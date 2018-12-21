Талибы провели переговоры с Саудовской Аравией, ОАЭ и Пакистаном
Афганский информационный портал «Tolo News» сегодня опубликовал интервью с Мутасимом Ага-ханом, бывшим некоторое время (1996-2001 гг.) министром финансов в настоящее время признанного террористическим и запрещённого в РФ движения «Талибан»* , посвящённое завершившимся вчера в Абу-Даби переговорам по поиску мирного урегулирования в этой стране.
Этот бывший чиновник администрации «талибов» (официально отошедший от участия в их движении в последние годы), сообщил о том, что закончившиеся в минувший четверг, 20 декабря 2018 года, двухдневные переговоры между «талибами» и выступающими в качестве их посредников представителями Саудовской Аравии, ОАЭ и Пакистана были достаточно успешны. Главной целью переговоров, как официально было отмечено, стало укрепление доверия между сторонами конфликта в Афганистане и не только склонение «талибов» к переговорам с официальным Кабулом, но и содействие в выработки ими адекватной, договороспособной позиции.
В настоящее время подробности обсуждения засекречены, но, как минимум, стало известно о требованиях «Талибана» исключить из списка международных преступников его лидеров, освободить большинство захваченных коалиционными силами пленных, прекратить авиационную поддержку со стороны НАТО действий афганских правительственных сил и вывести значительную долю иностранных контингентов из страны.
При этом «талибы» признали, что мирный процесс в Афганистане находится в патовой ситуации; победить военным путём они не в состоянии, а продолжение боевых действий только усугубляет страдания простых афганцев. Поэтому, как было заявлено, пришло время искать общеафганское мирное решение, "найти которое необходимо, даже при том, что придётся поступиться некоторыми принципами".
Однако насколько исламские радикалы «Талибана» не только готовы к переговорам, а действительно способны выполнять взятые на себя обязательства и вообще стоит ли с ними разговаривать, а не "мочить в сортире", покажет только время.
Этот бывший чиновник администрации «талибов» (официально отошедший от участия в их движении в последние годы), сообщил о том, что закончившиеся в минувший четверг, 20 декабря 2018 года, двухдневные переговоры между «талибами» и выступающими в качестве их посредников представителями Саудовской Аравии, ОАЭ и Пакистана были достаточно успешны. Главной целью переговоров, как официально было отмечено, стало укрепление доверия между сторонами конфликта в Афганистане и не только склонение «талибов» к переговорам с официальным Кабулом, но и содействие в выработки ими адекватной, договороспособной позиции.
В настоящее время подробности обсуждения засекречены, но, как минимум, стало известно о требованиях «Талибана» исключить из списка международных преступников его лидеров, освободить большинство захваченных коалиционными силами пленных, прекратить авиационную поддержку со стороны НАТО действий афганских правительственных сил и вывести значительную долю иностранных контингентов из страны.
При этом «талибы» признали, что мирный процесс в Афганистане находится в патовой ситуации; победить военным путём они не в состоянии, а продолжение боевых действий только усугубляет страдания простых афганцев. Поэтому, как было заявлено, пришло время искать общеафганское мирное решение, "найти которое необходимо, даже при том, что придётся поступиться некоторыми принципами".
Однако насколько исламские радикалы «Талибана» не только готовы к переговорам, а действительно способны выполнять взятые на себя обязательства и вообще стоит ли с ними разговаривать, а не "мочить в сортире", покажет только время.
- Использованы фотографии:
- Tolo News
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