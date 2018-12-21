Затулин: Новый генсек ОДКБ будет репродуктором Лукашенко

Зась полностью отвечает на данном этапе взглядам Лукашенко на то, кто должен быть его представителем в ОДКБ, он будет репродуктором Александра Лукашенко в качестве генсека организации

Сегодня, 21 декабря, президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект назначения генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) госсекретаря Совета безопасности Белоруссии Станислава Зася. Кандидатура Зася уже одобрена Россией, Киргизией, Таджикистаном и Казахстаном, сообщает ВЗГЛЯД . Проблемы - с одобрением со стороны Армении.Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин назвал Зася человеком, полностью отвечающим взглядам Лукашенко на данном этапе. Было отмечено, чтоза время президентства Лукашенко, поэтому в условиях белорусский иерархии они не имеют особого мнения по каким-либо вопросам.- сказал Затулин."Замена" Генсекретаря ОДКБ потребовалась после того, как предыдущему Генсеку - от Армении, генерал-полковнику Юрию Хачатурову, специальная следственная служба Армении предъявила обвинение в участии в кровопролитном разгоне оппозиционных акций в 2008 году, что стало причиной решения совета ОДКБ о снятии его с должности генерального секретаря. Новые власти Армении считают, что и следующий ("внеочередной") генеральный секретарь организации должен представлять именно Армению, так как "срок армянского председательства не вышел". А в правилах ОДКБ смена Генсеков происходит, исходя из расположения названий стран в списке - в алфавитном порядке: за Арменией - Белоруссия.