В Судане вспыхнули "хлебные бунты"
Издание «The New Indian Express» сообщает о вспыхнувших 20 декабря «хлебных бунтах» в Судане. Народное недовольство перешло в фазу вооружённого противостояния с властями после того, как правительство страны на этой неделе подняло цены на хлеб с 1 суданского фунта до трёх (примерно с 2 до 6 центов США).
Вспышки протестов прокатились по многим провинциям Судана, однако в наиболее острой форме они прошли в столице страны – Хартуме. Здесь отряд местного полицейского спецназа применил сначала слезоточивый газ, а потом и оружие против демонстрантов. По состоянию на утро пятницы в Хартуме шестеро протестующих были убиты, несколько ранено, многие были задержаны.
Значительное число людей пострадало (в том числе минимум двое были убиты) в ходе акции протеста в городе Атбара (400 км. восточнее Хартума).
Во многих городах Судана были сожжены офисы правящей политической партии, разграблено несколько отделений банков и подожжено множество автомобилей.
Поскольку в стране был введён комендантский час, в большинстве населённых пунктов к настоящему времени протестные акции прекратились, однако причины народного недовольства сохраняются.
В частности, пока неясно, как правительство планирует решить острую проблему хлебного дефицита, которая длится уже более трёх недель, а также остановить галопирующую инфляцию.
Напомним, что крайне слабая экономика Судана вошла в стадию глубокого кризиса после того, как в 2011 году сепаратисты Южного Судана объявили о своей независимости, выведя тем самым три четверти из имеющихся в стране нефтяных месторождений из-под контроля хартумского правительства, чем постоянно пользуются разнообразные "внешние игроки".
Вспышки протестов прокатились по многим провинциям Судана, однако в наиболее острой форме они прошли в столице страны – Хартуме. Здесь отряд местного полицейского спецназа применил сначала слезоточивый газ, а потом и оружие против демонстрантов. По состоянию на утро пятницы в Хартуме шестеро протестующих были убиты, несколько ранено, многие были задержаны.
Протестующие на улицах Хартума.
Источник фото: http://www.newindianexpress.com/world/2018/dec/21/eight-killed-in-sudan-bread-price-protests-1914599.html
Значительное число людей пострадало (в том числе минимум двое были убиты) в ходе акции протеста в городе Атбара (400 км. восточнее Хартума).
Во многих городах Судана были сожжены офисы правящей политической партии, разграблено несколько отделений банков и подожжено множество автомобилей.
Поскольку в стране был введён комендантский час, в большинстве населённых пунктов к настоящему времени протестные акции прекратились, однако причины народного недовольства сохраняются.
В частности, пока неясно, как правительство планирует решить острую проблему хлебного дефицита, которая длится уже более трёх недель, а также остановить галопирующую инфляцию.
Напомним, что крайне слабая экономика Судана вошла в стадию глубокого кризиса после того, как в 2011 году сепаратисты Южного Судана объявили о своей независимости, выведя тем самым три четверти из имеющихся в стране нефтяных месторождений из-под контроля хартумского правительства, чем постоянно пользуются разнообразные "внешние игроки".
- Использованы фотографии:
- www.newindianexpress.com
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