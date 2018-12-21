Новости

МИД РФ считает гибель россиянина во Львовской тюрьме убийством

34
Российские дипломаты, посетившие Дрогобычскую исправительную колонию №40 во Львовской области, где содержался российский гражданин Валерий Иванов, воевавший на стороне Народной милиции ЛНР, заявили, что имеются все основания полагать о наличии умышленного убийства, сообщается на сайте МИД РФ.

МИД РФ считает гибель россиянина во Львовской тюрьме убийством



При посещении колонии, где скончался россиянин, начальник учреждения заявил российским дипломатам, что Валерий Иванов якобы умер от ран, полученных при падении с лестницы-стремянки, когда пытался поменять лампочку. Однако, по полученной информации, на теле россиянина обнаружены серьезные травмы, а вскрытие показало, что у Иванова сломано четыре ребра и обнаружена закрытая черепно-мозговая травма. Полученные еще при жизни повреждения указывают на умышленное убийство.

По данному факту ведется досудебная проверка, представители генкольсульства во Львове находятся в тесном контакте с Национальной полицией Украины.

Ранее представитель ЛНР в Контактной группе Ольга Кобцева сообщала, что содержавшийся во Львовской тюрьме россиянин Валерий Иванов скончался в карцере от побоев, нанесенных охранниками колонии. В 2017 году его хотели обменять на украинских военнослужащих, но полномочный представитель Порошенко в контактной группе Ирина Геращенко лично вычеркнула его из списков.

Между тем, сама Геращенко, комментируя эту информацию, заявила, что российские власти сами не захотели обменивать Иванова на украинских заключенных, содержащихся в российских тюрьмах.
Использованы фотографии:
https://www.youtube.com/
Ctrl Enter

Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Мы в Яндекс Дзен
Сводки от ополчения Новороссии за 27-28 сентября 2014 года
Декабрь 2010 года. Русский марш. Бессмысленный и беспощадный? Записки не русского человека
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Читать Военное обозрениев Google Новостях
34 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти