Волкер в очередной раз заявил о неготовности НАТО принять Украину

Североатлантический альянс не готов расширяться за счет Украины, как и равно, что Украина не готова вступить в НАТО, заявил спецпредставитель американского Госдепа по Украине Курт Волкер в интервью изданию "День".Как и более полугода назад, Волкер опять повторил свои слова, сказанные еще в марте этого года, что "НАТО держат двери для Украины открытыми, но Украина пока не готова к членству в альянсе. В самом альянсе некоторые страны тоже выступают против вступления Украины в НАТО, но надо надеяться и продолжать активизировать усилия для достижения. США поддерживают включение Украины в НАТО, но не все зависит от них".При этом Волкер пообещал Киеву военную помощь в виде выделения 250 млн. долларов, которые выделит американский Конгресс в начале следующего года. Спецпредставитель Госдепа заявил, что помощь Вашингтона коснется "возможностей Военно-морских сил Украины и противовоздушной обороны".Ранее некоторые политологи высказали мнение, что несмотря на желание Порошенко ввести Украину в состав НАТО как можно быстрее, в ближайшем будущем это вряд-ли произойдет по причине территориальных проблем Украины. По такой же самой причине дальше обещаний не идет и процесс вступления в НАТО Грузии, которая предъявляет территориальные права на Абхазию и Южную Осетию.