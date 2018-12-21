Опубликовано видео боевой подготовки Народной милиции ЛНР
В Сети появилось видео, на котором показана боевая учеба различных подразделений Народной милиции Луганской республики, сообщает Российская газета.
На кадрах запечатлены находящиеся на полигонах реактивные установки залпового огня БМ-21 «Град», 122-мм самоходные гаубицы 2С1 «Гвоздика», противотанковые пушки МТ-12 «Рапира», буксируемые оружия Д-30.
Также оттачивают свое мастерство мотострелки и танкисты. В видеоролике показаны маневрирующие танки Т-64БВ.
Кроме того, военное ведомство республики в связи с угрозой применения украинским командованием авиации большое внимание уделяет средствам противовоздушной обороны. На вооружении сил ПВО Народной милиции имеются зенитные комплексы «Стрела-10», установленные на шасси знаменитой «мотолыги» – тягача МТ-ЛБ. Эта легкая машина отличается высокой надежностью и хорошей подвижностью. Она может вплавь преодолевать водные преграды и развивать по шоссе скорость до 60 км/час.
Пусковая установка оснащена четырьмя зенитными ракетами, масса каждой из них – 42 кг. Они предназначены для поражения воздушных целей, летящих со скоростью до 415 м/сек на встречных курсах и до 310 м/сек – на догонных. Высота поражения – от 25 метров до 3,5 км, дальность – от 0,8-1,2 км до 5 км.
«Стрела-10» способна уничтожать самолеты, вертолеты и беспилотные летательные аппараты.
Внутри машины размещается дополнительный боекомплект из четырех ракет. Для самообороны у экипажа, состоящего из трех человек, имеется пулемет ПК калибра 7,62 мм. Вес машины – 12,3 т.
На кадрах запечатлены находящиеся на полигонах реактивные установки залпового огня БМ-21 «Град», 122-мм самоходные гаубицы 2С1 «Гвоздика», противотанковые пушки МТ-12 «Рапира», буксируемые оружия Д-30.
Также оттачивают свое мастерство мотострелки и танкисты. В видеоролике показаны маневрирующие танки Т-64БВ.
Кроме того, военное ведомство республики в связи с угрозой применения украинским командованием авиации большое внимание уделяет средствам противовоздушной обороны. На вооружении сил ПВО Народной милиции имеются зенитные комплексы «Стрела-10», установленные на шасси знаменитой «мотолыги» – тягача МТ-ЛБ. Эта легкая машина отличается высокой надежностью и хорошей подвижностью. Она может вплавь преодолевать водные преграды и развивать по шоссе скорость до 60 км/час.
Пусковая установка оснащена четырьмя зенитными ракетами, масса каждой из них – 42 кг. Они предназначены для поражения воздушных целей, летящих со скоростью до 415 м/сек на встречных курсах и до 310 м/сек – на догонных. Высота поражения – от 25 метров до 3,5 км, дальность – от 0,8-1,2 км до 5 км.
«Стрела-10» способна уничтожать самолеты, вертолеты и беспилотные летательные аппараты.
Внутри машины размещается дополнительный боекомплект из четырех ракет. Для самообороны у экипажа, состоящего из трех человек, имеется пулемет ПК калибра 7,62 мм. Вес машины – 12,3 т.
- Использованы фотографии:
- https://www.youtube.com
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter