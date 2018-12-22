Другой ленд-лиз. Лёгкий многоцелевой бронетранспортёр М3А1 "Скаут Кар"



Выдвинувшиеся влево два отделения разведчиков под командованием лейтенанта Алексейчука приковали к себе внимание засады противника. Тем временем четыре бронетранспортера М3А1 отдельной разведроты под командованием заместителя начальника штаба бригады по разведке гвардии майора Тифонова открыли шквальный автоматно-пулеметный огонь по противнику.

В результате 30 гитлеровцев, видя безнадежное положение, побросали

Высланные вперед два бронетранспортера М3А1 под командованием старшего сержанта Старостина и сержанта Либермана подошли вплотную к зданию завода и открыли ураганный огонь по окнам, заставив врага прекратить сопротивление. Подоспевшие две противотанковые пушки 2-го мотострелкового батальона завершили разгром засады противника". "Южнее поселка Ленина в балке противник устроил засаду. Втянувшись в балку, колонна автомашин управления 28 гвардейской механизированной бригады была неожиданно обстреляна с левого фланга и фронтально с заводских зданий поселка.Выдвинувшиеся влево два отделения разведчиков под командованием лейтенанта Алексейчука приковали к себе внимание засады противника. Тем временем четыре бронетранспортера М3А1 отдельной разведроты под командованием заместителя начальника штаба бригады по разведке гвардии майора Тифонова открыли шквальный автоматно-пулеметный огонь по противнику.В результате 30 гитлеровцев, видя безнадежное положение, побросали оружие и сдались в плен, остальная часть, находившаяся в балке (до 60 солдат и офицеров), была уничтожена. Только отдельные гитлеровцы численностью до 30 человек, засевшие в здании, продолжали вести сильный автоматный и пулеметный огонь, простреливая дорогу по которой должна была двигаться колонна автомашин.Высланные вперед два бронетранспортера М3А1 под командованием старшего сержанта Старостина и сержанта Либермана подошли вплотную к зданию завода и открыли ураганный огонь по окнам, заставив врага прекратить сопротивление. Подоспевшие две противотанковые пушки 2-го мотострелкового батальона завершили разгром засады противника".

Очередной герой нашего сериала известен многим. Кто-то видел его в экспозициях музеев. Кто-то удивлялся его появлению на кадрах военной кинохроники. А кто-то эксплуатировал его "советского сына".Наш герой, как это было со многими "американцами" того периода, был для СССР действительно в новинку. Даже в период Отечественной войны, когда военная техника появлялась на наших предприятиях в рекордное время, ничего подобного создано не было.Причиной такого пренебрежения к созданию подобной техники в СССР было не только стандартное отставание советской промышленности от промышленности США, но и достаточное насыщение соответствующих частей машинами других классов. Но с теми же задачами.Итак, речь сегодня пойдет о легком многоцелевом бронетранспортере М3А1 Scout Car (Автомобиль-разведчик). Том самом, который до сих пор вызывает вопросы у большинства посетителей музеев своим буферным вращающимся барабаном, установленным спереди корпуса. Кстати, этот барабан в дальнейшем стал "фишкой" большинства бронемашин производства США того периода.Начать следует все-таки не с конструкции и истории создания, а с причин появления самой идеи создания таких машин.30-40-е годы 20 века характеризуются бурным развитием бронетанковой техники во всех ведущих армиях мира. Век моторов диктовал свои условия будущей войны. Свои скорости и свои решения для множества подразделений, в том числе и разведывательных.Большинство конструкторов из разных стран пошли по пути создания легких танков и бронеавтомобилей разведки. В принципе, решение было логичным. Легкие, скоростные танки или бронеавтомобили действительно могли выполнять роль авангарда танковых частей и соединений. А наличие легкой брони защищало экипаж от вражеских пуль и осколков. Плюс мобильность разведчика позволяла ему в случае чего попросту разорвать контакт с внезапно появившимся противником, то есть, проще говоря, смыться.На первый взгляд, небольшие бронемашины и легкие танки полностью соответствовали решению поставленных перед ними военными задач. Но это на первый взгляд. На самом деле, в работе этих машин был существенный недостаток. Именно в части разведки.Величина этих разведчиков существенно сокращала количество членов экипажа машины. Более того, каждый член экипажа имел собственные обязанности. При попадании в боевую ситуацию, экипаж не столько занимался разведкой, сколько вел бой с противником.И второй недостаток. Уже более специфический. При ведении разведки позиций противника, в большинстве случаев, машину необходимо оставить на некотором расстоянии от противника. А непосредственное наблюдение должен вести пеший разведчик.Вот тут-то и "зарыта собака". Экипаж во время ведения разведки не имеет права покидать машину! Командир разведдозора просто вынужден или нарушать установленный уставом порядок действий и лишать экипаж необходимого при ведении боя члена экипажа машины, или вести разведку боем, вызывая огонь на себя.В иных случаях результаты разведки были более чем сомнительны. На уровне "по непроверенным данным". Да и сам бой на слабозащищенных машинах был более чем сомнительным мероприятием. Бронемашина легко поражалась не только артиллерией, но и крупнокалиберными пулеметами.Отсюда следует, что бронемашина для разведывательных подразделений должна использоваться не столько как боевая машина, сколько как транспортное средство для доставки и эвакуации разведчиков. Но, в то же время, она должна быть достаточно хорошо вооружена для поддержки отхода группы в случае её обнаружения.Первыми, кто пришел к таким выводам, были американцы. Именно американские военные ещё в 30-е годы заговорили о создании именно бронетранспортера. В начале 30-х годов военный департамент США сформулировал достаточно жесткие требования к таким машинам. Тогда же появилось и название автомобилей-разведчиков (Scout).Впоследствии, при эксплуатации этих транспортеров, именно это название чаще всего применяется при их обозначении в официальных документах. Буквенно-цифровой индекс армии США почти не применялся.Как же создавались первые бронированные автомобили-разведчики в США?В основу первого такого автомобиля, традиционно для США, положен коммерческий грузовик-полуторка White indiana 4x4. Назвать этот первый бронеавтомобиль бронетранспортером было сложно. Точнее, полноценным бронетранспортером. Созданный фирмой White Моtor Соmpany в 1933 году прототип получил обозначение Т7. А последствии, армейское обозначение М1.М1 оснащалась карбюраторным 6-цилиндровым двигателем Hercules I. рабочим объемом 4,6 л и мощностью 75 л.с. Открытый сверху корпус машины имел 12,7-мм лобовую, 7,62-мм кормовую и 6,35-мм бортовую броню, обеспечивавшую защиту от пуль и мелких осколков снарядов.Вооружение разведчика было очень мощным: два 12,7-мм крупнокалиберных пулемета Brawning М2 в передней части корпуса и два 7,62-мм Brawning М1919А4 по его бортам.Увы, после испытаний на полигоне, решено было выпустить всего лишь 76 таких машин для вооружения двух бронекавалерийских батальонов в Форт-Ноксе (штат Кентукки). История Scout Car М1 на этом закончилась.Но успех М1 воодушевил и другие фирмы на создание "разведчиков". Причем, конструкторы пошли опять же традиционным путем.Уже в 1935 году был создан другой прототип — Т9. И создала его фирма-конкурент Соrbitt & Со. Судьба этого прототипа полностью повторили судьбу М1. Ограниченная серия и ... забвение. Но кое-какие важные изменения, которые потом вошли в следующий вариант, отметить следует.В качестве базы по-прежнему использовалось шасси коммерческого грузовика, но на нем устанавливался 8-цилиндровый двигатель Lycoming New Corbitt Eight мощностью 95 л.с.Компоновка машины особых изменений не претерпела, а вот вооружение сократилось до двух пулеметов M1919A4 расположенных по бортам. Главным отличием варианта М2А1 стал рельс-шина, охватывавший по периметру весь броневой кузов. На этом рельсе с помощью специальных подвижных захватов устанавливались и могли перемещаться пулеметы.Кстати, именно М2 стал "отцом" другого интересного решения, применяемого сегодня повсеместно. Одной из версий этого «Скаута» был самоходный миномет Т5Е1, калибром 4,2 дюйма. Правда стрелять из кузова, как это делают сегодня, миномет не мог, но все же. Миномет с помощью специального устройства устанавливался позади кузова автомобиля и оттуда вел стрельбу.В материалах о грузовиках мы часто упоминаем фирму Маrmon Herrington из Индианаполиса. Ту самую, что занималась модификацией автомобилей «Форд». Особенно для нужд армии.Естественно, «Мармон» не мог пройти мимо такого лакомого куска, как автомобили-разведчики. Они разработали сразу два «Скаута». В 1935 году на суд военных был представлен бронетранспортер-разведчик А75SСА, аналогичный по своим характеристикам М2.Он оснащался 8-цилиндровым двигателем Ford V8 мощностью 85 л.с. и развивал скорость до 120 км/ч, однако американскую армию не заинтересовал. Чуть больше повезло другой машине — Т13, созданной на шасси коммерческого 1-тонного грузовика Ford-Marmon-Herrington: 38 единиц в 1937 году заказала Национальная гвардия.А как же первопроходцы? Фирма White Моtor Соmpany не стала "драться" с конкурентами, а пошла по пути дальнейшей модернизации М2А1. Интересен факт модернизации не только двигателя, новая версия получила 5-литровый двигатель Hercules JXD мощностью 110 л.с., но и самого корпуса.Корпус, в уже принятом армией варианте, традиционно считается неприкосновенным. Его изменения всегда сопряжены с осложнениями при приемке новой машины. Тем не менее, White пошла на изменение и корпуса, и внешнего вида машины.М3 получил броневой лист перед радиатором, который расположили под рациональным углом, что повысило его пулестойкость. Да и толщина брони была увеличена до 12,7 мм.В 1938 году именно этот модернизированный бронетранспортер был стандартизирован армией США под индексом М3. И опять машина ушла в войска малой серией. До 1940 года было выпущено 64 единицы данной версии машины. Все они пошли в 13 кавалерийский полк и 7 кавалерийскую механизированную бригаду.Опыт использования данных бронетранспортеров был признан в целом положительным. Намечалась организация массового производства М3 для разведывательных подразделений американской армии. Однако, уже в 1939 году White Моtor Соmpany представляет обновленную версию кузова. Где-то даже революционную.Новая машина имела удлиненный в кормовой части корпус. Ширина кузова была увеличена, она превышала наружный габарит задних колес. Изменились конфигурация бортовых дверей и конструкция лобового листа кузова, дверцу в его кормовой стенке ликвидировали.В передней части корпуса, а точнее — перед нею, появился буферный вращающийся барабан, ставший характерной деталью американских бронетранспортеров периода Второй мировой войны.Именно в этом корпусе нам и известен Скаут. В армии же США он получил индекс М3А1. И именно этот бронетранспортер пошел в серию в 1941 году.Что же из себя представляет Скаут М3А1 с точки зрения конструкции.По устройству агрегатов шасси М3А1 представлял собой типичный полноприводный (4х4) легкий грузовой автомобиль 1940-х годов с раздаточной коробкой, которая была установлена отдельно от коробки переключения передач и была связана с ней промежуточным валом.«Скаут» имел полностью бронированный открытый сверху корпус, в передней части которого находился двигатель, а за ним размещались отделение управления и отделение десанта. Бронекорпус имел различное бронирование. Толщина брони лобового листа корпуса бронетранспортера М3А1 составляла 12,7 мм, а всех остальных листов — 6,35 мм.Иногда возникает вопрос о целесообразности открытой крыши на корпусе БТР. Ответ прост: конструкторы отказались от дополнительных дверей в кормовой части кузова. Двери сохранились лишь для водителя и командира. Таким образом, для быстрой эвакуации личного состава, а также погрузки-выгрузки, крыша стала бы препятствием. А так – прыгай, и все. Или пролезай под рельсой. Не самый удобный метод, но там, где место для удара головой — мягкая брезентовая подушка.И второе. При ведении огня с борта машины пулеметчики использовали рельс-шину, заимствованную у Corbitt М2А1. Таким образом, стрельба велась над бортом. Таким же способом действовали и солдаты десанта, обеспечивая круговой сектор обстрела.Штатным вооружением версии М3А1 были крупнокалиберный 12,7-миллиметровый пулемет М2 и 7,62-миллиметровый пулемет М1919А4. Возимый боекомплект состоял из 8 тысяч патронов калибра 7,62 мм и 600-750 патронов калибра 12,7-мм. Коробки, снаряженные пулеметными лентами, размещались в двух ящиках, располагавшихся по бортам кузова.Пулеметы устанавливались не стационарно, а на специальной системе подвижного станка М22. Именно эта система позволяла без особых усилий перемещать пулеметы практически по всему бронекорпусу БТР.Кстати, на некоторых БТР М3А1 вместо пулемета М1919А4 устанавливался 7,62-мм пулемет Browning М1917А1 с водяной системой охлаждением. В варианте советской армии, там же устанавливался пулемет Максим. Но это скорее исключения, чем правило.Для повышения надежности ходовой части использовались колеса с усиленными многослойными шинами с противопульным наполнителем. «Скаут» имел очень высокую скорость по дороге (до 90 км/ч), но ограниченную подвижность на пересеченной местности и не мог обеспечить должную мобильность моторизованной пехоте.Сидеть верхом на бензобаке... Ну есть в этом что-то такое, правда?Сегодня это звучит странно, но именно ограниченная подвижность по пересеченной местности сделала «Скаутов» не очень желанными машинами в американской армии. Но, с другой стороны, их универсальность поражала.Бронетранспортеры выполняли не только функции разведывательных машин, но и тягачей, свободно перемещая 37-мм противотанковые пушки, санитарных машин, перевозя за один рейс 2 тяжелораненых или 3 легкораненых, штабных машин, машин артиллерийских наблюдателей.С 1942 года "Скауты" стали стандартным вооружением бронекавалерийских эскадронов танковых, а затем и пехотных дивизий армии США. С марта 1943 года в каждом бронекавалерийском взводе имелось 13 бронетранспортеров: три в группе командования (эти машины являлись одновременно тягачами 37-мм противотанковых пушек), один в разведывательной группе и девять "скаутов" в трех разведывательных секциях.Скаут М3А1 широко известен не только на европейском ТВД, но и в Канаде и Австралии. США поставляли БТР канадской и австралийской армиям, войскам "Свободной Франции", польским, бельгийским и чехословацким армиям. Ну и конечно СССР.Первыми М3А1 получили канадские и австралийские части; английская же армия приняла их только в мае 1941 года. Использовались М3А1 в штабных подразделениях полков и бригад. Вскоре их стали применять в качестве санитарных и машин артиллерийских наблюдателей.В танковых и бронеавтомобильных частях «Скауты» довольно долго несли службу как командирские и машины связи, оснащенные мощной радиостанцией. Однако вскоре каждый эскадрон в полках бронеавтомобилей получил по взводу стрелков и по четыре «Скаута» для их перевозки. Во второй половине 1944 года «Скауты» в британской армии уже были почти во всех мотопехотных батальонах британцев.Интересна судьба «Скаутов», которых поставляли в СССР по ленд-лизу. Первые поставки этих машин начались в начале 1942 года. Дело в том, что в документах того периода эти машины не имели даже единого названия. Можно встретить как минимум три различных названия для этого вида техники. Бронетранспортер, бронемашина и полубронемашина. И все это «Скаут» М3А1.Машина настолько была необычной, что советское командование было вынуждено организовать подготовку экипажей для этих БТР в специально созданном на базе 20-го танкового полка учебном полку в Урюпинске, а с 1 марта 1942 года в Рязани. Параллельно в 3-м Саратовском училище бронемашин и бронетранспортеров готовили технические кадры и переучивали офицеров и сержантский состав для командования подразделениями этих БТР.«Скауты» стали самыми массовыми и наиболее популярными бронетранспортерами в Красной Армии. Использовались они так же, как и в войсках союзников, главным образом, в качестве разведывательных и штабных машин. Разведрота танковой или механизированной бригады имела 3-4 М3А1, разведбатальон корпуса — 6-8, а мотоциклетный полк армии — 13-16.Машины были действительно любимы солдатами и офицерами. А для примера боевого использования данного БТР, возьмем описание действий разведроты 28-й гвардейской механизированной бригады 8-го гвардейского танкового корпуса при освобождении Польши в августе 1944 года.Густые кавалерийские усы и профессорские очки. Правильно, генерал-полковник Павел Алексеевич Ротмистров. А сзади его "Скаут".Скаут М3А1 выпускался до 1944 года. Всего с конвейеров завода сошло 20 994 бронетранспортера. Из них в СССР было поставлено 3 034 машины.И традиционные технические данные героя материала:Боевая масса БТР, т: 5,62Экипаж, чел: 1-2Десант, чел: 5-7Габаритные размеры (ДШВ), мм: 5626 х 2032 х 1994База, мм: 3327Колея, мм: 1657Клиренс, мм: 400БронированиеБроня стальная, поверхностно закаленнаяЛоб корпуса, мм: 12,7Борт, мм: 6,35ВооружениеПулемет 12,7-мм М2НВ – 1 (б/к до 700 патронов);Пулемет 7,62-мм М1919А4 — 2 шт (б/к до 8000 патронов).ДвигательРядный, 6-цилиндровый, карбюраторный, жидкостного охлаждения, Hercules JXDМощность, л.с: 110Скорость (по шоссе), км/ч: 91Запас хода (по шоссе), км: 400Преодолевает преграды:подъем, град: 30стенка, м: 0,3брод, м: 0,7Но на этом материал закончить невозможно. Просто потому, что остался один важный для нашей военной техники вопрос. Чей же "отец" «Скаут» М3А1? Это утверждение в начале статьи требует доказательств.Советские конструкторы во время войны занимались множеством проблем. Увы, но в приоритетных бронетранспортеры не значились. Американские и британские машины успешно заполняли этот недостаток. Да и производственные мощности были заняты выпуском других видов вооружений и техники, например, танков и САУ, более полезных в тот текущий момент времени.СССР попросту не имел даже таких грузовиков, которые могли бы стать основой для разработки БТР. Только в 1944 году начались испытания советского ГАЗ-63.Характерной особенностью этого автомобиля были широкие шины 9,75-18 и односкатные задние колеса, которые имели такую же колею, как и передние. При движении по грязи, снегу, песку все колеса шли «след в след», не испытывая дополнительного сопротивления качению за счет разности ширины колеи.На государственных испытаниях полноприводных машин ГАЗ-63 продемонстрировал, как отмечалось в отчете Главного автотракторного управления Красной Армии, "рекордные показатели проходимости".В начале 1947 года в ОКБ Горьковского автозавода, руководимом В.А. Дедковым, началось проектирование легкого двухосного бронетранспортера «объект 141», рассчитанного на перевозку восьми пехотинцев, – «Скаута» по-советски. Ведущим конструктором был назначен В.К. Рубцов. Для этой машины применили шасси ГАЗ-63, сократив базу на 600 мм и увеличив мощность двигателя на 10 л.с.Было спроектировано и создано несколько образцов БТР, но только в 1949 году бронетранспортер успешно прошел госиспытания и под обозначением БТР-40 был принят на вооружение Советской Армии.В конце 1950 года на Горьковском автозаводе имени Молотова началось серийное производство машины, а ее создатели удостоились Сталинской премии. Броневые корпуса изготавливал Муромский паровозоремонтный завод.Именно этого советского потомка американского «Скаута» многие и видели на парадах и в музеях...