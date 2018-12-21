Порошенко на церемонии передачи партии вертолётов от Airbus Helicopters для Нацгвардии и МВД

Одной из главных проблем граждан Украины является их нежелание иметь во главе государства честного президента.Такую точку зрения высказал украинскому интернет-порталу «Апостроф» политолог Олесь Доний, народный депутат Верховной Рады шестого-седьмого созывов.Активный участник акции «Революция на граните» считает, что если Украину возглавит честный человек, то он будет требовать честности и от своих граждан. Многих же украинцев такое положение не вполне устраивает, поскольку это означает невозможность личного материального обогащения. По данным украинского политолога, сотни тысяч украинцев задействованы в различных коррупционных схемах. Экс-нардеп подчеркнул, что «нация маленьких Порошенко» (так он называет украинский народ) будет выбирать себе президента, близкого ей по идеологическим параметрам, а не по морально-этическим, так как последние для неё опасны.По мнению Олеся Дония, все пять президентов Украины, включая Порошенко, никогда не боролись за независимость своего народа, и в своих взглядах предпочитали придерживаться нейтралитета. Таков был выбор самих украинцев. Настоящие борцы за независимость украинскому обществу не нужны, - убеждён политолог."Нация маленьких Порошенко", - так украинцев ещё никто не называл, тем более на самой Украине. Мало того, ещё никто так открыто не заявлял о том, что сам украинский народ не хочет искоренять коррупцию, поразившую все сферы деятельности.