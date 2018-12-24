Проекты «Сармат» и «Авангард». Планы на будущее
В настоящее время в интересах российских ракетных войск стратегического назначения разрабатываются несколько новых комплексов разного рода, в том числе использующих принципиально новые компоненты и изделия. Командование РВСН старается регулярно публиковать ту или иную информацию о ходе перспективных проектов, и новые сообщения такого рода появились всего несколько дней назад. Руководство министерства обороны и командование РВСН огласило актуальные планы в отношении ракетных комплексов «Сармат» и «Авангард».
17 декабря, в День ракетных войск стратегического назначения газета министерства обороны «Красная звезда» опубликовала новое интервью с командующим этим родом войск генерал-полковником Сергеем Каракаевым. В интервью были подняты все основные темы в контексте службы и дальнейшего развития РВСН. Одной из главных тем стала перспективная материальная часть, поступающая на вооружение или пока находящаяся на стадии разработки. Наибольший интерес при этом представляют сведения о текущих и ожидаемых работах по проектам новых ракетных комплексов.
Прежде всего, в интервью вспомнили о перспективном ракетном комплексе с межконтинентальной баллистической ракетой «Сармат». Главком РВСН напомнил, что российская оборонная промышленность продолжает работу над этим проектом. Не так давно были завершены бросковые испытания ракеты, в ходе которых удалось отработать технологию подготовки изделия к старту, а также подтверждена правильность конструкторских решений, связанных с пусковой установкой и стартом ракеты. Кроме того, прошла проверку двигательная установка «Сармата».
По словам С. Каракаева, сейчас продолжаются активные работы по строительству новых объектов на космодроме Плесецк. Эта инфраструктура в ближайшем будущем будет использована для летных испытаний новой ракеты «Сармат». Старт тестовых полетов запланирован на ближайшую перспективу. Успешное проведение испытательных полетов позволит приступить к серийному производству различных компонентов перспективного ракетного комплекса.
Главнокомандующий РВСН подтвердил ранее озвученную информацию о сроках поступления комплекса «Сармат» на вооружение. Перевооружение соединений ракетных войск и освоение новой материальной части начнется в 2021 году. Первой новое оружие получит 62-я ракетная Ужурская Краснознаменная дивизия имени 60-летия СССР, несущая службу в Красноярском крае. Сейчас это соединение использует относительно старые ракеты «Воевода».
Второй важнейшей новинкой для ракетных войск стратегического назначения является ракетный комплекс «Авангард», отличающийся от другого вооружения применением планирующего гиперзвукового боевого блока. Эта разработка тоже была упомянута в интервью для «Красной звезды».
Генерал-полковник С. Каракаев рассказал, что проект «Авангард» перешел на новую стадию. НПО Машиностроения уже приступило к производству серийных образцов нового ракетного комплекса. Первые образцы новой техники будут поставлены на боевое дежурство уже в следующем году. Их получит 13-я ракетная Оренбургская Краснознаменная дивизия, дислоцирующаяся в пос. Домбаровский. Командующий РВСН отметил, что сложность подобного вооружения не станет препятствием для успешного начала боевого дежурства.
С. Каракаев напомнил об основных особенностях и преимуществах изделия «Авангард». Ракетный комплекс этого типа оснащается гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком и способен показывать уникальные боевые характеристики. Впрочем, точные значения основных параметров генерал не назвал. Однако он указал, что поступление «Авангарда» на вооружение существенно увеличит потенциал группировки РВСН. Прежде всего, новое оружие упростит прорыв противоракетной обороны противника и поражение точечных объектов высокой важности.
Из интервью главкома РВСН для «Красной звезды» следует, что новые образцы стратегических вооружений создаются с учетом актуальных угроз и вызовов. Им придаются особые возможности, призванные обеспечить решение поставленных задач даже в самых сложных условиях. Основным вызовом при этом является развитие зарубежных систем противоракетной обороны, призванных сократить потенциал российских стратегических ядерных сил.
С. Каракаев рассказал о разработке ряда военно-технических мер, обеспечивающих определенное сокращение эффективности зарубежной ПРО. Следствием этого является возможность эффективного выполнения боевой задачи и нанесения удара по объектам противника. Принятые меры, в первую очередь, связаны с созданием новых ракетных комплексов, имеющих необходимое оснащение.
Комплексы получают современные средства преодоления ПРО и перспективное боевое оснащение, что положительно сказывается на их живучести. Также в планах командования присутствует дальнейшее развитие т.н. варьирования траекторно-баллистических возможностей новых межконтинентальных ракет. Продолжатся работы по совершенствованию средств функционального и огневого поражения различных элементов ПРО противника. Под угрозой окажутся информационно-разведывательные, управляющие и ударные системы вероятного противника.
***
Новые данные о перспективных образцах вооружения и техники для ракетных войск стратегического назначения вскоре получили подтверждение. Уже 19 декабря «Красная звезда» опубликовала интервью с заместителем министра обороны Алексеем Криворучко, отвечающим за организацию военно-технического обеспечения вооруженных сил. Темой интервью стали поставки материальной части в уходящем году и планы на следующий 2019-й. Среди прочего, вспомнили и о новых разработках для ракетных войск стратегического назначения.
А. Криворучко рассказал о событиях 2018 года в контексте перевооружения стратегических ядерных сил. В этом году основное внимание уделялось всем их составляющим, в том числе РВСН, при этом речь шла о разработке, испытаниях и подготовке к производству совершенно новых образцов. Так, замминистра обороны напомнил о недавних бросковых испытаниях ракеты «Сармат».
В следующем 2019 году развитие стратегических ядерных сил продолжится, и на вооружение смогут поступить перспективные образцы. Одной из новинок станет ракетный комплекс стратегического назначения «Авангард», включающий ракету с планирующим гиперзвуковым боевым блоком. По словам А. Криворучко, в 2019 году на боевое дежурство заступит первый полк, перевооруженный такими системами.
***
Последние сообщения официальных лиц из министерства обороны в очередной раз подтверждают уже известные данные о запланированном перевооружении российских ракетных войск стратегического назначения. В течение нескольких последних месяцев военное ведомство и средства массовой информации неоднократно поднимали тему новых ракетных комплексов и публиковали различные данные. Как теперь стало ясно, часть таких сообщений, полученных из неназванных источников, соответствовала действительности.
К примеру, о сроках завершения всех необходимых работ по ракетному комплексу «Сармат» стало известно в конце октября. Тогда ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе писало, что летно-конструкторские испытания новой ракеты завершатся в 2021 году. Тогда же промышленность запустит серийное производство таких изделий и передаст их ракетным войскам для постановки на дежурство.
По данным ТАСС, первые ракеты новой модели должны будут поступить в 62-ю Краснознаменную дивизию в пос. Солнечный. Сначала одному из полков этой дивизии предстоит освоить эксплуатацию двух пусковых установок с ракетами нового типа. В дальнейшем количество установок на дежурстве увеличится втрое и достигнет штатной численности. После перевооружения 62-й ракетной дивизии начнется освоение перспективного комплекса «Сармат» в других соединениях, но данные на этот счет пока не поступали.
Несколько дней назад информация о начале боевого дежурства новых ракет в 2021 году и поставке такого вооружения Ужурской ракетной дивизии получили подтверждение на самом высоком уровне. Эту информацию раскрыл лично главнокомандующий РВСН.
Примечательно, что последние сообщения о ходе работ по проекту «Авангард» чаще всего оглашались официальными лицами, но не прессой, ссылавшейся на неназванные источники. Начиная с весны этого года, руководство министерства обороны и страны регулярно поднимало тему новых вооружений и публиковало любопытные данные.
О существовании проекта ракетного комплекса с особым боевым оснащением в виде планирующего гиперзвукового боевого блока впервые официально объявил президент России Владимир Путин во время своего обращения к Федеральному собранию 1 марта. В тот же день генерал-полковник С. Каракаев дополнил заявления президента и рассказал, что новый комплекс уже прошел испытания. В дальнейшем появлялись различные иные сведения о ходе проекта, а в начале июня В. Путин указал ожидаемые сроки принятия «Авангарда» на вооружение. Новый комплекс поступит на вооружение уже в следующем 2019 году.
Последние интервью С. Каракаева и А. Криворучко показывают: работы по теме «Авангард» завершились с желаемыми результатами, и новый ракетный комплекс для РВСН сможет поступить на вооружение в ранее заявленные сроки. На днях стало известно, что изделия «Авангард» уже поставлены в серию, и это позволяет ожидать скорую передачу серийной техники ракетным войскам стратегического назначения. Процессы постановки на дежурство и освоения новой материальной части не должны занять много времени.
***
По известным данным, разработка новых образцов вооружения для ракетных войск стратегического назначения началась в отдаленном прошлом. Так, первые работы по тематике межконтинентальных баллистических ракет с гиперзвуковыми планирующими блоками относятся к концу восьмидесятых годов. В середине двухтысячных официальные лица говорили о существовании перспективных проектов такого рода. Проектирование изделия «Сармат» началось не ранее конца прошлого десятилетия, и с 2016 года ведутся испытания разных агрегатов ракеты.
МБР типа «Сармат» представляет собой средство доставки боевого оснащения разных типов. Трехступенчатая ракета тяжелого класса способна нести, по разным данным, не менее 10 боевых блоков индивидуального наведения. Дальность доставки боезарядов указывается как «глобальная»: получена возможность использования наиболее удобных и удачных траекторий, в том числе отличающихся повышенной длиной. Тяжелый «Сармат» предназначается для замены состоящих на вооружение ракет своего класса, уже не в полной мере соответствующих требованиям и вырабатывающих свой ресурс.
В базовой конфигурации «Сармат», по всей видимости, представляет собой «классическую» межконтинентальную баллистическую ракету. Одна из прочих существующих МБР в ближайшее время сможет получить иные возможности. Их планируется обеспечить при помощи боевого блока «Авангард». В таком случае ракета должна решать задачу первоначального разгона такого боевого блока с его выводом на требуемую траекторию. Гиперзвуковое боевое оснащение нового типа значительно повышает характеристики ракетного комплекса и расширяет его возможности.
Изделие «Авангард» представляет собой гиперзвуковой планер, построенный с широким использованием композиционных материалов. Он способен развивать скорость до нескольких километров в секунду и осуществлять активное маневрирование на траектории. На борту такого планера, вероятно, находится специальная боевая часть неизвестной мощности. Благодаря своим характерным особенностям «Авангард» способен двигаться по оптимальной траектории, а также преодолевать существующие и перспективные средства ПРО.
Одной из основных предпосылок к созданию новых ракетных комплексов для РВСН являются уже завершенные и запланированные мероприятия по развертыванию зарубежных систем противоракетной обороны в Восточной Европе и других регионах. По этой причине в новых проектах «Сармат» и «Авангард» используются различные решения, направленные на эффективное преодоление ПРО противника. При этом в случае с «Авангардом» подобные меры используются уже на уровне базовой концепции.
Согласно официальным данным, первым из перспективных образцов на вооружение поступит изделие «Авангард». Уже началось серийное производство таких боевых блоков, и в следующем году их передадут войскам. Ракету «Сармат» придется ждать дольше. Испытания этого комплекса закончатся только в 2021 году, и тогда же начнется его служба. Развитие ракетных войск стратегического назначения продолжается, и командование готово докладывать об успехах.
По материалам сайтов:
http://redstar.ru/
http://mil.ru/
http://tass.ru/
http://rg.ru/
http://ria.ru/
17 декабря, в День ракетных войск стратегического назначения газета министерства обороны «Красная звезда» опубликовала новое интервью с командующим этим родом войск генерал-полковником Сергеем Каракаевым. В интервью были подняты все основные темы в контексте службы и дальнейшего развития РВСН. Одной из главных тем стала перспективная материальная часть, поступающая на вооружение или пока находящаяся на стадии разработки. Наибольший интерес при этом представляют сведения о текущих и ожидаемых работах по проектам новых ракетных комплексов.
Прежде всего, в интервью вспомнили о перспективном ракетном комплексе с межконтинентальной баллистической ракетой «Сармат». Главком РВСН напомнил, что российская оборонная промышленность продолжает работу над этим проектом. Не так давно были завершены бросковые испытания ракеты, в ходе которых удалось отработать технологию подготовки изделия к старту, а также подтверждена правильность конструкторских решений, связанных с пусковой установкой и стартом ракеты. Кроме того, прошла проверку двигательная установка «Сармата».
По словам С. Каракаева, сейчас продолжаются активные работы по строительству новых объектов на космодроме Плесецк. Эта инфраструктура в ближайшем будущем будет использована для летных испытаний новой ракеты «Сармат». Старт тестовых полетов запланирован на ближайшую перспективу. Успешное проведение испытательных полетов позволит приступить к серийному производству различных компонентов перспективного ракетного комплекса.
Главнокомандующий РВСН подтвердил ранее озвученную информацию о сроках поступления комплекса «Сармат» на вооружение. Перевооружение соединений ракетных войск и освоение новой материальной части начнется в 2021 году. Первой новое оружие получит 62-я ракетная Ужурская Краснознаменная дивизия имени 60-летия СССР, несущая службу в Красноярском крае. Сейчас это соединение использует относительно старые ракеты «Воевода».
Второй важнейшей новинкой для ракетных войск стратегического назначения является ракетный комплекс «Авангард», отличающийся от другого вооружения применением планирующего гиперзвукового боевого блока. Эта разработка тоже была упомянута в интервью для «Красной звезды».
Генерал-полковник С. Каракаев рассказал, что проект «Авангард» перешел на новую стадию. НПО Машиностроения уже приступило к производству серийных образцов нового ракетного комплекса. Первые образцы новой техники будут поставлены на боевое дежурство уже в следующем году. Их получит 13-я ракетная Оренбургская Краснознаменная дивизия, дислоцирующаяся в пос. Домбаровский. Командующий РВСН отметил, что сложность подобного вооружения не станет препятствием для успешного начала боевого дежурства.
С. Каракаев напомнил об основных особенностях и преимуществах изделия «Авангард». Ракетный комплекс этого типа оснащается гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком и способен показывать уникальные боевые характеристики. Впрочем, точные значения основных параметров генерал не назвал. Однако он указал, что поступление «Авангарда» на вооружение существенно увеличит потенциал группировки РВСН. Прежде всего, новое оружие упростит прорыв противоракетной обороны противника и поражение точечных объектов высокой важности.
Из интервью главкома РВСН для «Красной звезды» следует, что новые образцы стратегических вооружений создаются с учетом актуальных угроз и вызовов. Им придаются особые возможности, призванные обеспечить решение поставленных задач даже в самых сложных условиях. Основным вызовом при этом является развитие зарубежных систем противоракетной обороны, призванных сократить потенциал российских стратегических ядерных сил.
С. Каракаев рассказал о разработке ряда военно-технических мер, обеспечивающих определенное сокращение эффективности зарубежной ПРО. Следствием этого является возможность эффективного выполнения боевой задачи и нанесения удара по объектам противника. Принятые меры, в первую очередь, связаны с созданием новых ракетных комплексов, имеющих необходимое оснащение.
Комплексы получают современные средства преодоления ПРО и перспективное боевое оснащение, что положительно сказывается на их живучести. Также в планах командования присутствует дальнейшее развитие т.н. варьирования траекторно-баллистических возможностей новых межконтинентальных ракет. Продолжатся работы по совершенствованию средств функционального и огневого поражения различных элементов ПРО противника. Под угрозой окажутся информационно-разведывательные, управляющие и ударные системы вероятного противника.
***
Новые данные о перспективных образцах вооружения и техники для ракетных войск стратегического назначения вскоре получили подтверждение. Уже 19 декабря «Красная звезда» опубликовала интервью с заместителем министра обороны Алексеем Криворучко, отвечающим за организацию военно-технического обеспечения вооруженных сил. Темой интервью стали поставки материальной части в уходящем году и планы на следующий 2019-й. Среди прочего, вспомнили и о новых разработках для ракетных войск стратегического назначения.
А. Криворучко рассказал о событиях 2018 года в контексте перевооружения стратегических ядерных сил. В этом году основное внимание уделялось всем их составляющим, в том числе РВСН, при этом речь шла о разработке, испытаниях и подготовке к производству совершенно новых образцов. Так, замминистра обороны напомнил о недавних бросковых испытаниях ракеты «Сармат».
В следующем 2019 году развитие стратегических ядерных сил продолжится, и на вооружение смогут поступить перспективные образцы. Одной из новинок станет ракетный комплекс стратегического назначения «Авангард», включающий ракету с планирующим гиперзвуковым боевым блоком. По словам А. Криворучко, в 2019 году на боевое дежурство заступит первый полк, перевооруженный такими системами.
***
Последние сообщения официальных лиц из министерства обороны в очередной раз подтверждают уже известные данные о запланированном перевооружении российских ракетных войск стратегического назначения. В течение нескольких последних месяцев военное ведомство и средства массовой информации неоднократно поднимали тему новых ракетных комплексов и публиковали различные данные. Как теперь стало ясно, часть таких сообщений, полученных из неназванных источников, соответствовала действительности.
К примеру, о сроках завершения всех необходимых работ по ракетному комплексу «Сармат» стало известно в конце октября. Тогда ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе писало, что летно-конструкторские испытания новой ракеты завершатся в 2021 году. Тогда же промышленность запустит серийное производство таких изделий и передаст их ракетным войскам для постановки на дежурство.
По данным ТАСС, первые ракеты новой модели должны будут поступить в 62-ю Краснознаменную дивизию в пос. Солнечный. Сначала одному из полков этой дивизии предстоит освоить эксплуатацию двух пусковых установок с ракетами нового типа. В дальнейшем количество установок на дежурстве увеличится втрое и достигнет штатной численности. После перевооружения 62-й ракетной дивизии начнется освоение перспективного комплекса «Сармат» в других соединениях, но данные на этот счет пока не поступали.
Несколько дней назад информация о начале боевого дежурства новых ракет в 2021 году и поставке такого вооружения Ужурской ракетной дивизии получили подтверждение на самом высоком уровне. Эту информацию раскрыл лично главнокомандующий РВСН.
Примечательно, что последние сообщения о ходе работ по проекту «Авангард» чаще всего оглашались официальными лицами, но не прессой, ссылавшейся на неназванные источники. Начиная с весны этого года, руководство министерства обороны и страны регулярно поднимало тему новых вооружений и публиковало любопытные данные.
О существовании проекта ракетного комплекса с особым боевым оснащением в виде планирующего гиперзвукового боевого блока впервые официально объявил президент России Владимир Путин во время своего обращения к Федеральному собранию 1 марта. В тот же день генерал-полковник С. Каракаев дополнил заявления президента и рассказал, что новый комплекс уже прошел испытания. В дальнейшем появлялись различные иные сведения о ходе проекта, а в начале июня В. Путин указал ожидаемые сроки принятия «Авангарда» на вооружение. Новый комплекс поступит на вооружение уже в следующем 2019 году.
Последние интервью С. Каракаева и А. Криворучко показывают: работы по теме «Авангард» завершились с желаемыми результатами, и новый ракетный комплекс для РВСН сможет поступить на вооружение в ранее заявленные сроки. На днях стало известно, что изделия «Авангард» уже поставлены в серию, и это позволяет ожидать скорую передачу серийной техники ракетным войскам стратегического назначения. Процессы постановки на дежурство и освоения новой материальной части не должны занять много времени.
***
По известным данным, разработка новых образцов вооружения для ракетных войск стратегического назначения началась в отдаленном прошлом. Так, первые работы по тематике межконтинентальных баллистических ракет с гиперзвуковыми планирующими блоками относятся к концу восьмидесятых годов. В середине двухтысячных официальные лица говорили о существовании перспективных проектов такого рода. Проектирование изделия «Сармат» началось не ранее конца прошлого десятилетия, и с 2016 года ведутся испытания разных агрегатов ракеты.
МБР типа «Сармат» представляет собой средство доставки боевого оснащения разных типов. Трехступенчатая ракета тяжелого класса способна нести, по разным данным, не менее 10 боевых блоков индивидуального наведения. Дальность доставки боезарядов указывается как «глобальная»: получена возможность использования наиболее удобных и удачных траекторий, в том числе отличающихся повышенной длиной. Тяжелый «Сармат» предназначается для замены состоящих на вооружение ракет своего класса, уже не в полной мере соответствующих требованиям и вырабатывающих свой ресурс.
В базовой конфигурации «Сармат», по всей видимости, представляет собой «классическую» межконтинентальную баллистическую ракету. Одна из прочих существующих МБР в ближайшее время сможет получить иные возможности. Их планируется обеспечить при помощи боевого блока «Авангард». В таком случае ракета должна решать задачу первоначального разгона такого боевого блока с его выводом на требуемую траекторию. Гиперзвуковое боевое оснащение нового типа значительно повышает характеристики ракетного комплекса и расширяет его возможности.
Изделие «Авангард» представляет собой гиперзвуковой планер, построенный с широким использованием композиционных материалов. Он способен развивать скорость до нескольких километров в секунду и осуществлять активное маневрирование на траектории. На борту такого планера, вероятно, находится специальная боевая часть неизвестной мощности. Благодаря своим характерным особенностям «Авангард» способен двигаться по оптимальной траектории, а также преодолевать существующие и перспективные средства ПРО.
Одной из основных предпосылок к созданию новых ракетных комплексов для РВСН являются уже завершенные и запланированные мероприятия по развертыванию зарубежных систем противоракетной обороны в Восточной Европе и других регионах. По этой причине в новых проектах «Сармат» и «Авангард» используются различные решения, направленные на эффективное преодоление ПРО противника. При этом в случае с «Авангардом» подобные меры используются уже на уровне базовой концепции.
Согласно официальным данным, первым из перспективных образцов на вооружение поступит изделие «Авангард». Уже началось серийное производство таких боевых блоков, и в следующем году их передадут войскам. Ракету «Сармат» придется ждать дольше. Испытания этого комплекса закончатся только в 2021 году, и тогда же начнется его служба. Развитие ракетных войск стратегического назначения продолжается, и командование готово докладывать об успехах.
По материалам сайтов:
http://redstar.ru/
http://mil.ru/
http://tass.ru/
http://rg.ru/
http://ria.ru/
- Автор:
- Рябов Кирилл
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
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