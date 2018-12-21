В Вене задержан подозреваемый в стрельбе в центре города
21 декабря в центре австрийский столицы произошла стрельба, в результате которой погиб один человек, еще один получил ранения, сообщает ТАСС, ссылаясь на спасательные службы Австрии.
Известно, что у ресторана Figlmuller в центре Вены были произведены пять выстрелов. На место происшествия прибыли бригады скорой помощи, антитеррористическое подразделение спецназа Австрии «Кобра», наряды полиции, перекрыты многие улицы. Также задействован полицейский вертолет, ведущий патрулирование над центром Вены.
Телеканал OE24 сообщил, что угрозы теракта нет, скорее всего стрельба в центре города имеет криминальный характер.
"Никаких конкретных данных о террористическом акте нет", - приводит заявление полиции телеканал OE24.
Позже телеканал сообщил о том, что сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в стрельбе в центре Вены. Сотрудники правоохранительных органов не исключают, что стрельбу устроили несколько человек. Поиски подозреваемых продолжаются.
Известно, что у ресторана Figlmuller в центре Вены были произведены пять выстрелов. На место происшествия прибыли бригады скорой помощи, антитеррористическое подразделение спецназа Австрии «Кобра», наряды полиции, перекрыты многие улицы. Также задействован полицейский вертолет, ведущий патрулирование над центром Вены.
Телеканал OE24 сообщил, что угрозы теракта нет, скорее всего стрельба в центре города имеет криминальный характер.
"Никаких конкретных данных о террористическом акте нет", - приводит заявление полиции телеканал OE24.
Позже телеканал сообщил о том, что сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в стрельбе в центре Вены. Сотрудники правоохранительных органов не исключают, что стрельбу устроили несколько человек. Поиски подозреваемых продолжаются.
- Использованы фотографии:
- REUTERS / Leonhard Foeger
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