ВС РФ могут разбить силы НАТО в Восточной Европе - из доклада для Atlantic Council

Техника НАТО на учениях в Европе

ВС РФ сегодня могут разбить развёрнутые в Восточной Европе войска США и других союзников по НАТО. В конечном итоге, российская армия способна осуществить захват территории нескольких европейских государств.

Путин пытается перечеркнуть итоги холодной войны и разрушить порядок, сложившийся в Европе после Второй мировой войны.

Путин уже ведёт гибридную войну против Запада с той целью, чтобы сеять нестабильность.

Бывший командующий войсками НАТО американский генерал Филип Бридлав и экс-замгенсека Североатлантического военного блока Александр Вершбоу подготовили доклад для Атлантического совета (Atlantic Council). Это организация, которая фактически является аналитическим центром под эгидой всё того же НАТО. В докладе рассматривается соотношение сил России и НАТО на Европейском континенте.Бридлав и Вершбоу даже не пытаются скрывать того факта, что они рассматривают и вариант боестолкновения российских Вооружённых сил с войсками Североатлантического альянса.Из доклада:Далее заявлено, что союзникам необходимо интенсифицировать подготовку для «возможности отражения российской агрессии», чтобы "войска союзников не оказались разбитыми Россией".Что конкретно предлагают эти экс-функционеры НАТО, даже на пенсии не способные отойти от приступов русофобии?В частности, Бридлав и Вершбоу заявляют, что необходимо работать по программе тренировок смешанного контингента на территории Польши и «других стран региона». Речь идёт о контингенте, составленном из войск НАТО, находящихся в регионе на постоянной основе, и на основе ротации.Дальнейшее заявление из доклада:В докладе в очередной раз говорится об «оккупации территорий Украины и Грузии», а также о милитаризации ЗВО, включая Калининградскую область.Из материала:Не отвечают эти двое на важный вопрос: вторжение НАТО в Югославию, бомбардировки Белграда, геноцид сербов в Косово и искусственное отторжение этой территории от Сербии – нужно ли это считать натовским вариантом стабильности в Европе после окончания холодной войны?