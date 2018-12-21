ВО-пятница: В Раду внесён законопроект об объявлении войны России

В рубрике «ВО-пятница» представляем материал о том, что нам собираются объявить войну. Именно...В Верховную раду Украины внесён законопроект, в котором открытым текстом предлагается объявить войну Российской Федерации. Автором законопроекта является нардеп ВРУ Виталий Куприй, который представляет политическое объединение УКРОП (Украинское объединение патриотов). По мнению этого депутата, президенту Украины нужно развить действия по непродлению договора о дружбе и сотрудничестве с Россией. Развить – объявлением войны.Название внесённого на рассмотрение в ВРУ документа звучит следующим образом:О том, когда именно будет рассматриваться этот проект украинскими законотворцами, не сообщается.При всей кажущейся одиозности депутатской инициативы, стоит констатировать, что этот Куприй хотя бы более или менее честен перед своими избирателями. Ведь он фактически говорит о том, что власти постоянно эксплуатируют тему «российской агрессии», «гибридной войны», «оккупации украинских территорий», но при этом не только никакой войны не объявлено, но ещё соглашаются с тем, что до 1 апреля 2019 года де-юре действует договор о дружбе.Другой вопрос, готов ли сам г-н Куприй взять в руки автомат и отправиться в окопы «на войну, объявленную России»? Этот скользкий для депутата вопрос в УКРОПе обходят стороной. Видимо, в глубине души всё же надеются на то, что Рада инициативу отклонит…