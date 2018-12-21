Генассамблея ООН отвергла резолюцию России по ДРСМД

Генеральная Ассамблея ООН сегодня проголосовала против проекта резолюции о сохранении в силе и соблюдении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), представленного Россией.За предложенный Россией проект резолюции проголосовали 45 страны, против - 46, еще 78 стран при голосовании воздержались.Заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский перед голосованием заявил, что договор ДРСМД является гарантом международной безопасности и стабильности и призвал проголосовать за сохранение договора, поскольку его прекращение будет иметь серьезные последствия. В свою очередь, представители США призвали голосовать против российской резолюции. При этом американская сторона обвинила Россию в нарушении условий договора. Также перед голосованием с обвинением России выступили Польша и Украина. Россию поддержали Австрия, Белоруссия и Китай.О выходе из договора ДРСМД в октябре объявил американский президент Дональд Трамп. США обвинили Россию в нарушении договора и заявили, что начинают процедуру выхода из договора. Позже стало известно, что США точно не изменят решения о выходе из договора.Подписанный в 1987 году ДРСМД запрещает США и России иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров.