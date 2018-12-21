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Опубликовано видео боевой подготовки Народной милиции ЛНР

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В Сети появилось видео, на котором показана боевая учеба различных подразделений Народной милиции Луганской республики, сообщает Российская газета.

Опубликовано видео боевой подготовки Народной милиции ЛНР



На кадрах запечатлены находящиеся на полигонах реактивные установки залпового огня БМ-21 «Град», 122-мм самоходные гаубицы 2С1 «Гвоздика», противотанковые пушки МТ-12 «Рапира», буксируемые оружия Д-30.

Также оттачивают свое мастерство мотострелки и танкисты. В видеоролике показаны маневрирующие танки Т-64БВ.

Кроме того, военное ведомство республики в связи с угрозой применения украинским командованием авиации большое внимание уделяет средствам противовоздушной обороны. На вооружении сил ПВО Народной милиции имеются зенитные комплексы «Стрела-10», установленные на шасси знаменитой «мотолыги» – тягача МТ-ЛБ. Эта легкая машина отличается высокой надежностью и хорошей подвижностью. Она может вплавь преодолевать водные преграды и развивать по шоссе скорость до 60 км/час.

Пусковая установка оснащена четырьмя зенитными ракетами, масса каждой из них – 42 кг. Они предназначены для поражения воздушных целей, летящих со скоростью до 415 м/сек на встречных курсах и до 310 м/сек – на догонных. Высота поражения – от 25 метров до 3,5 км, дальность – от 0,8-1,2 км до 5 км.

«Стрела-10» способна уничтожать самолеты, вертолеты и беспилотные летательные аппараты.

Внутри машины размещается дополнительный боекомплект из четырех ракет. Для самообороны у экипажа, состоящего из трех человек, имеется пулемет ПК калибра 7,62 мм. Вес машины – 12,3 т.

Использованы фотографии:
https://www.youtube.com
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