинские документы, подтверждающие хорошее состояние своего здоровья, и получить согласие президента страны на продление работы в составе Верховного суда.3 июля новый закон вошел в действие. Под него попала, в том числе, председатель Верховного суда Малгожата Герсдорф, которой уже исполнилось 65 лет, но полномочия её истекали только в 2020 году. Власти поторопились назначить исполняющего обязанности председателя Верховного суда. Однако Герсдорф не подчинилась этому решению и продолжала исправно ходить на работу.Польскую судебную реформу подвергли критике в инстанциях Евросоюза. В Брюсселе заговорили о том, что новые условия формирования и деятельности польских судов не соответствуют правилам ЕС. По мнению еврочиновников, реформа разрушает сложившуюся в Польше систему правосудия.Сейм Польши эту критику проигнорировал и настоял на своём решении. Ответ Еврокомиссии не заставил себя ждать. Здесь ещё в прошлом декабре против Польши начали санкционную процедуру. Варшаву обвинили в нарушении принципа независимости суда, являющегося фундаментальным в правовой системе ЕС. Конечным результатом санкций должно стать лишение Польши права голоса в Совете ЕС.По ходу дела приостановили членство Польши в Европейской сети по правам судебной власти (ENCJ). Эта организация следит в Европе за тем, чтобы ничто не угрожало независимости судей и судов. Для Польши решение ENCJ стало первой рестрикцией, подтверждающей серьёзность намерений европейцев.После летнего скандала с Верховным судом Еврокомиссия дала Варшаве месяц на корректировку судебной реформы. А когда поляки заупрямились, ЕК подала на Польшу в суд Евросоюза. Его решение окончательно созрело к декабрю. Оно поставило поляков перед выбором: подчиниться Европейскому суду или окончательно разругаться с Евросоюзом.Благо поводов для этого накопилось достаточно. Чего только стоит намечающееся сокращение финансовых субсидий, которые за последние годы прилично приподняли польскую экономику. Президент Польши Анджей Дуда выбрал первый вариант. Без лишних дискуссий он подписал во вторник поправки к закону о Верховном суде, продлевающие полномочия судей, достигших 65-летнего возраста.Не всем в Польше понравилось решение Дуды. В местном политикуме уже успела сложиться солидарная точка зрения о том, что решение Европейского суда не обязательно исполнять. Первым её сформулировал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.Вскоре после обращения Еврокомиссии в суд Моравецкий заявил, что судебная реформа «соответствует общеевропейским нормам и польской конституции». Если суд ЕС с этим не согласится и не примет сторону Польши, премьер не расстроится. По его словам, многие страны содружества (например, Италия, Греция, Испания, Франция) годами не исполняют решения суда, и Еврокомиссия ничего с этим поделать не может.Моравецкого поддержали практически все основные силы польской власти, ведущие политики страны. Давление Еврокомиссии в Варшаве расценили, как покушение на её суверенитет. Для Польши это болезненная тема. Здесь только-только объявили себя региональным центром силы Евросоюза, стали грезить масштабными проектами вроде получившего широкую известность «Триморья», и вдруг такой конфуз: на глазах у всей Европы Варшаву принуждают изменить внутреннее законодательство.Здесь уместно отметить, что вступление в Евросоюз возродило в польском обществе традиционную национальную гордыню, взлелеянную тысячелетней историей Польши. В Варшаве заговорили о Четвёртой Речи Посполитой, способной объединить своих восточно-европейских соседей если не под прямым управлением Польши, то под её возросшим политическим влиянием.Эксперты в этой связи отмечают, что в отличие от прибалтийских соседей (например, Латвии и Эстонии), практически всю свою жизнь проживших под внешним управлением и послушно его принимавшим, поляки исторически ощутили вкус собственной власти и периодически пытаются восстановить утраченные позиции.Евросоюз им такой возможности не дал. Об этом в видеоблоге на сайте католического «Радио Мария» недавно разоткровенничался депутат Европарламента от Польши Мирослав Петровский. Он задался простым вопросом: «Кто правит Польшей?». И дал на него неутешительный для поляков ответ.Мирослав Петровский, кстати, делегирован в Европарламент правящей польской консервативной партией «Право и справедливость», обещавшей «поднять Польшу с колен», дать стране реальную независимость, чтобы «на равных говорить с Брюсселем, Берлином, Парижем». Теперь Петровский вынужден делиться со страной своим разочарованием. Точнее, большим перечнем уступок польской власти, сделанных под давлением Запада.Депутат напомнил, как в прошлом декабре ушла в отставку премьер-министр Беата Шидло. Она достаточно буквально поняла слова «о реальной независимости Польши» и стала по разным поводам конфликтовать с еврочиновниками, настаивая на принятии решений в польской трактовке.В конце концов председатель Совета Европы Дональд Туск силами подконтрольной ему партии «Гражданская платформа» инициировал отставку главы польского кабинета. Шидло припомнили марш националистов в Варшаве в День независимости Польской Республики 11 ноября, издержки в работе правительства и прочие прегрешения. Правящую партию «ПиС» вынудили пойти на отставку премьера.Если случай с Шидло – по большей части польские внутренние разборки, поддержанные административным ресурсом Брюсселя, то министр окружающей среды Ян Шишка был отправлен в отставку по требованию президента Франции Эммануэля Макрона. Как выяснил Петровский, польский премьер Моравецкий уволил Шишку по личной просьбе французского президента.Эту закулисную историю евродепутат до конца не прояснил. Зато достаточно полно рассказал о том, как Соединённые Штаты заставили польские власти изменить закон об Институте национальной памяти. По мнению Вашингтона, в Варшаве сделали попытку переписать историю Холокоста, когда установили реальный тюремный срок за использование выражения «польские концлагеря». Сейм Польши поторопился «исправить свою ошибку».В «перечень Петровского» вошли другие случаи ущемления польской суверенности. Например, консервативные католики из партии «Право и Справедливость» обещали своим избирателям запретить в Польше аборты, но потом уступили давлению постхристианского Брюсселя. «Хотели запретить иностранному капиталу владеть польскими СМИ, – продолжает счёт своих претензий депутат Петровский, – спустя три года после прихода «ПиС» к власти посол США заявляет, что TVN-24 принадлежит американцам, поэтому будущее этого телеканала – не внутреннее дело Польши».Венцом всех этих уступок стало изменение отдельных положений судебной реформы, подписанное во вторник президентом Анджеем Дудой. В Варшаве опять спасовали перед Брюсселем и в очередной раз продемонстрировали миру зависимость Польши от внешних центров силы и ограниченность её суверенитета.Приведённые депутатом Петровским факты возбудили польскую общественность. В местных СМИ развернулись горячие дискуссии о том, как вернуть Польше былое величие и суверенность. Снова вспомнили про Четвёртую Речь Посполитую. Правда, участники обсуждения умудрились не увидеть огромную дистанцию между желанием стать региональным центром силы и признанием страны в качестве такого центра.На этом пути много препятствий, главными из которых стали Евросоюз и Соединённые Штаты. Это они сегодня устанавливают границы польской суверенности. Так что ответ на вопрос Мирослава Петровского «Кто правит Польшей?» надо искать в Вашингтоне и Брюсселе.