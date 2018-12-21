МИД РФ считает гибель россиянина во Львовской тюрьме убийством

Российские дипломаты, посетившие Дрогобычскую исправительную колонию №40 во Львовской области, где содержался российский гражданин Валерий Иванов, воевавший на стороне Народной милиции ЛНР, заявили, что имеются все основания полагать о наличии умышленного убийства, сообщается на сайте МИД РФ.При посещении колонии, где скончался россиянин, начальник учреждения заявил российским дипломатам, что Валерий Иванов якобы умер от ран, полученных при падении с лестницы-стремянки, когда пытался поменять лампочку. Однако, по полученной информации, на теле россиянина обнаружены серьезные травмы, а вскрытие показало, что у Иванова сломано четыре ребра и обнаружена закрытая черепно-мозговая травма. Полученные еще при жизни повреждения указывают на умышленное убийство.По данному факту ведется досудебная проверка, представители генкольсульства во Львове находятся в тесном контакте с Национальной полицией Украины.Ранее представитель ЛНР в Контактной группе Ольга Кобцева сообщала, что содержавшийся во Львовской тюрьме россиянин Валерий Иванов скончался в карцере от побоев, нанесенных охранниками колонии. В 2017 году его хотели обменять на украинских военнослужащих, но полномочный представитель Порошенко в контактной группе Ирина Геращенко лично вычеркнула его из списков.Между тем, сама Геращенко, комментируя эту информацию, заявила, что российские власти сами не захотели обменивать Иванова на украинских заключенных, содержащихся в российских тюрьмах.