В ДР Конго разбился грузовой самолёт Ан-26

В Демократической республике Конго разбился грузовой самолет Ан-26 авиакомпании Gomair, сообщает Agence France-Presse (AFP). Крушение произошло во время посадки рядом с аэропортом столицы ДРК Киншасы.По предварительным данным, предоставленным французским агентством, в ходе крушения самолета погибли шесть человек - пять членов экипажа и один пассажир. Самолет был зафрахтован избирательной комиссией для доставки избирательных материалов в город Чикапу.В то же время, ИА ТАСС со ссылкой на посла России в ДРК Алексея Стебова, сообщает, что по неподтвержденным данным, упавшим самолетом управлял российский экипаж. Всего на борту самолета Ан-26, упавшего в 35 километрах от аэропорта Киншасы, находилось двадцать три человека, в том числе три члена экипажа, предположительно россияне, сообщил посол по телефону.В настоящее время ведутся поисково-спасательные работы. Причина крушения самолета на данный момент неизвестна.Ранее сообщалось, что грузовой самолет Ан-26 1984 года перестал выходить на связь в четверг вечером, предположительно находясь в 40 километрах от международного аэропорта Киншасы.