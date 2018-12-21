Кабул подтвердил решение США о выводе 7 тысяч солдат из Афганистана
Афганский новостной портал «Tolo news» сегодня подтвердил информацию американского издания «The New York Times» о принятии решения президента США вывести до 7000 солдат США из Афганистана, а также сообщил о проведении американцами тайных переговоров с "талибами".
По имеющейся информации, вывод войск будет осуществлён в качестве продолжения реализации принятой руководством контингента НАТО ещё в 2014 году доктрины противостояния с исламистами с опорой на афганские силы.
Однако, по мнению ряда аналитиков, прошедшие 4 года пока не демонстрируют высоких боевых качеств афганских правительственных контингентов, которые, по последним данным, в противостоянии с джихадистами с 2014 года (когда было официально заявлено о прекращении крупномасштабных боевых действий в Афганистане и начале поэтапного выводе войск НАТО) только безвозвратно потеряли более 25 тыс. человек.
Напомним, что это происходит на фоне активизации очередных контактов между противостоящими сторонами в этой стране. Так, в минувший четверг специальный представитель США по афганскому урегулированию встретился в Кабуле с членами афганского правительства для обсуждения «необходимых шагов для достижения мира».
Как выяснили представители афганских СМИ, до настоящего момента американские лица тайным образом провели переговоры с «талибами», в результате которых те отказались от ряда своих предыдущих требований и выразили готовность к мирным переговорам с официальным Кабулом при условии вывода из страны значительной доли контингента НАТО.
По имеющейся информации, вывод войск будет осуществлён в качестве продолжения реализации принятой руководством контингента НАТО ещё в 2014 году доктрины противостояния с исламистами с опорой на афганские силы.
Однако, по мнению ряда аналитиков, прошедшие 4 года пока не демонстрируют высоких боевых качеств афганских правительственных контингентов, которые, по последним данным, в противостоянии с джихадистами с 2014 года (когда было официально заявлено о прекращении крупномасштабных боевых действий в Афганистане и начале поэтапного выводе войск НАТО) только безвозвратно потеряли более 25 тыс. человек.
Напомним, что это происходит на фоне активизации очередных контактов между противостоящими сторонами в этой стране. Так, в минувший четверг специальный представитель США по афганскому урегулированию встретился в Кабуле с членами афганского правительства для обсуждения «необходимых шагов для достижения мира».
Как выяснили представители афганских СМИ, до настоящего момента американские лица тайным образом провели переговоры с «талибами», в результате которых те отказались от ряда своих предыдущих требований и выразили готовность к мирным переговорам с официальным Кабулом при условии вывода из страны значительной доли контингента НАТО.
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- Tolo News
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