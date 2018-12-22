В Марокко арестованы исламисты, убившие двух девушек-туристок из Европы
Как передаёт телеканал «Euronews», полиция Марокко продолжает активно расследовать зверское убийство двух девушек (родом из Норвегии и Дании), тела которых были обнаружены на минувшей неделе в Атласских горах.
Трагедия произошла у горы Тубкаль, самой высокой вершины Арабского Магриба, куда, видимо, планировали совершить восхождение девушки, недалеко от популярного среди туристов поселения Имлиль.
Тела девушек 24 и 28 лет были найдены рядом с их палаткой; по данным марокканской полиции, одной из них перерезали горло, а другую обезглавили.
Как передаёт информационный канал из Саудовской Аравии "Arab News", по состоянию на вечер пятницы, 21 декабря 2018 года, всего по данному делу задержано 13 подозреваемых (четверо почти сразу же, и ещё 9 в течение нескольких дней).
Сообщается, что в ответ на произошедшее полиция и силы безопасности Марокко провели серию антитеррористических рейдов в провинции, где произошло убийство, и последние 9 подозреваемых были известны как активные исламисты и при аресте имели при себе оружие.
Марокканские полицейские готовятся сопровождать в аэропорт автомобиль с телами казнённых джихадистами девушек
Марокканские власти совместно с Норвежской национальной службой уголовных расследований (NCIS) ещё в четверг сообщили о том, что убийство связано с радикальными исламистами, присягнувшими на верность террористической группировке «Исламское государство» (*запрещена в РФ). Преступники сняли видео о преступлении.
В пятницу в Брюне (Bryne), родном городе одной из погибших, состоялась факельная демонстрация горожан в память об убитой девушке, а на субботу гражданами Марокко запланирован митинг солидарности с властями в их борьбе против терроризма у норвежского и датского посольств в Рабате.
Напомним, что в сравнении других стран зоны Арабского Магриба Марокко считалось достаточно безопасным государством; последний широко известный случай нападения радикальных исламистов на туристов со множеством жертв произошёл в апреле 2011 года, когда в результате взрыва ресторана в Марракеше погибло 17 человек.
Трагедия произошла у горы Тубкаль, самой высокой вершины Арабского Магриба, куда, видимо, планировали совершить восхождение девушки, недалеко от популярного среди туристов поселения Имлиль.
Тела девушек 24 и 28 лет были найдены рядом с их палаткой; по данным марокканской полиции, одной из них перерезали горло, а другую обезглавили.
Как передаёт информационный канал из Саудовской Аравии "Arab News", по состоянию на вечер пятницы, 21 декабря 2018 года, всего по данному делу задержано 13 подозреваемых (четверо почти сразу же, и ещё 9 в течение нескольких дней).
Сообщается, что в ответ на произошедшее полиция и силы безопасности Марокко провели серию антитеррористических рейдов в провинции, где произошло убийство, и последние 9 подозреваемых были известны как активные исламисты и при аресте имели при себе оружие.
Марокканские полицейские готовятся сопровождать в аэропорт автомобиль с телами казнённых джихадистами девушек
Марокканские власти совместно с Норвежской национальной службой уголовных расследований (NCIS) ещё в четверг сообщили о том, что убийство связано с радикальными исламистами, присягнувшими на верность террористической группировке «Исламское государство» (*запрещена в РФ). Преступники сняли видео о преступлении.
В пятницу в Брюне (Bryne), родном городе одной из погибших, состоялась факельная демонстрация горожан в память об убитой девушке, а на субботу гражданами Марокко запланирован митинг солидарности с властями в их борьбе против терроризма у норвежского и датского посольств в Рабате.
Напомним, что в сравнении других стран зоны Арабского Магриба Марокко считалось достаточно безопасным государством; последний широко известный случай нападения радикальных исламистов на туристов со множеством жертв произошёл в апреле 2011 года, когда в результате взрыва ресторана в Марракеше погибло 17 человек.
- Использованы фотографии:
- Arab news
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