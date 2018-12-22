Сомали: джихадисты против джихадистов
Новостные телекомпании «BBC News» и «Euronews» подтвердили информацию о начале на территории Сирии боевых действий исламскими радикалистами из группировки «Аш-Шабаб» («Молодёжное движение моджахедов», запрещено в РФ) против ультрарадикальных халифатистов из группировки «Исламское государство» (запрещено в РФ).
При этом руководство «аш-шабабовцев» выступило с 40-минутным заявлением, в котором обвинило джихадистов «ИГ» в «порче джихада, продолжающегося в Сомали», а также заявило о том, что «игиловцы» — «не подлинные моджахеддины», а «смертельная болезнь, рак, совращающий, пожирающий и уничтожающий праведных воинов ислама, вступивших на путь вооружённого джихада».
Что же, всему остальному человечеству, которому ненавистны идеи фанатиков-джихадистов, остаётся только порадоваться, если «аш-шабабовцы» и «игиловцы» уничтожат друг друга, как пауки в банке, хотя бы в зоне стран Африканского рога.
Напомним, что в последние годы и даже в последние месяцы именно Сомали и прилегающие страны стали одним из мировых центров притяжения разномастных «добровольцев джихада» по причине всё больших успехов объединённых антитеррористических сил во главе с Россией в Сирии и отчасти антитеррористического альянса во главе с США в Ираке.
Именно уничтожение их квазихалифата, охватывавшего ещё несколько лет назад огромнейшие территории Ближнего Востока, вынудило джихадистов из различных стран, ранее слетавшихся в Сирию и Ирак, как мухи на варенье, в последнее время концентрироваться в зоне стран Африканского рога, а также в государствах Западной Африки.
При этом руководство «аш-шабабовцев» выступило с 40-минутным заявлением, в котором обвинило джихадистов «ИГ» в «порче джихада, продолжающегося в Сомали», а также заявило о том, что «игиловцы» — «не подлинные моджахеддины», а «смертельная болезнь, рак, совращающий, пожирающий и уничтожающий праведных воинов ислама, вступивших на путь вооружённого джихада».
Радикальный исламист из признанной террористической и запрещённой в РФ группировки "Аш-Шабаб". Источник фото: gogetnews.info
Что же, всему остальному человечеству, которому ненавистны идеи фанатиков-джихадистов, остаётся только порадоваться, если «аш-шабабовцы» и «игиловцы» уничтожат друг друга, как пауки в банке, хотя бы в зоне стран Африканского рога.
Напомним, что в последние годы и даже в последние месяцы именно Сомали и прилегающие страны стали одним из мировых центров притяжения разномастных «добровольцев джихада» по причине всё больших успехов объединённых антитеррористических сил во главе с Россией в Сирии и отчасти антитеррористического альянса во главе с США в Ираке.
Именно уничтожение их квазихалифата, охватывавшего ещё несколько лет назад огромнейшие территории Ближнего Востока, вынудило джихадистов из различных стран, ранее слетавшихся в Сирию и Ирак, как мухи на варенье, в последнее время концентрироваться в зоне стран Африканского рога, а также в государствах Западной Африки.
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