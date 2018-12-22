Отставка Мэттиса, что дальше?
Министр обороны США Джеймс Мэттис вскоре уйдет в отставку. Об этом в своем Twitter написал президент Дональд Трамп. На следующий день после того, как он объявил о выводе американских войск из Сирии.
Эта новость не произвела эффект разорвавшейся бомбы, поскольку такие слухи ходили в Вашингтоне еще с октября нынешнего года. Но тем не менее породила многочисленные комментарии и оценки.
Доминирующее мнение в американском и российском экспертном сообществе состоит в том, что причиной отставки главы Пентагона стали существенные разногласия между ним и Трампом. Об этом, к примеру, заявил американец Ричард Вайц, директор Центра военно-политического анализа Хадсонского института и Мэтью Хоу, экс-сотрудник Госдепа, ныне работающий в вашингтонском Центре по международной политике.
Известные российские эксперты - сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев и военный политолог Андрей Кошкин в качестве основной причины отставки Мэттиса также назвали его глубокое расхождение по ключевым вопросам внешней политики. Имеется в виду политика США в отношении России, Китая, Ирака и Сирии.
В анонсированной Трампом отставке министра обороны некоторые специалисты и политики видят продолжение кризиса администрации Белого Дома. Также бытует мнение, что это проявление воли и самостоятельности американского президента. Что касается политических оппонентов Трампа, сторонников более жесткого внешнеполитического курса Америки, то они подняли очередную волну критики. Среди них - сенаторы Марк Уорнер, Линдси Грэм, Крис Кунс.
Сам же Мэттис в своем письме президенту дал ясно дал понять, что он хотел бы от администрации более активной и агрессивной политики США по отношению к России, Китаю и Северной Кореи. Да чего иного можно ожидать от «бешеного пса», как называли Мэттиса в войсках во время его службы.
Эта новость не произвела эффект разорвавшейся бомбы, поскольку такие слухи ходили в Вашингтоне еще с октября нынешнего года. Но тем не менее породила многочисленные комментарии и оценки.
Доминирующее мнение в американском и российском экспертном сообществе состоит в том, что причиной отставки главы Пентагона стали существенные разногласия между ним и Трампом. Об этом, к примеру, заявил американец Ричард Вайц, директор Центра военно-политического анализа Хадсонского института и Мэтью Хоу, экс-сотрудник Госдепа, ныне работающий в вашингтонском Центре по международной политике.
Известные российские эксперты - сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев и военный политолог Андрей Кошкин в качестве основной причины отставки Мэттиса также назвали его глубокое расхождение по ключевым вопросам внешней политики. Имеется в виду политика США в отношении России, Китая, Ирака и Сирии.
В анонсированной Трампом отставке министра обороны некоторые специалисты и политики видят продолжение кризиса администрации Белого Дома. Также бытует мнение, что это проявление воли и самостоятельности американского президента. Что касается политических оппонентов Трампа, сторонников более жесткого внешнеполитического курса Америки, то они подняли очередную волну критики. Среди них - сенаторы Марк Уорнер, Линдси Грэм, Крис Кунс.
Сам же Мэттис в своем письме президенту дал ясно дал понять, что он хотел бы от администрации более активной и агрессивной политики США по отношению к России, Китаю и Северной Кореи. Да чего иного можно ожидать от «бешеного пса», как называли Мэттиса в войсках во время его службы.
- Автор:
- Олег Орлов
- Использованы фотографии:
- https://ria.ru/20171109/1508487603.html
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