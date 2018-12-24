Истребитель и бомбардировщик. Проект БПЛА «Карнивора»
На данный момент на вооружении российской армии отсутствуют беспилотные летательные аппараты ударного назначения, однако разработка такой техники осуществляется и уже дает известные результаты. Несколько дней назад стало известно, что одно из российских предприятий занято созданием перспективного многоцелевого БПЛА легкого класса. Изделие под названием «Карнивора» сможет атаковать наземные цели или перехватывать легкие беспилотники. Примечательно, что речь идет о создании едва ли не первого отечественного легкого ударного БПЛА.
Несколько дней назад российские средства массовой информации распространили сообщение о перспективной разработке Научно-производственной фирмы «Микран» (г. Томск). Эта организация ведет деятельность в сфере радиоэлектронных систем, и не так давно решила попробовать свои силы в области беспилотных летательных аппаратов. К настоящему времени новый проект дошел до стадии испытаний, и организация-разработчик смогла опубликовать некоторые данные о нем.
Перспективный БПЛА малого класса носит название «Карнивора» (лат. «Плотоядные»), что в некоторой мере раскрывает его предназначение. Легкая машина ограниченных габаритов предназначается для нанесения ударов по наземным объектам, а также для «охоты» на другие малогабаритные беспилотники. Также, подобно другим образцам своего класса, новый аппарат способен вести разведку, в том числе с длительным барражированием в заданном районе.
Вместе с некоторой информацией НПФ «Микран» опубликовала фотографию перспективного БПЛА в полете, а также рекламный ролик, раскрывающий основные особенности проекта и возможности техники. Эти материалы позволяют внимательно изучить предлагаемую концепцию и готовую конструкцию, а также оценить ее потенциал и перспективы.
«Карнивора» представляет собой легкий летательный аппарат нормальной аэродинамический схемы с высокорасположенным крылом и Т-образным хвостовым оперением. По-видимому, планер для беспилотника изготавливается с применением современных пластиков или композиционных материалов. В первую очередь, это позволяет сократить массу конструкции при обеспечении требуемой прочности. Внешне БПЛА от НПФ «Микран» похож на некоторые другие современные образцы, но при этом имеет ряд характерных черт и особенностей.
Планер для «Карниворы» строится на основе фюзеляжа большого удлинения, имеющего переменное поперечное сечение. Носовая часть фюзеляжа представляет собой моторный отсек, более крупная центральная выполняет функции отсека для полезной нагрузки. В хвостовой части фюзеляжа балка максимально сужается и оснащается килем. Машина имеет прямое свободнонесущее крыло размахом 5 м. Механизация крыла включает только элероны большой ширины. Крыло аппарата может перемещаться вдоль фюзеляжа. Эта возможность используется для настройки центровки БПЛА в зависимости от полезной нагрузки. На вершине киля размещается прямоугольный в плане стабилизатор с рулем высоты. Планер имеет трехточечное шасси с хвостовым колесом.
БПЛА «Карнивора» предлагается комплектовать двигателем внутреннего сгорания с тянущим воздушным винтом. Часть внутренних объемов планера отдается под запас топлива. К сожалению, тип и характеристики двигателя, а также основные параметры топливной системы пока не уточнялись. Впрочем, организация-разработчик опубликовала ряд других тактико-технических характеристик.
Под днищем фюзеляжа, позади моторного отсека, размещается блок оптико-электронного оборудования. Беспилотник оснащен подвижной платформой с дневной камерой для поиска и обнаружения целей. При этом проект предусматривает использование полноценного блока с дневной и ночной камерой, а также лазерным дальномером, но он выполняется в виде отдельного модуля, используемого в качестве целевой полезной нагрузки, помещаемой в соответствующий отсек.
Бортовая электроника БПЛА «Карнивора» обеспечивает работу в различных условиях и решение всех основных задач. В зависимости от текущей обстановки и других факторов, беспилотник способен работать как под непосредственным управлением оператора, так и самостоятельно – по заранее загруженной программе. При работе с оператором радиус действия аппарата ограничен 150 км. Самостоятельная работа обеспечивается на дистанциях до 500 км. Автопилот аппарата способен выполнять поставленную задачу даже при использовании противником средств радиоэлектронной борьбы, подавляющих каналы связи с пультом управления или сигналы навигационных спутников.
Почти вся центральная часть фюзеляжа «Карниворы» отдается под грузовой отсек, пригодный для установки различных приборов и изделий модульного типа. Отсек имеет прямоугольную в плане форму и выполнен открытым снизу. В него можно поместить то или иное оборудование массой до 20 кг объемом до 35 л. Именно применение той или иной полезной нагрузки обеспечивает возможность решения разнообразных задач разведывательного, патрульного или боевого характера. Предлагается использование средств наблюдения, оружия, радиоэлектронной аппаратуры или средств спасения.
Наибольший интерес во всей номенклатуре представляют модули для решения боевых задач, позволяющие беспилотнику нести то или иное вооружение. В рекламном ролике демонстрируется модуль с ячейками под оружие для атаки наземных целей. В прямоугольном корпусе такого модуля располагается шесть квадратных ячеек, каждая из которых вмещает одну стандартную ручную гранату, а также хомут для ее удержания и средства для извлечения чеки с кольцом. По команде оператора, производится сброс гранаты с одновременным извлечением чеки и удалением предохранительного рычага.
В рекламном ролике БПЛА «Карнивора» использовал гранаты РГД-5. Также заявлена возможность применения оружия типов Ф-1, ВОГ-25, РГО, РГН и «Заря-2». Подобное оружие предназначается для поражения живой силы или незащищенной техники. По этим целям можно «работать» осколочными боевыми элементами АО-2,5РТ, заимствуемыми у серийных кассетных боеприпасов. Для работы по бронированным целям предусматривается транспортировка и сброс кумулятивно-осколочных боевых элементов ПТАБ-2,5. Можно предположить, что беспилотник способен нести и другие контейнеры, совместимые с иным компактным вооружением разных типов.
Перспективный БПЛА способен решать задачи перехвата легких беспилотников. Для этого в грузовом отсеке предлагается устанавливать модуль со специальными пусковыми установками. Такое изделие включает конический контейнер-направляющую для «боеприпаса», а также средства выброса последнего. В рекламном ролике аппарат «Карнивора» нес две такие пусковые установки с приводом вертикальной наводки, позволяющим стрелять вперед в нижнюю полусферу. Пусковая установка стреляет свернутой сетью. Последняя имеет поперечник в несколько метров, оснащена утяжелителями и имеет стропу с парашютом.
Как показывает видеоролик, аппарат «Карнивора» должен выходить на перехватываемый беспилотник и в нужный момент выстреливать в него сеть. Затем последняя разворачивается и охватывает цель, не позволяя ей продолжать полет. В рекламе аппарат-перехватчик смог успешно «поразить» и посадить на землю легкий беспилотник вертолетного типа. Тот прекратил полет и мягко опустился при помощи парашюта на сетке.
При использовании оружия БПЛА применяет бортовой вычислитель. Его задачей является определение местоположения цели и выработка данных для наиболее эффективного применения оружия. Возможно бомбометание или стрельба сеткой как с пикирования, так и с кабрирования.
В 35-литровом отсеке для грузов возможна установка и прочих устройств. Это может быть ретранслятор для обеспечения радиосвязи на увеличенных дальностях, приборы радио- и химической разведки, и РЛС «Нетопырь». Также беспилотник может использоваться в поисково-спасательных операциях и перевозить сбрасываемый комплект спасательного оборудования. Наконец, отсек можно отдать под дополнительный топливный бак большой емкости.
БПЛА «Карнивора» имеет общую длину порядка 3 м и размах крыла 5 м. Максимальный взлетный вес ограничивается 40 кг, при этом половина массы может приходиться на полезную нагрузку. Крейсерская скорость полета – 100-120 км/ч. Максимальная – 150 км/ч. Максимальная высота – 4 км. Дальность полета, продолжительность работы и радиус прямо зависят от решаемой задачи и применяемой полезной нагрузки.
Максимальная нагрузка позволяет беспилотнику оставаться в воздухе только 1 ч. Нагрузка в 10 кг увеличивает продолжительность полета до 6 ч. В обоих случаях «Карнивора» может решать разные задачи. Установка дополнительного топливного бака увеличивает продолжительность полета до 20 ч, однако это устройство занимает весь грузовой отсек и позволяет вести только разведку.
Работа БПЛА «Карнивора» обеспечивается комплексом наземных средств, монтируемых в стандартном КУНГ на любом подходящем автомобильном шасси. В таком кузове следует размещать два операторских рабочих места, а также набор прочих устройств и приборов для эксплуатации и обслуживания летательного аппарата. На крыше кузова-фургона может монтироваться особая пусковая установка, позволяющая использовать базовый автомобиль в качестве катапульты для первоначального разгона при взлете.
***
В предлагаемом виде беспилотный летательный аппарат «Карнивора» от НПФ «Микран» способен решать широкий круг задач, свойственных подобной технике. При этом речь идет о применении не разных изделий с различным назначением, а об универсальном аппарате-платформе и сменной модульной полезной нагрузке. Подобная особенность проекта представляет большой интерес и вполне способна стать хорошим конкурентным преимуществом.
Проект «Карнивора» обеспечивает решение нескольких задач. В первую очередь, беспилотник имеет те же функции, что и другие образцы легкого класса. Он может вести разведку при помощи оптико-электронных, радиолокационных или иных систем. В таком режиме возможно получение высоких летно-технических характеристик, в том числе большой продолжительности полета. Ударное оснащение позволяет атаковать различные наземные объекты – стационарные и подвижные. Наконец, предусматриваются режим «охоты» на малогабаритные летательные аппараты и работа в качестве спасателя.
Впрочем, пока не следует переоценивать проект и сразу прочить ему большое будущее. Перспективному летательному аппарату еще предстоит доказать все свои возможности в ходе испытаний. Только после этого можно будет делать какие-либо выводы и определять реальные перспективы проекта.
По данным организации-разработчика, изделие «Карнивора» уже вышло на испытания. Вместе с прочими данными по проекту была опубликована единственная на данный момент фотография. Она показывает маловысотный полет беспилотника со сбросом неких боеприпасов на землю. Судя по фону, снимок был сделан в теплое время года, и это означает, что испытания летательного аппарата продолжаются уже несколько месяцев, однако о существовании проекта рассказали только сейчас.
Каковы результаты проведенных испытаний – пока не уточнялось. Есть основания полагать, что опытный беспилотник хорошо зарекомендовал себя, и это позволило раскрыть информацию о нем. Кроме того, было опубликовано демонстрационное видео, что позволяет говорить о начале рекламной кампании и продвижения новой разработки на рынке.
В качестве первого и основного заказчика новых беспилотных летательных аппаратов может рассматриваться российское министерство обороны. Однако оно, насколько известно, пока никак не комментировало перспективный проект. Будущее проекта «Карнивора» в контексте общей программы развития сферы БПЛА пока остается неопределенным. Возможно, сообщения на этот счет появятся позже, и военные прокомментируют новую отечественную разработку.
На уровне концепции и основных технических решений перспективный проект БПЛА «Карнивора» выглядит весьма интересным и многообещающим. Кроме того, он едва ли не впервые в отечественной практике предлагает ударный беспилотник легкого класса. Идеи проекта уже были воплощены в первом опытном образце, вышедшем на испытания. Прототип должен показать все свои функции и подтвердить возможность выполнения всех основных задач. По результатам испытаний потенциальный заказчик сможет сделать необходимые выводы. Какими они будут и каким окажется будущее оригинального проекта, покажет время.
По материалам сайтов:
http://tass.ru/
https://aex.ru/
http://avia.pro/
http://bastion-karpenko.ru/
http://russianarms.ru/
https://bmpd.livejournal.com/
Несколько дней назад российские средства массовой информации распространили сообщение о перспективной разработке Научно-производственной фирмы «Микран» (г. Томск). Эта организация ведет деятельность в сфере радиоэлектронных систем, и не так давно решила попробовать свои силы в области беспилотных летательных аппаратов. К настоящему времени новый проект дошел до стадии испытаний, и организация-разработчик смогла опубликовать некоторые данные о нем.
Перспективный БПЛА малого класса носит название «Карнивора» (лат. «Плотоядные»), что в некоторой мере раскрывает его предназначение. Легкая машина ограниченных габаритов предназначается для нанесения ударов по наземным объектам, а также для «охоты» на другие малогабаритные беспилотники. Также, подобно другим образцам своего класса, новый аппарат способен вести разведку, в том числе с длительным барражированием в заданном районе.
Вместе с некоторой информацией НПФ «Микран» опубликовала фотографию перспективного БПЛА в полете, а также рекламный ролик, раскрывающий основные особенности проекта и возможности техники. Эти материалы позволяют внимательно изучить предлагаемую концепцию и готовую конструкцию, а также оценить ее потенциал и перспективы.
«Карнивора» представляет собой легкий летательный аппарат нормальной аэродинамический схемы с высокорасположенным крылом и Т-образным хвостовым оперением. По-видимому, планер для беспилотника изготавливается с применением современных пластиков или композиционных материалов. В первую очередь, это позволяет сократить массу конструкции при обеспечении требуемой прочности. Внешне БПЛА от НПФ «Микран» похож на некоторые другие современные образцы, но при этом имеет ряд характерных черт и особенностей.
Планер для «Карниворы» строится на основе фюзеляжа большого удлинения, имеющего переменное поперечное сечение. Носовая часть фюзеляжа представляет собой моторный отсек, более крупная центральная выполняет функции отсека для полезной нагрузки. В хвостовой части фюзеляжа балка максимально сужается и оснащается килем. Машина имеет прямое свободнонесущее крыло размахом 5 м. Механизация крыла включает только элероны большой ширины. Крыло аппарата может перемещаться вдоль фюзеляжа. Эта возможность используется для настройки центровки БПЛА в зависимости от полезной нагрузки. На вершине киля размещается прямоугольный в плане стабилизатор с рулем высоты. Планер имеет трехточечное шасси с хвостовым колесом.
БПЛА «Карнивора» предлагается комплектовать двигателем внутреннего сгорания с тянущим воздушным винтом. Часть внутренних объемов планера отдается под запас топлива. К сожалению, тип и характеристики двигателя, а также основные параметры топливной системы пока не уточнялись. Впрочем, организация-разработчик опубликовала ряд других тактико-технических характеристик.
Под днищем фюзеляжа, позади моторного отсека, размещается блок оптико-электронного оборудования. Беспилотник оснащен подвижной платформой с дневной камерой для поиска и обнаружения целей. При этом проект предусматривает использование полноценного блока с дневной и ночной камерой, а также лазерным дальномером, но он выполняется в виде отдельного модуля, используемого в качестве целевой полезной нагрузки, помещаемой в соответствующий отсек.
Бортовая электроника БПЛА «Карнивора» обеспечивает работу в различных условиях и решение всех основных задач. В зависимости от текущей обстановки и других факторов, беспилотник способен работать как под непосредственным управлением оператора, так и самостоятельно – по заранее загруженной программе. При работе с оператором радиус действия аппарата ограничен 150 км. Самостоятельная работа обеспечивается на дистанциях до 500 км. Автопилот аппарата способен выполнять поставленную задачу даже при использовании противником средств радиоэлектронной борьбы, подавляющих каналы связи с пультом управления или сигналы навигационных спутников.
Почти вся центральная часть фюзеляжа «Карниворы» отдается под грузовой отсек, пригодный для установки различных приборов и изделий модульного типа. Отсек имеет прямоугольную в плане форму и выполнен открытым снизу. В него можно поместить то или иное оборудование массой до 20 кг объемом до 35 л. Именно применение той или иной полезной нагрузки обеспечивает возможность решения разнообразных задач разведывательного, патрульного или боевого характера. Предлагается использование средств наблюдения, оружия, радиоэлектронной аппаратуры или средств спасения.
Наибольший интерес во всей номенклатуре представляют модули для решения боевых задач, позволяющие беспилотнику нести то или иное вооружение. В рекламном ролике демонстрируется модуль с ячейками под оружие для атаки наземных целей. В прямоугольном корпусе такого модуля располагается шесть квадратных ячеек, каждая из которых вмещает одну стандартную ручную гранату, а также хомут для ее удержания и средства для извлечения чеки с кольцом. По команде оператора, производится сброс гранаты с одновременным извлечением чеки и удалением предохранительного рычага.
В рекламном ролике БПЛА «Карнивора» использовал гранаты РГД-5. Также заявлена возможность применения оружия типов Ф-1, ВОГ-25, РГО, РГН и «Заря-2». Подобное оружие предназначается для поражения живой силы или незащищенной техники. По этим целям можно «работать» осколочными боевыми элементами АО-2,5РТ, заимствуемыми у серийных кассетных боеприпасов. Для работы по бронированным целям предусматривается транспортировка и сброс кумулятивно-осколочных боевых элементов ПТАБ-2,5. Можно предположить, что беспилотник способен нести и другие контейнеры, совместимые с иным компактным вооружением разных типов.
Перспективный БПЛА способен решать задачи перехвата легких беспилотников. Для этого в грузовом отсеке предлагается устанавливать модуль со специальными пусковыми установками. Такое изделие включает конический контейнер-направляющую для «боеприпаса», а также средства выброса последнего. В рекламном ролике аппарат «Карнивора» нес две такие пусковые установки с приводом вертикальной наводки, позволяющим стрелять вперед в нижнюю полусферу. Пусковая установка стреляет свернутой сетью. Последняя имеет поперечник в несколько метров, оснащена утяжелителями и имеет стропу с парашютом.
Как показывает видеоролик, аппарат «Карнивора» должен выходить на перехватываемый беспилотник и в нужный момент выстреливать в него сеть. Затем последняя разворачивается и охватывает цель, не позволяя ей продолжать полет. В рекламе аппарат-перехватчик смог успешно «поразить» и посадить на землю легкий беспилотник вертолетного типа. Тот прекратил полет и мягко опустился при помощи парашюта на сетке.
При использовании оружия БПЛА применяет бортовой вычислитель. Его задачей является определение местоположения цели и выработка данных для наиболее эффективного применения оружия. Возможно бомбометание или стрельба сеткой как с пикирования, так и с кабрирования.
В 35-литровом отсеке для грузов возможна установка и прочих устройств. Это может быть ретранслятор для обеспечения радиосвязи на увеличенных дальностях, приборы радио- и химической разведки, и РЛС «Нетопырь». Также беспилотник может использоваться в поисково-спасательных операциях и перевозить сбрасываемый комплект спасательного оборудования. Наконец, отсек можно отдать под дополнительный топливный бак большой емкости.
БПЛА «Карнивора» имеет общую длину порядка 3 м и размах крыла 5 м. Максимальный взлетный вес ограничивается 40 кг, при этом половина массы может приходиться на полезную нагрузку. Крейсерская скорость полета – 100-120 км/ч. Максимальная – 150 км/ч. Максимальная высота – 4 км. Дальность полета, продолжительность работы и радиус прямо зависят от решаемой задачи и применяемой полезной нагрузки.
Максимальная нагрузка позволяет беспилотнику оставаться в воздухе только 1 ч. Нагрузка в 10 кг увеличивает продолжительность полета до 6 ч. В обоих случаях «Карнивора» может решать разные задачи. Установка дополнительного топливного бака увеличивает продолжительность полета до 20 ч, однако это устройство занимает весь грузовой отсек и позволяет вести только разведку.
Работа БПЛА «Карнивора» обеспечивается комплексом наземных средств, монтируемых в стандартном КУНГ на любом подходящем автомобильном шасси. В таком кузове следует размещать два операторских рабочих места, а также набор прочих устройств и приборов для эксплуатации и обслуживания летательного аппарата. На крыше кузова-фургона может монтироваться особая пусковая установка, позволяющая использовать базовый автомобиль в качестве катапульты для первоначального разгона при взлете.
***
В предлагаемом виде беспилотный летательный аппарат «Карнивора» от НПФ «Микран» способен решать широкий круг задач, свойственных подобной технике. При этом речь идет о применении не разных изделий с различным назначением, а об универсальном аппарате-платформе и сменной модульной полезной нагрузке. Подобная особенность проекта представляет большой интерес и вполне способна стать хорошим конкурентным преимуществом.
Проект «Карнивора» обеспечивает решение нескольких задач. В первую очередь, беспилотник имеет те же функции, что и другие образцы легкого класса. Он может вести разведку при помощи оптико-электронных, радиолокационных или иных систем. В таком режиме возможно получение высоких летно-технических характеристик, в том числе большой продолжительности полета. Ударное оснащение позволяет атаковать различные наземные объекты – стационарные и подвижные. Наконец, предусматриваются режим «охоты» на малогабаритные летательные аппараты и работа в качестве спасателя.
Впрочем, пока не следует переоценивать проект и сразу прочить ему большое будущее. Перспективному летательному аппарату еще предстоит доказать все свои возможности в ходе испытаний. Только после этого можно будет делать какие-либо выводы и определять реальные перспективы проекта.
По данным организации-разработчика, изделие «Карнивора» уже вышло на испытания. Вместе с прочими данными по проекту была опубликована единственная на данный момент фотография. Она показывает маловысотный полет беспилотника со сбросом неких боеприпасов на землю. Судя по фону, снимок был сделан в теплое время года, и это означает, что испытания летательного аппарата продолжаются уже несколько месяцев, однако о существовании проекта рассказали только сейчас.
Каковы результаты проведенных испытаний – пока не уточнялось. Есть основания полагать, что опытный беспилотник хорошо зарекомендовал себя, и это позволило раскрыть информацию о нем. Кроме того, было опубликовано демонстрационное видео, что позволяет говорить о начале рекламной кампании и продвижения новой разработки на рынке.
В качестве первого и основного заказчика новых беспилотных летательных аппаратов может рассматриваться российское министерство обороны. Однако оно, насколько известно, пока никак не комментировало перспективный проект. Будущее проекта «Карнивора» в контексте общей программы развития сферы БПЛА пока остается неопределенным. Возможно, сообщения на этот счет появятся позже, и военные прокомментируют новую отечественную разработку.
На уровне концепции и основных технических решений перспективный проект БПЛА «Карнивора» выглядит весьма интересным и многообещающим. Кроме того, он едва ли не впервые в отечественной практике предлагает ударный беспилотник легкого класса. Идеи проекта уже были воплощены в первом опытном образце, вышедшем на испытания. Прототип должен показать все свои функции и подтвердить возможность выполнения всех основных задач. По результатам испытаний потенциальный заказчик сможет сделать необходимые выводы. Какими они будут и каким окажется будущее оригинального проекта, покажет время.
По материалам сайтов:
http://tass.ru/
https://aex.ru/
http://avia.pro/
http://bastion-karpenko.ru/
http://russianarms.ru/
https://bmpd.livejournal.com/
- Автор:
- Рябов Кирилл
- Использованы фотографии:
- НПФ "Микран"
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